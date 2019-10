Toyota odhalila svůj městský mini-elektromobil. Ohromí rozměry, nikoliv výkonem

Společnost Toyota dnes oznámila, že na výstavě Future Expo, která je součástí tokijského autosalonu 2019, vystaví i produkční variantu svého malého městského elektromobilu Ultra-compact BEV, jehož prodej by měl být v Japonsku zahájen koncem roku 2020. Kromě toho však bude k vidění i několik dalších zajímavých projektů a konceptů, které by měly prezentovat možnosti budoucí mobility na krátké vzdálenosti s omezeným dopadem na životní prostředí.

„Chceme vytvořit řešení mobility, které podpoří stárnoucí japonskou společnost a nabídne lidem svobodu pohybu ve všech stádiích života,“ uvedl Akihiro Yanaka, vedoucí vývojového oddělení. „S Ultra-compact BEV můžeme zákazníkům s hrdostí nabídnout vozidlo, které nenabízí jen větší svobodu, ale také vyžaduje méně místa, vytváří méně hluku a méně zatěžuje životní prostředí.“

Nový elektromobil měl být navržen tak, aby splňoval potřeby zákazníků podnikajících pravidelné cesty na krátkou vzdálenost. Především by se tak mělo jednat o seniory, nové držitele řidičských průkazů nebo podnikatele, kteří potřebují navštěvovat své lokální zákazníky.

S délkou 2490 mm, šířkou 1290 mm a výškou 1550 mm je nové Ultra-compact BEV zkrátka dokonalým společníkem do stísněných ulic japonských velkoměst. Oproti novému Smartu ForTwo EQ je dokonce o 205 mm kratší, 373 mm užší a 5 mm nižší. Interiér přitom stále nabídne dostatek prostoru pro dvoučlennou posádku.

Přesné technické parametry Toyota bohužel neuvedla, baterie by však měla vystačit k dojezdu 100 kilometrů a její opětovné nabití by mělo trvat zhruba 5 hodin při napájení z 200 V zdroje. Výkon použitého elektromotoru také zůstává záhadou, maximální rychlost by se však měla pohybovat okolo 60 km/h. Působivý by však měl být poloměr otáčení, který Toyota popisuje jako „extrémně malý.“

Kromě produkční varianty Ultra-compact BEV však Toyota představí ještě několik zajímavých projektů. Jedním z nich by měl být i černý koncept Ultra-compact BEV Concept Model for business, který měl být navržen s možností úpravy interiéru do různých režimů (drive, office & relax). Koncept tak počítá s možností plně autonomního cestování v pojízdné kanceláři, během kterého nabídne cestujícímu různé způsoby trávení času.

Posledním zajímavým exponátem ze světa elektromobility pak bude elektrická tříkolka Toyota i-ROAD, kterou společnost poprvé prezentovala již v roce 2013. Ta by měla pojmout až dvoučlennou posádku a díky kombinaci velikosti motocyklu se zvýšenou stabilitou by měla nabízet pohodlnou přepravu „na poslední míli,“ i zajímavé řešení pro turisty.

Expozice Toyoty však nebude jen o elektromobilech, ale také o mikromobilitě. Toyota totiž plánuje představit několik osobních přepravních zařízení „Walking Area BEV,“ s jejichž uvedením na japonský trh se počítá koncem roku 2020 a následně v roce 2021.

360p 720p REKLAMA

Zařízení jsou přitom určena pro široké spektrum využití. Walking Area BEV Standing Type může být využit například pro účely hlídkování bezpečnostních složek, Walking Area BEV Seated Type nabízí lepší mobilitu pro lidi s horší pohyblivostí či většími zavazadly a Walking Area BEV Wheel-linked Type je určen pro připojení k běžnému invalidnímu vozíku, jehož uživateli usnadní pohyb.