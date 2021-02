Toyota Proace Verso Selection: Na vrcholu nabídky

Toyota Proace Verso, která je vlastně přeznačkovaným sourozencem modelů Citroën SpaceTourer, Peugeotu Traveller a Opelu Zafira Life s lehce upravenou přídí, je v současné podobě na trhu již od roku 2016. Není to přitom tak dlouho, co se v našem redakčním testu objevila v trochu jiné konfiguraci. Ovšem zatímco kolega David Bureš testoval Proace Verso v druhé nejdostupnější verzi Shuttle, já strávil týden s naprostým vrcholem nabídky, který představuje výbava Selection.

Hrátky s prostorem

Tu hned na první pohled prozradí několik estetických doplňků, jako jsou například černě lakovaná zrcátka, černě lakovaná kola nebo černé boční ochranné lišty. Něco však mají oba testované vozy společné - celkovou délku karoserie. I tentokrát jsme totiž dostali vůz s karoserií označenou L2, což znamená celkovou délku 5.309 mm. Kratší verze L1 má celkovou délku 4.959, rozvor však zůstává shodných 3.275 mm. Jediným rozdílem je tak pouze délka zadního převisu.

Verze L1 i L2 sice nabízí sedm sedadel, delší L2 však nabídne přirozeně více prostoru v zavazadelníku. Jeho nákladová hrana se sice proti verzi L1 zvedla z 613 na 633 mm, celková délka za první řadou sedadel je 2.763 mm (namísto 2.413 u modelu L1). Rozdíl v objemu nákladového prostoru je pak 3.968 vs. 4.554 litrů (bez sedadel ve 2. a 3. řadě), respektive 2.381 vs. 2.932 litrů bez sedadel pouze ve třetí řadě.

Prémiové cestování

Jenže zrovna ve verzi Selection vás nejspíš objem zavazadelníku zas tak trápit nebude. Zatímco model Shuttle, navzdory svému názvu, může najít uplatnění i u velkých či aktivních rodin, model Selection je typickým vozem využívaným v rámci tzv. shuttle služeb na letištích, hotelích, apod. Zkrátka velký vůz, který nabídne pohodlnou a prémiovou přepravu pro větší skupinku lidí.

Prémiový zážitek přitom začíná již při nastupování, které usnadňují posuvné dveře s elektrickým (a dálkově ovládaným) posuvem na obou stranách. V interiéru je pak připraveno celkem devět pohodlných a kůží čalouněných křesel, rozmístěných ve třech řadách. První řada je vyhrazena pro řidiče a spolujezdce, druhá řada je vybavena tzv. „kapitánskými křesly“, vybavenými otočným mechanismem, zatímco třetí řada je tvořena klasickou třímístnou lavicí.

I bez většího laborování s lehkým a intuitivním posuvem sedadel přitom Proace Verso nabídne dostatek prostoru pro cestující ve všech řadách. A navíc stále zbývá i dostatek prostoru pro zavazadla, ke kterým se přistupuje vzhůru výklopnými dveřmi. Drobnosti se dají snadno naložit díky samostatně výklopnému oknu zadních dveří.

Cestování na zadních dvou řadách sedadel může zpříjemnit například praktický stolek s výklopným mechanismem, panoramatická střecha Skyview, která však znemožňuje instalaci střešních příčníků, paket Hifi s reproduktory v zadních dveřích nebo přídavná klimatizace se stropním rozvodem a osvětlením.

Moderní pracoviště řidiče

Pojďme se ale podívat také do prostoru řidiče, ve kterém jsem pochopitelně strávil nejvíc času. A upřímně mě docela překvapilo, jak příjemně se zde čas trávil. Od druhé nejvyšší výbavy VIP totiž Proace Verso nabízí například automatickou klimatizaci nebo elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s masážní funkcí. Vyhřívané sedačky jsou navíc součástí výbavy již do výbavy Family, která představuje třetí výbavový stupeň.

Již od úplného základu ale Proace Verso nabídne záplavu odkládacích a úložných prostor, které se rozhodně neztratí. Osobně mi ale trochu chyběl nějaký kompaktnější prostor na dosah ruky, do něhož bych mohl pohodlně uložit mobilní telefon připojený k infotainemntu a nemusel se bát, že mi spadne. Kvůli použití masivních tvrdých plastů se navíc vpředu trochu rozplývá onen dojem prémiovosti.

Toyota Proace Verso Selection

Po technologické stránce ale výbava Selection boduje. Velice příjemně mě překvapil průhledový head-up displej, šikovným doplňkem je také 7“ multimediální systém Toyota Pro-Touch, nabízející konektivitu Apple Car Play/Android Auto, nebo záplava bezpečnostních a asistenčních systémů, včetně adaptivního tempomatu, asistentu pro jízdu v pruzích, parkovací kamery s výhledem 180°, atd.

Trochu zklamaný jsem však byl z předních xenonových světlometů s LED denním svícením, od kterých bych si uměl představit lepší výkon. Možná už jsem ale jen příliš rozmazlený z moderních LED světlometů. A moc nadšený jsem nebyl ani z nutnosti vypínat například stop-start systém a jiné asistenční systémy přes dotykovou obrazovku infotainmentu. Jenže to je zkrátka daň za sdílení technologií mezi PSA a Toyotou.

