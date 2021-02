Toyota Land Cruiser 2021 (150 kW) Executive – Zlatý střed v nejlepší formě

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Zavazadelník přitom potěší jednoduchými tvary, rovnou podlahou s kolejnicovým systémem, sedadly s opěráky dělenými v poměru 40:20:40 a nechybí ani zásuvka na 220V. Páté dveře, do kterých automobilka umístila i schránky na příslušenství, se otevírají tradičně vpravo a k plnému otevření potřebují dostatek prostoru za vozidlem. Potěší však aretační systém, zabraňující jejich nechtěnému zavření, nebo výklopné zadní sklo, které umožní rychle do kufru odhodit pár drobností. Vzhledem k výšce vozu i skla a hloubce kufru ale raději rovnou zapomeňte, že byste takhle z kufru něco vyndávali.

Prostoru je v obou řadách víc než dost, cestující nároční na komfort zadních sedadel si pak možná všimnou celkem nízko posazeného sedáku, který navíc nepatří k nejdelším. Rozhodně se ale nemusíte bát, že by cestování vzadu bylo nepohodlné. Ostatně příjemným bonusem může být například možnost nastavení sklonu opěráku nebo praktická loketní opěrka.

I to je zkrátka jedna z výhod karoserie posazené na rámu, která má podlahu poměrně vysoko. Jenže tohle řešení má zároveň i své stinné stránky. V kombinaci s vyšší světlou výškou vozu by totiž nastupování mohlo být komplikované, naštěstí je však již od standardní výbavy Land Cruiser vybaven bočními prahy, které jsou od vyšších výbav chromované a nabízí i osvětlení. V kabině jsou navíc bytelná madla, za která se můžete pohodlně vytáhnout.

Testovaný vůz ovšem dorazil v tradiční pětidvéřové konfiguraci, takže nabízel dostatek prostoru pro pětičlennou posádku a kupu zavazadel. Pět míst přitom v podání Toyoty Land Cruiser není jen plácání do vody – zadní lavice je dostatečně široká a díky naprosto minimálnímu středovému tunelu pro kardan si má prostřední cestující i kam odložit nohy.

Komu by to ale nestačilo, může si v rámci výbavy Executive připlatit 60.000 Kč za paket VIP, který dostal i testovaný vůz. Ten ale přidává pouze střešní okno a zábavní systém pro druhou řadu sedadel, což je v podstatě ze stropu výklopná obrazovka s blu-ray přehrávačem.

Co se výbavy týče, testované provedení Executive nabízí například elektricky nastavitelná přední sedadla s pamětí, čalounění v kombinaci přírodní a syntetické kůže, systém výhřevu i chlazení předních sedadel, klimatizovanou schránku v přední loketní opěrce, vyhřívání zadních sedadel, elektricky nastavitelný volant obšívaný kůží s dřevěným dekorem, prémiový audiosystém JBL se 14 reproduktory a další prvky. Díky již zmíněnému paketu Black navíc středový panel i centrální tunel zkrášluje specifické černé provedení.

Kromě dotykové obrazovky je však infotainment opět vybaven i spoustou tlačítek po stranách, které usnadňují přístup do jednotlivých podmenu, a nechybí ani otočné voliče. Toyota tak stále drží svůj vysoký standard v oblasti ovladatelnosti. Grafika systému je sice stále poněkud svérázná, reakce jsou ovšem slušné, stejně jako logika a rozlišení. Kéž by se totéž dalo říci o výstupu z kamer systému MTM (Multi-Terrain Monitor, pokrývající 360° okolí vozu od výbavy Invincible), jejichž rozlišení má stále své rezervy. Nemluvě o tom, jak rychle se umí zejména zadní kamera zašpinit.

Interiér modernizovaného Land Cruiseru je pak na první pohled opět víceméně stejný, což jistě potěší všechny vyznavače jednoduchých a funkčních řešení. Palubní deska je totiž poseta spoustou tlačítek, která slibují snadné ovládání a většinou jsou rozmístěna logicky i přehledně. Jen škoda, že se pár tlačítek zatoulalo i různě kolem sloupku řízení, tedy do nižší části palubní desky, kam není moc dobře vidět. Jde přitom o užitečné pomocníky, jako je například kamerový systém, tlačítko výhřevu volantu a tlačítko výhřevu předního skla (vpravo pod volantem) nebo tlačítko pro deaktivaci stop-start systému či manuální aktivaci čištění DPF filtru (vlevo pod volantem). Jenže umísťování tlačítek do těchto míst není pro Toyotu nic výjimečného.

Stopadesátka je přitom na světě od roku 2009. A i když si za tu dobu prošla několika většími i menšími facelifty, stále bylo co zlepšovat. Nedávná modernizace však konečně napravila některé z nejčastěji kritizovaných nedostatků. Pojďme se na ni tedy podívat podrobněji.

