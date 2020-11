Toyota Land Cruiser 200 5.7 V8 – Neobyčejné auto z jiného světa

Jedna z ikonických stálic v nabídce japonské automobilky se na českém trhu oficiálně objevuje pouze v menší a civilnější verzi, my jsme si ale nyní vyzkoušeli tu největší a nejvýkonnější.

Dvojice sedadel ve třetí řadě je na rozdíl od většiny běžných SUV složena do boků – vzhledem ke konstrukci by nejspíš ani nebylo možné je dát kamkoliv jinam. Rozebírání i skládání je přitom velice intuitivní proces, který mi i při prvním pokusu zabral jen malou chvíli. Využitelnost sedadel ve třetí řadě bych ale označil přinejmenším za spornou.

Dojem ale trochu kazí poněkud letitý displej infotainmentu. Ten má sice jednoduché a přehledné grafické rozhraní, poněkud horší je to ale s jeho rozlišením, reakcemi a funkcemi. Nechybí sice parkovací asistent se záběry z několika kamer kolem auta, jenže rozlišení kamer je dost nízké. Absence konektivity typu Android Auto a Apple Car Play pak u starší Toyoty nejspíš nikoho nepřekvapí.

Dost už ale bylo okukování zvenčí, vzhůru za volant. Nebo bych měl raději napsat za kormidlo? Jakmile se totiž přes nášlap vyhoupnete za volant s částečně dřevěným obložením a usednete do pohodlné sedačky z jemné kůže, začnete si připadat spíš jako kapitán. Celý zážitek přitom umocňuje prostorný interiér se sedmi místy, široká středová konzole oddělující řidiče od spolujezdce a pozice vysoko nad silnicí v kombinaci s fantastickým výhledem přes protáhlou kapotu, které k dokonalosti chybí snad jen znak Toyoty ve stylu řady 70.

Jednoduše koncipované zádi dominují LED svítilny, o pozornost si ale říká i výrazná koncovka výfuku, rezerva umístěná pod vozem nebo příprava pro tažné zařízení, což je prvek standardní výbavy. Páté dveře jsou dvoudílné a pro nejvyšší verzi i s elektrickým pohonem. Horní a dolní část se otevírají samostatně, přičemž zajímavostí spodního dílu je příslušenství ukryté do jeho obložení.

Toho drobka přitom berte s větší rezervou, než je na evropské poměry obvyklé. Land Cruiser 200 totiž měří 5170 mm na délku, 1930 mm na výšku a 1980 mm na šířku (a to ještě bez zrcátek, které jsou pořádnými plácačkami). Některá setkání na zapadlých okreskách, kde už krajnici dávno rozžvýkal zub času, tak byla poměrně veselá. Jenže dvoustovka si se svou masivní chromovanou mřížkou chladiče, na kterou plynule navazují výkonné světlomety, sjednává respekt už s dostatečným předstihem. A když není zbytí, poradí si i mimo silnici.

Stejně jako pro zájemce o řadu 70, kterou nám autosalon půjčil na jaře tohoto roku, i pro zájemce o řadu 200 dokáže Dajbych zařídit dovoz vozu ve vybrané výbavě a jeho legální a bezproblémové přihlášení. A jak vlastně takový drobek z jiného světa, konkrétně tedy ze středního východu, funguje v našich podmínkách? To jsme si mohli vyzkoušet během společného dne.

Jenže kromě stopadesátky má Toyota ve své současné nabídce ještě přinejmenším dvě zajímavé řady, které mají také rozhodně co nabídnout. Tou první je řada 70, která představuje pracovně orientovaný land cruiser s takřka nesmrtelnou technikou a obrovskou škálou využití (v Česku ji například využívá Horská služba). Tou druhou řadou je pak plnotučná Toyota Land Cruiser řady 200, která nabízí velké rozměry v kombinaci s luxusní výbavou a velkými motory.

