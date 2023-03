TEST Toyota Supra 3.0 Limited s manuální převodovkou – Investiční zboží?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Sedadla mají sportovnější tvary, pořád ale myslí na pohodlí při dlouhých cestách. Ideální řidičskou pozici si tu najdete během chviličky, z praktického hlediska vás omezí jen svažující se záď zhoršující výhled šikmo vzad. Abych ale jen nechválil. V kabině je minimum úložných prostor. Peněženku můžete dát prakticky jen do kastlíku, případně kapsy ve dveřích. Ta je však poměrně mělká a radši pořádně hlídejte, aby vám nevypadla. Druhá výtka patří nejrůznějšímu šramocení za zády. Do 290litrového zavazadelníku se protáhnete zepředu, není nijak oddělen, a právě proto odsud slyšíte i veškeré nežádoucí zvuky. Třeba neustálé cvakání od plastů kolem zadní výztuhy.

Ani po letech to Supra mezi petrolheady nemá jednoduché. Většina autařů v mém okolí pořád nedokáže překousnout, že kultovní japonský sporťák je napůl BMW, nejen použitou technikou, ale i pracovištěm řidiče. Naopak malým chlapcům ve městech to bylo jedno. Výfuk zaburácel, jejich pozornost zbystřila, a když se zpoza školního dvora vyrojila nizoučká atletická silueta, začali zběsile mávat. A pak že mladé auta nezajímají, pche!

Proč to píšu? Hlavně kvůli tomu, že Supra i po těch letech působí na českých cestách jako zjevení. Auto, které dokáže i ve všední bílé barvě vypadat naprosto úchvatně a nutí vás si jej obejít několikrát kolem dokola. Jasně, u nás jde exkluzivita Supry ruku v ruce s prodanými kusy, vždyť v Česku jich nejezdí ani čtyři desítky. A námi zkoušený kus s manuální převodovkou? To je bez přehánění jednorožec!

O pozadí vzniku nové, v pořadí páté generace Toyoty Supra, toho bylo napsáno hodně. Tak moc, že kdybych její zrod existenčně závislý na spoluprací s BMW připomínal, mohl bych vás snad i urazit. Ono se to od slavnostní premiéry sporťáku zdá jako chvilka, ostatně čekání na něj bylo nekonečné, ale počátkem roku uběhl od debutu už čtvrtý rok. Letí to!

Motor, jízdní vlastnosti

Pro nejsilnější

Možná si skladbu pohonných jednotek Supry z předchozích let pamatujete, dovolím si ale malé připomenutí. Vstupní branou je dvoulitrový čtyřválec s výkonem 190 kW a 400 newtonmetry točivého momentu. Pro náročnější má Toyota eso v podobě třílitrového šestiválce s 250 kW a 500 newtonmetry. Obě motorizace se až donedávna pojily výhradně s osmistupňovou samočinnou převodovkou ZF. O manuálu pro sporťák se mluvilo nekonečné měsíce, realitou se ale stal až teď. A rovnou pro motor nejvýkonnější!

Parametry se pro verzi se třemi pedály nikterak nemění. Maximální výkon 340 koní je k dispozici od 5000 do 6500 ot/min, pět stovek newtonmetrů krouťáku dostanete v širokém pásmu od 1600 do 4500 otáček. Z klidu na stovce jste za 4,6 sekundy, tedy o tři desetinky později než s automatem. Maximální rychlost je i tady omezena na 250 km/h. Agregát s přesným objemem 2998 cm3 pochází z Mnichova, má přeplňování typu twin-scroll, přímé vstřikování paliva, proměnné časování ventilů Vanos či systém proměnného zdvihu sacích ventilů Valvetronic.

Toyota Supra 3.0 Limited

První nakopnutí doprovází mohutné zanadávání výfukové soustavy, a je úplně jedno, jestli startovací tlačítko zmáčknete v normálním nebo sportovním režimu. Správně hlučné je auto v obou případech, byť ostřejší mód přináší ještě výraznější akustiku s pořádným burácením. Ač je zvuk vynikající, největší předností vozu je suverénně manuální převodovka. Její základ je rovněž BMW, tady však Toyota přiložila ruku k dílů a dala si na vývoji a zakomponování toho prvku velmi záležet.

A výsledek je víc než sympatický. Krátká páka s decentní hlavicí perfektně padne do ruky. Dráhy manuálu jsou krátké, jednotlivé kvalty zapadají s maximální přesností. Nášup 350 koní je pak ještě snesitelná porce k tomu, abyste obsluhu stroje zvládli bez nějakého vytrestání. Po dlouhé době jsem měl z auta tolik opojný mechanický pocit!