Ještě jednu věc však mají společnou: na českém trhu je oficiálně nepořídíte. České zastoupení totiž oficiálně nabízí pouze Land Cruiser řady 150, který je na některých světových trzích označován jednoduše jako Prado. Stopadesátka v sobě přitom kombinuje prémiový charakter i schopnosti drsného pracanta. A to vše v moderním hávu, s rozumnými rozměry a pro evropské zákazníky přijatelnými motorizacemi. Tedy vlastně jedinou motorizací.

Tím prvním totiž byla Toyota Land Cruiser řady 70, tedy pravověrný pracant do nejnáročnějšího prostředí, který se vyrábí již přes 30 let. Není sice extra krásná a neoplývá ani moderní výbavou, v terénu je však nezastavitelná, její možnosti jsou téměř neomezené a čas si na ní zatím marně láme zuby. Druhým Land Cruiserem byla řada 200, která je svým způsobem přesný opak řady 70. Oba stroje jsou sice robustní a využívají skvělou techniku, včetně výbavy do terénu, dvoustovka je však se svým luxusním interiérem a 5,7litrovým motorem V8 spíše prémiovým kočárem a ukazatelem společenského statusu.

Během uplynulého roku jsem měl příležitost vystřídat desítky více či méně zajímavých automobilů, do paměti se mi však výrazně zapsalo jen pár z nich. Hned dva přitom nesly označení Toyota Land Cruiser a navzdory společnému jménu byly naprosto odlišné.

Motor, jízdní vlastnosti

Tohle potřeboval!

Jak už jsem zmiňoval, současná generace Toyoty Land Cruiser řady 150 je na trhu pěkných pár let a za tu dobu už nám několikrát prošla redakční garáží. A i když výkon v případě tohohle auta nikdy nehrál tak velkou roli, pojďme si říct na rovinu, že donedávna standardních 130 kW z 2,8litrového turbodieselového čtyřválce bylo na tenhle terénní kolos zkrátka trochu málo. S modernizací ale svítá na lepší časy.

Pod kapotou je sice stále 2,8litrový naftový čtyřválec D-4D s šestnácti ventily, přeplňováním turbodmychadlem a rozvodem paliva Common Rail, jeho výkon však vzrostl o 20 kW na výsledných 150 kW v rozmezí 3000-3400 ot/min, zatímco nejvyšší točivý moment narostl o 50 N.m na výsledných 500 N.m v rozmezí 1600 až 2800 ot/min.

Jistě, zvýšení výkonu o 20 kW nemusí vypadat na první pohled nijak oslnivě, jenže v případě vozu s pohotovostní hmotností 2,4 tuny to stačilo ke zlepšení akcelerace z 0 na 100 km/h o rovné tři sekundy. Na semaforech sice nikoho nevyškolíte a srnky v lese tím neohromíte, ale dostat se s touhle stodolou na stovku za 9,9 sekundy není vůbec špatné.

Za volantem jsem pak neměl sebemenší důvod si na motor stěžovat. Osobně jsem většinu času strávil v Komfortním/Eco jízdním režimu, který je výchozí. Auto se v něm sice příliš nehrne do otáček a působí možná až trochu lenivě, svůj výkon ale podává s klidem hodným velkého offroadu. Po přepnutí do normálního jízdního režimu celý stroj krásně ožije, zlepší se reakce na plynový pedál a vzroste i chuť jít do otáček. Stále ale platí, že s pohotovostní hmotností přes 2,4 tuny nesmíte očekávat žádnou extra dynamiku. Technici sice přidali i sportovní jízdní režim, jenže vzhledem k vyšší hlučnosti motoru ve vyšších otáčkách, kam se pak ručička otáčkoměru dívá poměrně často, ho většina majitelů možná jen párkrát vyzkouší a pak nechá být.

Toyota Land Cruiser 2021 (150 kW) Executive

O přenos výkonu na systém stálého pohonu všech kol, ke kterému si něco povíme později, se stará šestistupňový automat s hydroměničem, který opět nijak extra nespěchá. Jenže při charakteru auta mu to vlastně ani nelze nijak extra vyčítat. Důležitější je, že řadí plynule a hlavně logicky – nenechává tedy motor zbytečně dlouho vytočený a ani ho dlouhodobě nenechá podtáčet.

Maximální rychlost je omezena na 175 km/h, jenže si vlastně ani neumím představit situaci, ve které bych se měl pokoušet jí dosáhnout. Mnohem důležitější mi přijde, že motor při dálničních 130 km/h točí okolo 2.000 otáček za minutu, v kabině o něm víte jen zpovzdálí a hluk obtékajícího vzduchu je stále na dlouhodobě snesitelné úrovni. Zkrátka ideální kombinace na delší cesty.

