Trable s kunami v motoru se nevyhnuly ani naší redakci. Podívejte se, jak s nimi zatočit

Když auto pravidelně ukládáte do zabezpečené garáže a pod širým nebem tráví jen minimum času, pravděpodobně jste problémy s kunami v motorovém prostoru řešit nemuseli. Jenže je podstatně více těch, kteří takovou možnost nemají, a běžně parkují vůz jen tak před domem. Především na vesnicích či v blízkosti lesů a parků může kuna volně zaparkované auto využít coby své útočiště. Hlavně v zimních mrazivých měsících, kdy si hlodavci rádi hoví v ohřátém motorovém prostoru.

Ani my jsme potenciálním trablům s kunami nevěnovali příliš velkou pozornost. Během dne stojí náš dlouhodobě testovaný Volkswagen T-Cross v podzemní garáži, pohybuje se především po Praze, mimo město vyrazí jen sporadicky. Ale co čert nechtěl, při dolévání kapaliny do ostřikovačů jsme si všimli toho, co žádný majitel pod kapotou svého auta najít nechce: nahlodaných kabelů, a to rovnou na několika místech.

Když jsme o vadě na zapůjčeném autě informovali Volkswagen, vcelku rychle nám nabídl preventivní opatření. Na seznamu oficiálního příslušenství totiž najdeme ochranu proti kunám. Jedná se o ultrazvukový a vysokonapěťový odpuzovač, který vám nainstalují v autorizovaném servisu a vy tak předejdete zbytečným nepříjemnostem. Pravda, měli jsme po tomto zařízení sáhnout mnohem dříve, ale lepší pozdě, než nikdy.

Co najdeme v balení?

Krabička o něco větší než od mobilního telefonu obsahuje výkonný reproduktor s plastovou ochranou před vlhkostí, vysokonapěťový kabel, šest modulů s destičkami z nerezové oceli, spínač pro deaktivaci při otevření kapoty a konečně bezpečnostní samolepku. Nic dalšího není potřeba, zařízení se připojuje přímo na baterii automobilu. Navíc je nejen voděodolné, ale i odolné vůči kyselinám.

Je instalace náročná?

Instalace náročná není, přesto důrazně doporučujeme nechat vše v rukou odborníků v autorizovaném servisu Volkswagen. Pro školené mechaniky je instalace záležitostí několika desítek minut a zařízení zvládnou aplikovat do motorových prostorů všech aktuálních modelů vozů Volkswagen. Nejenže si volbou oficiálního příslušenství ušetříte práci, ale nemusíte se ani obávat o bezproblémové fungování zařízení, které prošlo náročnými testy, ani o záruku.

Jako první je do motorového prostoru namontován spínač pro bezrizikové otevírání kapoty. Jeho fungování je prosté: když je kapota otevřená, zařízení je odpojeno. Člověku, který vykonává práci v motorovém prostoru, tedy nehrozí, že dostane „ránu“. Když se kapota zavře a spínač sepne, zařízení se uvede do chodu.

Po instalaci spínače následuje rozmístění šestice modulů na vysokonapěťovém kabelu. Ty rozmístíme pravidelně ve volných místech motorového prostoru, aby nepřekážely přístupu k důležitým částem pohonné jednotky. Ideální je umístění co nejníže, tedy v místech, kudy se kuny do motoru dostávají. Jednotlivé moduly jsou posuvné, takže je můžete zpětně snadno uvolnit a namontovat jinam. Když je hotovo a jednotlivé části už jsou propojeny, stačí celé zařízení připojit k baterii automobilu. Rozsvítí se světelná indikace, což je důkaz toho, že je zařízení aktivní. Poslední položkou harmonogramu instalace je nalepení bezpečnostní nálepky, kterou lze umístit kamkoliv v motorovém prostoru.

Jak to funguje?

Po řádné instalaci umí ochrana proti kunám „bránit“ váš motorový prostor dvěma způsoby: ultrazvukovým a vysokonapěťovým odpuzovačem. Kuny se zpravidla vyhýbají ultrazvukovým vlnám, které jsou pro člověka neslyšitelné. Reproduktor vysílá vlny všemi směry a pod automobilem utváří tzv. ultrazvukový koberec. Starší, případně agresivnější kuny se ale tímto nemusí nechat zastrašit a do motorového prostoru si najdou cestu. V takovém případě na ně platí tvrdší opatření v podobě slabého elektrického výboje, ke kterému dojde při kontaktu hlodavce s jedním z modulů. Ten zvířeti neublíží, ale dokáže jej odradit od další návštěvy.

Ochrana disponuje technologií pronikající srsti s kladným a záporným pólem. Zatímco ostatní odpuzovače pracují pouze s čenichem či tlapkami, u oficiálního příslušenství Volkswagen je oblast mnohonásobně rozšířena o kompletní plochu srsti zvířete. Celé zařízení je navíc vodotěsné, takže se nemusíte obávat poškození ani při mytí motoru.

A nakonec asi nejdůležitější otázka: kolik to stojí? Ochrana proti kunám z originálního příslušenství přijde na 5642 Kč včetně DPH, přičemž doporučená doba montáže, kterou má každý servis naceněnou podle sebe, je jedna hodina.

Nezbývá než podotknout, že opravy vozidla po případném napadení kunou nejsou otázkou desetikorun, ale častokrát se pohybují v řádech tisíců. Navíc auto musí do servisu - majitele to tak stojí navíc nejen peníze, ale také čas.