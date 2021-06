Toyota Camry 2.5 Hybrid – Lepší, ale pořád svá

Manažerský sedan od Toyoty prošel omlazením, které vymazalo tolik kritizované nedostatky. Ale bude to českému obchodníkovi stačit, aby hybridní Camry upřednostnil před Superbem a spol.?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Model Camry se na český trh vrátil v roce 2019 po takřka patnáctileté odmlce. A protože Evropa není jeho primárním útočištěm, cesta k potenciálnímu kupci je o něco trnitější než v případě Škody Superb či Volkswagenu Passat. Toyota Camry neumí být kombíkem a seženete ji pouze coby čtyřválcový hybrid. Přesto je tu pár důvodů, proč byste tento kousek neměli při výběru nového vozu na dlouhé obchodní cesty ignorovat.

Kosmetické úpravy

Na inovace v rámci omlazovací procedury abyste si pořídili lupu. Nejsou totiž nikterak výrazné, v rámci exteriéru se tvůrci spokojili pouze s upravenou přídí s výraznější maskou a jiným nárazníkem. Přepracovaného vzhledu se dočkalo také obutí o sedmnácti a osmnácti palcích. Neočekávejte tedy, že by měl facelift na vašem vnímání modelu Camry cokoliv zásadně měnit.

Zájemci tak ocení zejména vnitřní úpravy. Tady se zapracovalo na středové obrazovce multimediálního systému, která má nyní devět palců, je lépe na očích a konečně podporuje služby Apple CarPlay a Android Auto. Sice jen „po drátu“, ale i tak… Camry, vítej v roce 2021! Pomyslné třešničky pak představuje luxusní čalounění či dekorativní obložení v kabině. A nezapomnělo se ani na bezpečnost, balík technologií Safety Sense je nově rozšířen o předkolizního asistenta či funkcí automatického brzdění při odbočování. Změny nijak zásadní, přesto vítané.

Toyota Camry 2.5 Hybrid

Best of

Zkoušený hnědý exemplář představuje v zásadě to nejlepší, co si můžete na modelu Camry navymýšlet. Standardní výbava nejvyšší verze Executive je věru bohatá, čítá například Bi-LED přední světlomety, přední a zadní parkovací senzory, hlídání slepého úhlu, vyhřívaný volant, pádla řazení či kožené přírodní čalounění.

Komu by to nestačilo, může výbavu rozšířit o paket VIP za 145.000 Kč. Není to úplně málo peněz, zase ale dostanete hodně muziky. V balíčku nechybí prémiové audio JBL s devíti reproduktory, head-up displej, třízónová automatická klimatizace, elektricky ovládaná roleta zadního okna, elektrické ovládání polohování zadních sedadel, panoramatické sledování kolem vozu, sedadlo řidiče s paměťovou funkcí, ventilovaná přední sedadla, vyhřívání zadních sedaček a tak dále…

V ostatních aspektech je to ale přesně taková camry, jakou známe z dřívějších testů. Délka téměř 4,9 metru a rozvor přes 2,8 metru slibují dostatek prostoru pro cestující v obou řadách. Sedačky sice nemají výrazné boční vedení, ale moc hezky se do nich zapluje a poskytují perfektní komfort i na dlouhých cestách. A ventilace přijde v aktuálním horku také vhod!

Vraťme se ještě k paketu VIP, který s sebou přináší i jistá omezení. Zmenšení zavazadlového prostoru o čtyřiadvacet litrů na výsledných 500 l vás asi zas až tolik mrzet nebude. Na manažerské sedany je v kufru místa pořád dost, zavazadelník má pravidelné tvary, takže v tomto ohledu strádat nebudete. Jenže s VIP balíčkem se musíte rozloučit se sklopnou druhou řadou sedadel, takže co do variability jsou možnosti vozu značně omezeny. Nezakrytou vrchní část kufru zpozoruje až opravdu všímavé oko, třeba když se natahujete pro věci nasunuté až k zadním opěradlům, přesto to v autě s cenovkou kolem milionu nepůsobí úplně hezky.