S vyššími rychlostmi, respektive při vyšších otáčkách, už ale o sobě motor umí dát vědět. Ostatně už při startování se umí pořádně ozvat. A když už jsme nakousli téma otáček, rád bych se vrátil k tlačítkům pod volantem. Jedno z nich totiž umožňuje zvýšit otáčky motoru na volnoběh, což se může hodit pro rychlejší zahřívání motoru v zimě i pro lepší práci s navijákem.

Překvapivý apetit

Se zvyšováním výkonu jde obvykle ruku v ruce vyšší spotřeba, jenže v případě modernizovaného Land Cruiseru by to mělo být naopak. Automobilka se totiž chlubí snížením průměrné spotřeby paliva o 0,7 l/100 km, což mělo podle původní tiskové zprávy znamenat kombinovanou spotřebu okolo rovných 7 l/100 km. Podle ceníku, který se odkazuje na měření WLTP, už se ale bavíme o kombinovaném průměru v rozmezí 9,3 až 9,7 l/100 km. Kde je tedy pravda?

Samozřejmě ze všeho nejvíc záleží na vašem jízdním stylu, osobně jsem byl ale spotřebou Land Cruiseru vlastně až nečekaně mile překvapen. Pokud se totiž budete snažit, klidně se vám může na palubním počítači objevit hodnota v rozmezí 8,5 až 9 l/100 km. Při normální jízdě pak není problém pohybovat se okolo hodnoty 10 l/100 km. Kdo si ale potrpí na rychlejší jízdu, případně často cestujete po dálnicích, může se setkat s hodnotami okolo 12 l/100 km. V náročném terénu pak nemá smysl ukazatel paliva sledovat. Nemusíte se ale bát, že byste někde zůstali na suchu. Palivová nádrž má totiž objem solidních 87 litrů. V případě delších expedic si ale nezapomeňte přibalit také zásobu AdBlue.

Rozvážně, pohodlně a kudykoliv

Na podvozku omlazeného Land Cruiseru se vlastně nic nezměnilo, pojďme si proto asi jen zopakovat základní fakta. Land Cruiser je tradičním offroadem s rámovou konstrukcí, na které sedí karoserie. Podvozek využívá vpředu nezávislé zavěšení, zatímco vzadu najdeme klasickou tuhou nápravu. Od výbavy Invincible je pak podvozek vybaven systémy kineticko-dynamického odpružení (KDSS) a přizpůsobivého zavěšení s proměnnou tuhostí (AVS), díky čemuž umí Land Cruiser nabídnout stabilní průjezdy zatáček, solidní komfort i skvělou trakci v náročnějším terénu.

Ostatně do terénu je Land Cruiser vybaven jako málokterý konkurent. Nabízí totiž stálý pohon všech kol, který využívá mezinápravový samosvorný diferenciál Torsen s možností uzávěry. Nechybí asistenti pro jízdu do kopce i z kopce, redukční převodovka a od druhého výbavového stupně najdeme ve výbavě i samosvorný diferenciál Torsen na zadní nápravě. Jen je škoda, že se nedá napevno uzavřít.

Toyota Land Cruiser 2021 (150 kW) Executive

Kdo chce ale z auta dostat v terénu maximum, měl by vybírat Land Cruiser od již zmíněné výbavy Invincible, která se minimálně po stránce offroadové výbavy plně shoduje s testovanou výbavou Executive. Zákazník pak totiž dostane i bohatou technologickou výbavu, která nabízí systémy pro sledování terénu pod vozidlem včetně natočení předních kol (UVTV), systém Multi-Terrain Select pro přizpůsobení trakce zvolenému terénu, systém Crawl Control pro nastavení konstantní rychlosti při jízdě terénem, multiterénní systém ABS nebo systém panoramatických kamer PVM, které by ovšem zasloužily lepší rozlišení.

Bez ohledu na všechny technologické výmysly si ale Land Cruiser stále dokáže pohodlně poradit se stoupavostí a bočním náklonem až 42°, což už jsou hodnoty, ke kterým se většina běžných uživatelů v terénu raději ani nepřiblíží. Přední nájezdový úhel má hodnotu 31°, přejezdový úhel 22° a zadní nájezdový úhel 25°. Brodění by pak nemělo být problém až do hloubky 700 mm.

Jízda s Land Cruiserem po silnici je především pohodová a uklidňující záležitost. Auto se příjemně pohupuje, působí stabilně a díky vysoké pozici máte z místa řidiče velice slušný rozhled do všech stran. V terénu pak Land Cruiser působí doslova nezastavitelně. Pokud se s ním ovšem budete chtít vydávat do náročnějšího terénu, nezapomeňte jako jednu z prvních investic pořídit kvalitní terénní obutí. To ale zkušení offroadisté dobře vědí...