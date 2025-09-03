Češi, nekupujte nápadně levná ojetá Audi! Před podvodníky už varuje i samotná automobilka
Nápadně levná ojetá Audi z Německa, Rakouska a Švýcarska mohou být podvod, i když stránka i kontaktní údaje vypadají jako ty pravé. Automobilka ve věci podala trestní oznámení.
Podvody s ojetými auty jsou věcí bohužel naprosto běžnou, ať už jde o původ vozu, servisní historii či kilometrový proběh. S varováním před takovýmito podvody se většinou setkáte od spotřebitelských či podobných organizací, nikoliv od automobilek. Před několika dny se však dostalo takovéto varování i na oficiální web pro novináře značky Audi.
„Podvodné stránky a falešné katalogy v současnosti nabízejí ojeté modely Audi za obzvláště nízké ceny v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku,“ uvádí automobilka s tím, že takové weby se snaží vylákat z lidí peníze za neexistující auta.
Vozy jsou inzerovány na stránkách, které vypadají k nerozeznání od těch reálných a vypadají jako skutečné prodejní kanály Audi AG. Ani auta, ani prodejní nástroje však neexistují a podvodníci používají falešné e-mailové adresy, telefonní adresy i detaily bankovního spojení. Neštítí se přitom použít fotky skutečných prodejen a jejich zaměstnanců či zaměstnanců automobilky.
Falešné e-mailové adresy přitom vypadají skoro reálně. Příklady falešných adres budiž info@audi-direkt-kauf.de, info@audi-gebrauchtwagenplus.de, kontakt@gebrauchtwagen-audi.de či podobně.
Audi uvádí, že několik lidí už podvodníkům naletělo a že v této věci podalo trestní oznámení. Protože Německo či Švýcarsko jsou státy, kam se čeští zájemci o starší vůz často dívají, nezbývá než připomenout základní radu – trvá-li prodejce na zaplacení nějaké částky předem, je velmi pravděpodobné, že po odeslání peněz se po něm slehne zem. Takže dokud nebudete mít klíče od auta v ruce, neposílejte nikomu žádné peníze.
zdroj: Audi