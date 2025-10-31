Autosalon v Curychu 2025: Nostalgické vzpomínky na ženevskou slávu
Už se skoro zdálo, že velkým automobilovým veletrhům v Evropě definitivně odzvonilo. Poté, co se do historie přesunul vyhlášený autosalon v Ženevě, už jsme v oživení příliš nedoufali. Proto jsme na právě probíhající akci Auto Zürich dorazili spíš ze zvědavosti. A byli velmi mile překvapeni!
Při pohledu na budovu výstaviště v Curychu člověk jen zavzpomíná na rozlehlé areály ve Frankfurtu nad Mohanem, v Brně či Lipsku, kde procestování mezi jednotlivými halami zabere půl dne. Jenže interiér veletržního paláce v největším švýcarském městě nabízí čtyři podlaží, na nichž se rozprostírá celkem sedm obřích výstavních pavilonů.
A právě v tomto areálu se ode dneška až do dušičkové neděle 2. listopadu koná obří výstava Auto Zürich, přesně odrážející situaci na současném evropském automobilovém trhu. Tudíž zde nechybějí ani tradiční značky, ani neustále se rozšiřující záplava nabídky čínských výrobců. Vlastní expozici má na curyšském autosalonu k dispozici celkem 65 značek. A po pravdě si s výjimkou Lancie, která na švýcarském trhu nemá oficiální zastoupení, nevybavujeme žádnou jinou klasickou automobilku, jež by nám z evropských tradičních výrobců chyběla.
Mezi stovkami vozů vystavených automobilů nechybějí ani národní premiéry, a jak se na správný mezinárodní veletrh sluší a patří, mezi automobilovými novinkami září i premiéra světová. Ta na curyšském výstavišti patří modelu Leapmotor C10 4x4. Krátce před tím, než mohlo prostorné elektrické SUV s pohonem všech kol a výkonem téměř 600 koní na ploše zazářit, jsme si je vyzkoušeli v okolí města, čemuž věnujeme samostatný materiál.
V expozici automobilky spřízněné s nadnárodním koncernem Stellantis dotváří modelovou paletu spolu s městským typem T03 a kompaktem B10. A protože automobilka prezentuje nejvýkonnější model C10 4x4 jako univerzální auto nejen do města, ale i do přírody, ve výstavní expozici nechybí ani SUV osazené střešním stanem s hliníkovým žebříkem. A když budete mít zájem, třeba vás po něm nechají vystoupat až do přístřešku pro dva.
Další veletržní novinky jsou sice minimálně z fotografií všeobecně známé, jenže třeba hybridní kupé Honda Prelude, elektrický crossover Alpine A390 nebo kompletní aktuální paletu Smartu si u nás jen tak neprohlédnete. Stánky automobilek jsou navíc natolik velkorysé, že v nich obvykle najdete napěchovaný kompletní produkční program. A podobně jako na velkých automobilových výstavách nechybí ani okénko do budoucnosti, respektive koncepty vyvolávající všeobecné spekulace a dotazy.
Na stánku Cupry si tak můžete prohlédnout jen lehce zakamuflovanou elektrickou novinku Raval, jejímž sourozencem se vedle Volkswagen ID.2 stane i česká Škoda Epic. Právě poblíž stánku mladoboleslavské značky, kde najdete opět rozestavěnou kompletní paletu škodovek, pro změnu září koncept soutěžního vozu Enyq Coupé RS Race v barvách týmu Škoda Motorsport. Volkswagen zase překvapuje polepenou studií malého elektromobilu ID.Polo, postavenou na modulární platformě MEB s pohonem předních kol.
Atraktivními studiemi hýří rovněž Opel, který si pro švýcarskou přehlídku připravil nejen koncept expedičního vozidla Frontera Gravel, ale i obletovanou Corsu Vision GSE. Ačkoliv zmíněná malá raketa ve žluto-bílém lakování a opatřená mohutnými lemy blatníků představuje designérské cvičení soutěžního speciálu, podle přítomných zástupců automobilky se její tvary promítnou do vnějšího designu nové generace Opelu Corsa, kterou bychom údajně měli spatřit už koncem následujícího roku. Nejvíce nás na konceptu přitahuje modifikované pojetí designu přední části Vizor, ještě větší sci-fi však představuje pohled do interiéru. Na přání vám totiž pověření lidé na stánku otevřou dveře – sami to rozhodně nezkoušejte!
Tak trochu stranou všech novinek stojí nový modrý Fiat 500 s podokenními lištami připomínajícími produkční původ v turínském závodě Mirafiori. Místo obvyklého označení 500e totiž na zádi září stejná plaketa Hybrid, jakou jsme až do loňska potkávali na minulé generaci pětistovky. Jestliže decentní štítek odhalíte, pak další pohledy jistě upřete na obvyklé místo voliče automatu, pod kapotu a víčko dobíjecího kabelu. Právě zde totiž najdete nejdůležitější změny – Fiat 500 se i v nové generaci vrátil k litrovému tříválci z brazilské produkce a pod řidičovým sedadlem si opět veze pomocný akumulátor. Klasickou řadicí páku na obvyklém stupínku doplňuje moderní bezzátkové víčko nádrže, které si minulá malá pětistovka jako jeden z mála fiatů uplynulých let dopřát nikdy nemohla – na rozdíl od větších modelů 500L a 500X.
A protože dnešní příznivci automobilových výstav už často pocházejí i z řad fandů yountimerů, velkou část plochy curyšského výstaviště zabírá rovněž přehlídka různých klasických modelů značek Porsche, Ferrari, Mercedes-Benz, Jaguar, Aston Martin, Bugatti a dalších. Vrcholem pro nás bylo spatřit řidiče zkušeně manévrujícího s Lamborghini Countach S při zajíždění do přesně vymezeného prostoru v expozici před zahájením akce. S řízením bez posilovače se viditelně dost nadřel.
Výstava Auto Zürich je pro návštěvníky otevřena až do konce tohoto týdne každý den od 10 hodin. Dnes a zítra se můžete po výstavišti procházet až do 21 hodin, o víkendu do 19 hodin. A nemusíte zůstat jen v uzavřeném areálu, doprovodný program totiž představují zkušební jízdy novými modely v provozu. Má to ovšem jeden háček – v testovací flotile najdete výhradně elektromobily.
Zdroj: Autorský článek, video: Cupra, foto: autor