Toyota nechává autonomně driftovat Supru a Lexus LC, vše ve jménu bezpečnosti

Toyota Research Institute (TRI) se již v únoru pochlubil videem, na kterém jsme viděli autonomně driftující Toyotu Supra. Vůz byl součástí výzkumu, který experimentuje s možností naučit nouzové asistenty v automobilu „driftovat“, čímž by mělo být možné předejít některým druhům kolizí.

Ostatně v některých případech, například na vozovce se sníženou trakcí, jsou běžní řidiči v krizových situacích často jen diváky, kteří pouze sledují, co se stane. Pokud by ale za volantem seděl zkušený řidič, který dokáže kontrolovat vůz i ve smyku, existuje šance, že by nehodě možná dokázal předejít. A tuto šanci chce TRI naplno využít.

Experiment totiž neskončil videem s driftující Suprou, ale pokračoval dál. Před časem pak americké zastoupení Toyoty udělalo menší prezentaci pro média, na které byl systém blíže představen. Kromě závodní Supry se přitom na místě objevil i mnohem civilnější prototyp Lexusu LC s podobným systémem, jak informovali kolegové z CarScoops.

Právě díky jejich reportáži pak víme, že se TRI zabývá výzkumem „inteligentního řízení zaměřeného na člověka.“ Systém nechává kontrolu nad vozem v rukou člověka, automaticky však přejde do autonomního režimu ve chvíli, kdy nastanou takové bezpečnostní situace, které by pro řidiče mohly představovat problém.

Video se připravuje ...

Unikátní prototyp Supry tak využívá nelineární technologii prediktivního modelového řízení a je vybaven brzděním jednotlivých kol i počítačem ovládaným systémem řízení, akcelerace, ovládání spojky i sekvenční převodovky. Systém tak může převzít naprostou kontrolu nad vozem a jeho trajektorii propočítává každou dvacetinu sekundy, aby byl vůz při jízdě na trati „elegantně vyvážený“.

V současnosti vůz pracuje pouze s daty z vysoce přesného GPS zařízení, TRI nicméně pracuje na možnostech převedení technologie do produkční verze. V rámci tohoto úsilí se tak zkoumají reaktivní i preventivní nasazení systému a důležitá je také samotná interakce s řidičem. Většina lidí by se totiž mohla vyděsit, kdyby jejich auto začalo v nouzové situaci zcela autonomně driftovat.

V praxi by totiž sytém autonomního driftování v nouzových situacích mohl nahradit systémy stabilizace či ABS, které na nouzové situace reagují prakticky vždy stejně. Nyní vyvíjený systém by však mohl posunout limity ovladatelnosti vozu na zcela jinou úroveň. Systém by se buď mohl zcela vyhnout překážce, nebo naopak podchytit nečekaný smyk a vrátit vůz zpět do původní stopy.

Podle kolegů z CarScoops zatím Toyota Research Institute ani nenaznačil, kdy by se podobný typ technologie mohl dostat do produkčních modelů. Prototypy však měly celkem jasně ukázat, že tento zcela nový typ přístupu může učinit řízení za špatných podmínek výrazně bezpečnějším.