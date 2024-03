Toyota pro olympijské hry v Paříži poskytne přes 2650 elektrifikovaných vozů

Slavnostní předání prvních klíčků od vozů Toyota pro účely Letních olympijských her v Paříži proběhlo přímo před sídlem organizačního výboru. Kromě ohromné flotily elektrifikovaných automobilů mohou pořadatelé využívat speciálně upravené elektrické prostředky mobility nebo praktickou službu sdílení automobilů.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Sportovci, personál, dobrovolníci i diváci budou v průběhu olympijských a paralympijských her v Paříži využívat vozy značky Toyota. Celková flotila, kterou japonská automobilka poskytne, čítá přes 2650 elektrifikovaných osobních automobilů a 700 elektrických prostředků mobility, mezi něž patří vozítka pro pohybově handicapované s označením e-puller nebo elektrické koloběžky.

Každá z technologií zastoupených v rámci jednotlivých automobilů bude na první pohled rozpoznatelná podle vlastní barvy. Z propagačních materiálu můžeme soudit, že se v Paříži objeví plně elektrická Toyota bZ4X, hybridní C-HR a RAV4 a vodíková Toyota Mirai druhé generace.

„Pro vozidla poháněná vodíkovými palivovými články jsme zvolili modrou barvu. Modrá je barvou vody, která představuje jediné emise vycházející z výfuků těchto vozidel. Dále zelenou pro bateriové elektromobily, zelená je barvou přírody, čímž poukazujeme na nulové výfukové emise bateriových elektromobilů. Pro hybridy a plug-in hybridy jsme vybrali purpurovou, jako třetí barvu sportovišť na hrách Paříž 2024,“ vysvětlil Jaime Noriega, technický manažer divize stylistického ztvárnění společnosti Toyota Motor Europe.

Video se připravuje ...

Spolupráce v rámci her v Paříž 2024 kromě oficiální flotily automobilů zahrnuje i služby sdílení automobilů Toyota KINTO, které pracovníci organizačního výboru využívají již od září minulého roku. Tato flexibilní služba mobility pokrývá veškeré dopravní potřeby uvedených pracovníků během přípravné fáze, zejména při cestování do vzdálenějších míst konání her s horší dostupností prostřednictvím veřejné dopravy.