Překvapivě agilní, nečekaně pohodlný

Víc než mile mě však překvapily jízdní vlastnosti, včetně solidní dynamiky, kterou zajišťuje vrcholná motorizace. Proace Verso ve výbavě Selection totiž nepořídíte s jiným motorem, než je dieselová jednotka nesoucí označení 2.0 D-4D 180 8 A/T. Jak už je vám nejspíš jasné, jedná se o 2,0litrový vznětový čtyřválec, naladěný na nejvyšší výkon 130 kW (177 k) s nejvyšším točivým momentem 400 N.m.

Motor je kombinován výhradně s automatickou osmistupňovou převodovkou, která posílá točivý moment pouze na přední kola. Za příplatek 20.000 Kč (bez DPH) si však zákazníci mohou dopřát systém Toyota Traction Select, který nabízí pět samostatných jízdních režimů pro lepší přenos síly na asfalt. Součástí paketu je navíc zvýšení světlé výšky o 20 mm a instalace ochranného krytu motoru.

Papírové zrychlení z 0 na 100 km/h v čase 10,1 sekundy a maximální rychlost 185 km/h nejsou zrovna oslnivé parametry, je však potřeba si uvědomit, že se provozní hmotnost vozu pohybuje okolo 1.780 kilogramů. Zpoza volantu navíc auto vzhledem ke svým rozměrům působí příjemně živě. Automatická převodovka řadí plynule, motor zbytečně nepodtáčí a svižně reaguje na výraznější stlačení plynového pedálu. A komu by její reakce nestačily, má k dispozici i pádla řazení.

Kombinovaná spotřeba by se podle automobilky měla pohybovat v rozmezí 7,0 až 7,7 l/100 km, osobně jsem se však většinu času pohyboval v rozmezí 8,6 až 9 l/100 km. S ohledem na celkové rozměry a častější svižné přesuny to však beru za slušný výsledek.

Toyota Proace Verso Selection

Snad vůbec největším překvapením se pro mě ale stal komfort, jaký Toyota Proace Verso nabízí. Výbava Selection přitom nepřináší žádné zvláštní úpravy podvozku. Auto je tak již od standardní výbavy příjemně houpavé, do kabiny proniká minimum hluků či pazvuků a podvozek se chová kultivovaně i na horších silnicích. V podbězích přitom byly 17“ disky z lehkých slitin, obuté do zimních pneumatik Nokian o rozměru 225/55 R17. Chvíli mi však trvalo, než jsem si zvyknul na rozměry vozu – přeci jen 5,3 metru na délku není zrovna málo. Proace Verso usnadňuje manévrování nejen dobrým výhledem vpřed a šikmo vpřed, parkovacími senzory a parkovací kamerou, ale především úžasným rejdem. Pro jeho dosažení je však potřeba si trochu máknout za volantem.

Závěr

Výbava Selection sice představuje nejvyšší stupeň výbavy, osobně si ale nejsem moc jistý, jak velký smysl vlastně má. Proti výbavě VIP přidává vlastně jen panoramatickou střechu a několik černě lakovaných doplňků, za což si však automobilka účtuje 30.000 Kč (bez DPH). Model VIP přitom obsahuje prakticky většinu důležitých prvků, jaké si od modelu určeného pro honosnější přepravu více cestujících můžete přát či představovat. Pokud ale hledáte vůz využitelný spíše pro rodinu či kombinaci rodinného cestování, sportování a podnikání, možná bych se podíval po nižších stupních výbav.

Bez ohledu na výbavové stupně musím uznat, že je Toyota Proace Verso velice příjemný vůz. A ačkoliv jsem si musel nějakou dobu zvykat na jeho velké rozměry, jízda s ním byla nakonec vždy příjemná. Ale co si budeme nalhávat, rozhodně tomu dost pomáhala prémiová výbava. Cena za vrcholný model však není zrovna nízká. Samotný vůz ve výbavě Selection přijde na 1.161.000 Kč, k čemuž je potřeba připočíst ještě 15.000 Kč za lak (pokud se nespokojíte se základním). Ceny jsou navíc uváděny bez DPH. S výjimkou programovatelného nezávislého topení Webasto (26.000 Kč) a systému Traction Select (20.000 Kč) už ale naštěstí není za co připlácet. Velkým bonusem je navíc standardně prodloužená záruka Extracare Plus na 5 let nebo 1.000.000 kilometrů.

Toyota Proace Verso Selection

Nejlevnější verze modelu 624.000 Kč bez DPH (1.5 D-4D 120, 6st. man., Kombi, L1) Základ s testovaným motorem 820.000 Kč bez DPH (2.0 D-4D 180, 8st. aut., Shuttle, L1) Testovaný vůz bez příplatků 1.161.000 Kč bez DPH (2.0 D-4D 180, 8st. aut., Selection, L2) Testovaný vůz s výbavou 1.176.000 Kč bez DPH (2.0 D-4D 180, 8st. aut., Selection, L2)

Plusy

Vnitřní prostor

Technologická výbava

Komfortní podvozek

Živý motor a plynulé řazení

Slušná spotřeba

Skvělá záruka

Minusy