Přímé řazení vás neobtěžuje ani ve chvíli, kdy zrovna nepotřebujete jet absolutní pilu. Spojkový pedál není přehnaně tuhý, myslí se na to, že vedle atletických výkonů chce být Supra i pohodlným cesťákem na dlouhé cesty. A samotný motor se dokáže sesbírat i z nízkých pater otáčkoměru, aniž byste museli neustále podřazovat. A co víc, v takovém případě jste s lehkou nohou schopni stlačit apetit šestiválce na hodnoty začínající sedmičkou. V souvislosti s manuálem mě napadá v zásadě jediné slabší místo. Když se vydáte na dlouhou cestu s automatem, osmý rychlostní stupeň srazí otáčky na nutné minimum a na palubě vás v dálničním tempu ruší nanejvýš ševelení kolem bezrámových okének. To manuální šestikvalt nezvládne, motor je tady vytočenější a už ve 140 km/h vyžaduje komunikace se spolujezdcem zvýšený hlas.

Klidný styl ale není něco, co vás s tímto autem bude bavit dlouho. Stačí jemné prošlápnutí plynového pedálu a koně o sobě dají velmi rychle vědět. V praxi to vypadá tak, že na výjezdu z obce dáte za dva, pravá noha jde až k podlaze, zátah vás přišpendlí do sedačky a řadový šestiválec intenzivně letí do otáček, přičemž to nejopojnější předvádí od tří až do sedmi tisíc. Vruuuuum! A než tam stihnete dát trojku, už své vášně musíte krotit, abyste nebyli daleko nad povoleným tuzemským maximem. Motor má zkrátka pořád kde brát.

Před zatáčkou hezky zpomalit, za doprovodu práskání podřadit, na jedno zatočení vykroužit příkladný oblouk a to celé zas a znova! Když jsem u toho zpomalení, dávkování brzdného účinku je čitelné, jen jsem možná čekal výraznější nástup soustavy. Řízení je strmé a přesné. Měl jsem možnost přímého přesednutí z automatu do manuálu a v „mém“ autě mi naladění posilovače přišlo tužší a přesnější i kolem středové polohy.

Toyota Supra 3.0 Limited

Nenechá se pobízet

Není to tak, že by se z auta osmistupňové ZF prostě jen vyrvalo a nahradilo manuálem. Uzpůsobeny jsou i další části vozu, třeba upravený podvozek s tužšími tlumiči. Naladění je opravdu dost tuhé, ani s obouvanými devatenáctkami ale naštěstí ne prkenné. Velmi dobře víte, co se pod autem děje, většinu nerovností však vůz zvládá překonat s grácií a na širokých zadních gumách neodskakuje.

Asi vás nepřekvapí, že zadní náprava se žene vpřed prakticky na každé pozdravení. Dokonce i při rozjezdech na jen trochu pokropené vozovce je třeba drobných korekcí volantem. Pravdou ale je, že aktivní stabilizace příliš benevolentní není a rychle vás klepne přes prsty. Možnosti pak máte dvě – její sportovnější a velkorysejší nastavení, které vás poměrně ochotně nechá sklouznout. Nebo její tlačítko podržíte dlouze, čímž ji deaktivujete zcela. V takovém případě by už k absolutní ódě na radost chybí snad jen mechanická ruční brzda.

Mně na běžných cestách bohatě stačil sportovní mód, i v něm si totiž užijete hodně zábavy. Auto lze pinkáním do toho kterého pedálu přimět k precizní jízdě dveřmi napřed a věřte mi, že jen tak vás neomrzí! Ač je Supra povedeným strojem, ani ona fyziku úplně ošálit nedokáže. Byť se táhlými okreskami nechá vodit přesně, pohotovostní hmotnost skoro 1550 kilogramů je v kabině chtě nechtě znát. K lehkonohosti a obratnosti menší GR86 má pořád dost daleko.

No a při výraznějším dovádění počítejte s tím, že motoru začne chutnat. Supra si pak řekne klidně o dvanáct, čtrnáct, šestnáct litrů. S volnějším tempem ale začne apetit rychle klesat. Po týdnu se průměr s mixem nejrůznějších jízdních situací ustálil na 10,5 l/100 km, což vlastně není vůbec špatné. A hlavně máte v útrobách 52litrovou nádrž, takže ani na pumpách se nebudete zdržovat zbytečně často.