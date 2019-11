Toyota potvrzuje příchod Ogiera. Doplní ho dva nadějní talenti

Sezona 2020 ve světovém šampionátu v rallye se už dlouho před svým zahájením začíná zajímavě rýsovat. Dojde totiž k několika významným jezdeckým změnám, které šampionát nepochybně oživí. Čerstvý mistr světa ve WRC, Estonec Ott Tänak totiž krátce po zisku titulu oznámil svůj přestup do konkurenčního Hyundaie. V Toyotě ho přitom podle očekávání nahradí šestinásobný mistr světa v rallye Sébastien Ogier.

Přestup Ogiera z Citroënu k Toyotě byl už několik týdnů veřejným tajemstvím, o kterém se v zákulisí čile diskutovalo. Spekulace se znásobily poté, co Citroën oznámil odchod z WRC, což nepřímo zdůvodnil právě odchodem Ogiera do jiného týmu. Až do toho týdne však odchod Ogiera k Toyotě byl pořád neoficiální, až nyní tuto očekávanou akvizici japonská stáj konečně oznámila oficiálně.

Není to přitom jediná změna ve složení týmu Toyota Gazoo Racing pro rok 2020. Japonská stáj totiž kompletně mění svoje jezdecké složení, vedle Tänaka z ní odchází také Jari-Matti Latvala a Kris Meeke, kteří jsou v tuto chvíli bez angažmá.

Ogiera v týmu doplní třicetiletý Elfyn Evans, který celou svoji dosavadní kariéru ve WRC trávil u Fordu, a devatenáctiletý talent Kalle Rovanperä, dosud závodící v barvách Škoda Motorsport, za ním letos získal titul v kategorii WRC 2 Pro.

Oba jsou hlavně příslibem do budoucnosti, kteří by po boku Ogiera měli zatím sbírat hlavně další cenné skutečnosti. Do budoucna by ho však mohli nahradit, a to už možná po nadcházející sezoně. Ogier se už v minulosti nechal několikrát slyšet, že sezona 2020 bude pro něj ve WRC poslední – po ní hodlá ukončit závodní kariéru. Že na jeho slova dojde naznačuje i fakt, že s Toyotou podepsal jednoletý kontrakt.

Ogier při oficiálním příchodu k Toyotě přiznal, že s japonskou automobilkou jednal už před třemi lety, kdy potvrdila svůj návrat do WRC po 17 letech. „Už jsme o tom diskutovali na konci roku 2016 a přestože jsme se tenkrát nedohodnuli, nyní jsem ohromen tím, že mohu začít pracovat s tak ikonickou značkou jako Toyota a mým idolem z dětství, Tommi Mäkinenem,“ říká francouzský pilot, který po konci Volkswagenu ve WRC po sezoně 2016 závodil v barvách M-Sportu (Ford) a Citroënu. Svůj odchod od francouzské stáje vysvětluje osobně tím, že nebyl spokojen s vývojem auta, který byl podle jeho názoru příliš pomalý.

„Myslím, že to, že jsme atraktivní pro jezdce s tolika rekordy jasně vypovídá o tom, čeho jsme s tímto týmem za tak krátkou dobu dokázali,“ komentuje příchod Ogiera šéf japonské stáje a bývalý skvělý jezdec rallye Tommi Mäkinen.

Sezona 2020 WRC odstartuje 23. ledna dnes už ikonickou Rallye Monte Carlo. Závodní kalendář WRC pro rok 2020 čítá 14 závodů na šesti kontinentech, což se stalo vůbec poprvé v historii tohoto šampionátu. Po delší době se vrací závody v Japonsku, v Keni a na Novém Zélandu, které budou nepochybně velkým lákadlem.

Otázkou je však budoucnost jednotlivých týmů. Citroën už svoji neúčast v sezoně 2020 potvrdil, nejisté je i pokračování M-Sportu a jeho Fordu Fiesta WRC. Na druhou stranu tým Malcolma Wilsona teď nebude mít nouzi o rychlé jezdce, vybírat bude moci mezi Meekem, Latvalou nebo třeba Lappim. To Hyundai pokračuje, a to rovnou se supertýmem – čerstvého mistra světa Ott Tänaka doplní Thierry Neuville, zatímco Dani Sordo a Sébastien Loeb se opět budou střídat.