Když se řekne Land Cruiser, jaké auto se vám vybaví? Může to znít jako zvláštní otázka, jenže Toyota pod jedno jméno ukryla hned několik modelů, které se liší svým zaměřením i cílovými trhy. Například do Česka se oficiálně dováží pouze Land Cruiser řady 150 (na některých trzích známý pod jménem Prado), který představuje menšího, dostupnějšího a ekologičtějšího nositele slavného jména.

Pohonné ústrojí dokáže rychle zareagovat na stlačení plynového pedálu k podlaze, pro plný výkon osmiválce si však budete muset zajít až do vyššího spektra otáčkoměru. Pospíchat s tímhle kolosem chce ale ideálně rovné a dostatečně široké silnice, kde nebudete mít problém s předjížděním (hlavně do šířky) a nebudete muset příliš přemýšlet nad zatáčkami. Svižná jízda totiž k charakteru auta moc nepasuje. Ostatně motor ani ve vyšších otáčkách nepůsobí tak úderně, jak by mohl jeho objem naznačovat. Land Cruiseru zkrátka nejvíc vyhovuje plynulé korzování a plutí krajinou, při němž vás bude hýčkat nekonečným komfortem svého podvozku.

Zážitkem je už samotné startování, kdy o sobě dá motor jasně vědět. Po chvilce se ale usadí na klidném volnoběhu a při pohodové jízdě o sobě prakticky nedává vědět. Převodovka řadí plynule a celému systému není při normální jízdě co vyčítat. Pokud ale potřebujete předjíždět, není problém.

Zatímco evropský Land Cruiser 150 si musí vystačit se vznětovým čtyřválcem, dvoustovka by měla začínat s 4,0litrovým vidlicovým šestiválcem. V nabídce Dajbychu však najdeme pouze vrcholný 5,7litrový atmosférický motor V8, který byl pod kapotou testovaného kousku.

Závěr

Nerad se opakuji, přesto se v závěru musím vrátit k titulku. Toyota Land Cruiser řady 200 s motorizací 5,7 V8 je opravdu neobyčejné auto z jiného světa, které dává svému řidiči pocit, že je králem silnic. Na jeho obří rozměry jsem si sice musel chvíli zvykat, stejně jako by mi trvalo zvyknout si na jeho spotřebu, jenže land cruiser a jemu podobné vozy nespadají do kategorie aut, která by se kupovala hlavou. Dvoustovka vás zkrátka musí chytit za srdce.

A musí vás za něj chytit tak pevně, aby vás donutila vytáhnout z peněženky přinejmenším 2.487.000 Kč za základní (ovšem přesto solidně vybavené) provedení EXR. Kdo by ale chtěl mít auto v plné palbě, což by nebylo u podobného stroje nic neobvyklého, musí sáhnout podstatně hlouběji do kapsy. Land Cruiser 200 5,7 V8 ve vrcholné výbavě VXR totiž začíná na částce 3.201.000 Kč. Metalíza je pak za příplatek dalších 32.000 Kč.

Není to málo, jenže dvoustovka zkrátka není pro lidi, kteří by museli řešit pořizovací cenu – ostatně arabština na zpětných zrcátkách vám neustále připomíná, že si jezdíte vlastně jako šejk. Proti některé prémiové konkurenci (třeba té, od které má odvozený název) přitom může land cruiser lákat na spolehlivost a dlouhověkost, která už k jeho koupi historicky přilákala nespočet zákazníků.

Nejlevnější verze modelu 2.487.000 Kč (Toyota Land Cruiser 200 5,7 V8 EXR) Základ s testovaným motorem 2.712.000 Kč (Toyota Land Cruiser 200 5,7 V8 GXR) Testovaný vůz bez příplatků 3.201.000 Kč (Toyota Land Cruiser 200 5,7 V8 VXR) Testovaný vůz s výbavou 2.671.900 Kč (Toyota Land Cruiser 200 5,7 V8 VXR, předváděcí vůz z aktuální nabídky)

Plusy

Vnitřní prostor

Robustní vzhled i konstrukce

Výbava do terénu

Charakterní motor

Komfortní podvozek

Minusy