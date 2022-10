Synové slavných otců v současném motorsportu: Kale Rovanperä, nejmladší mistr světa

Ve čtvrtém díle „Synů slavných otců ve světě motorsportu“ se přemístíme na rallyeové tratě. Pokud jste jedni z mála, kteří to ještě neví, tak vám představujeme Kalleho Rovanperu, nejmladšího mistra světa v historii šampionátu WRC.

Kalle Rovanperä (pilot WRC)

otec: Harri Rovanperä (*1966) - pilot WRC (111 startů, 1 vítězství, 15 pódiových umístění)

největší úspěchy: mistr světa WRC (2022), mistr světa WRC2 Pro (2019)

počet startů: 51

vítězství: 8

stupně vítězů: 13

vyhraných RZ: 96

počet bodů: 499

Harri Rovanperä je bývalý pilot WRC, který sice nikdy nebyl takzvaný “championship material” a jeho nejlepším celkovým umístěním v šampionátu je páté místo z roku2001, ale zato byl spolehlivým sběratelem bodů a dílčích úspěchů. Jeho velký přínos potvrzují mistrovské tituly v kategorii značek v letech 2001 a 2002 pro Peugeot, za který Rovanperä jako tovární jezdec jezdil až do roku 2004.

V roce 2005 odjel poslední kompletní sezónu s továrním týmem Mitsubishi. V následujícím ročníku, který byl zároveň jeho posledním ve WRC, absolvoval šest podniků za volantem Škoda Fabia WRC v barvách Red Bull Škoda. Největším úspěchem Harriho Rovanpery je zajisté jeho jediné vítězství, které přišlo ve Švédsku v roce 2001 s továrním Peugeotem 206 WRC.

Po skončení kariéry se začal naplno věnovat kariéře svého syna, malého Kalleho. Dodnes si pamatuji, jak jsem před více než deseti lety viděl video, jak se osmiletý Kalle prohání neskutečným tempem v rallyeovém voze po zasněžených finských cestách. Už tehdy jsem se sám sebe ptal, zda tohoto kluka uvidíme bojovat za několik let o ty nejvyšší příčky ve WRC. Hádám, že jsem v letošním roce dostal odpověď.

Od roku 2013 se dvanáctiletý Kalle účastnil závodů v Lotyšsku. Možná se divíte - proč Fin závodí v Lotyšsku? Inu, všude jinde v Evropě je potřeba k účasti na soutěžích řidičský průkaz, jen v Lotyšsku ne. Zde tedy sbíral své první zkušenost a v roce 2016 se stal v patnácti letech vítězem lotyšského šampionátu ve třídě R5. V následujícím ročníku již ovládl celý lotyšský šampionát.

Video se připravuje ...

Svůj historický první start v mistrovství světa si Kalle Rovanperä připsal v říjnové Wales Rally GB 2017 za volantem Fordu Fiesta R5.

K radosti českých fanoušků podepsal Rovanperä smlouvu na další rok nikoliv s M-Sportem, ale s továrním týmem Škoda. Kalle se v roce 2018 po boku zkušenějších týmových kolegů Jana Kopeckého a Pontuse Tidemanda hlavně učil. I přesto se mu podařilo v šampionátu WRC2 ukořistit celkovou třetí příčku a dvě dílčí vítězství. Při ADAC Rally Deutschland se zároveň stal nejmladším pilotem v historii, který kdy získal body v celkovém hodnocení šampionátu, když skončil celkově desátý.

Další ročník s továrním týmem Škoda již neměl Kalle ve své kategorii téměř žádnou konkurenci a na konci roku mohl slavit titul šampiona WRC2 Pro. Ve velkém šampionátu i přes řízení vozu slabší kategorie R5 dokázal nasbírat úctyhodných 18 bodů. V témže roce se objevil také na Rally Bohemia, kterou s vozem Škoda Fabia Rally2 Evo vyhrál.

Po titulu v nižší kategorii bylo téměř jisté, že přestup do nejvyšší kategorie WRC je na spadnutí. Finský talent nakonec ukořistila jiná finská legenda, čtyřnásobný mistr světa Tommi Mäkkinen, který byl tehdy zároveň šéfem továrního týmu Toyota. V sezóně 2020, která byla masivně ovlivněna světovou pandemií, sbíral Kalle zkušenosti a téměř nechyboval. Získal první dvě pódiová umístění a přepisoval další rekordy. Stal se nejmladším pilotem na stupních vítězů a také nejmladším pilotem, který vyhrál rychlostní zkoušku.

V roce 2021 došlo k dalšímu pokroku. Kalle sice více chyboval, ale také byl mnohem rychlejší. Stal se nejmladším pilotem, který kdy vedl světovou soutěž. Stalo se tak při Rally Estonia, kterou následně finský mladík vyhrál a stal se tak nejmladším pilotem, který vyhrál podnik mistrovství světa. S vavříny ještě v tomto roce nebyl konec. Další vítězství přišlo na Acropolis Rally.

Titul se podařilo již poosmé ukořistit legendárnímu Sebastienu Ogierovi. Týmový kolega Rovanpery ale již během sezóny prohlásil, že se jedná o jeho poslední kompletní ročník a v následujícím roce odjede pouze několik světových soutěží bez ambicí na titul.

Rok 2022 tedy měl přinést nového vládce světových soutěží. Od roku 2004 se mezi dominanci dvou Sebastienů (Loeb a Ogier) v roce 2019 vklínil pouze Estonec Ott Tänak. Ten patřil k favoritům i v aktuálním ročníku. Mezi další horké favority patřil samozřejmě týmový kolega z Hyundaie Thierry Neuville nebo Elfyn Evans z Toyoty, který měl po konci Ogiera převzít roli vůdce japonského týmu.

Potichu se spekulovalo i o mladém Kallu Rovanperovi. Otazník se vznášel nad jeho spolehlivostí a vypořádání se s tlakem. Dokáže v případném boji o titul zachovat chladnou hlavu?

Nová hybridní éra vozů s označením Rally1 nezačala pro Rovanperu v tradičním Monte Carlu tak, jak by si sám představoval. S autem si příliš nerozuměl a nestačil tempu ani jednoho ze zkušených Sebastienů, kteří se slavné soutěže zúčastnili. Nakonec dokončil úvodní soutěž na čtvrtém místě a paradoxně byl po fiasku Hyundaie nejvýše umístěním aspirantem na světový titul.

Video se připravuje ...

Další průběh roku se dá nazvat dominantní cestou vstříc premiérovému titulu. Rovanpera si po Monte Carlu připsal hattrick, když postupně zvítězil ve Švédsku, Chorvatsku a Portugalsku - na třech různých površích!

Dále se z prvenství radoval v Keni a také Estonsku. Titul byl blízko a mladého Fina přeci jen dostihl tlak související s bojem o titul. Na soutěžích v Belgii a Řecku po vlastních chybách skončil mimo bodovanou desítku a bodoval pouze díky Power Stage.

K mohutnému finiši se naopak nadechoval bývalý mistr světa Ott Tänak. Ten zvítězil ve Finsku, Belgii a v Řecku skončil druhý po tom, co překvapivě nedošlo k týmové režii v korejském týmu a vítězství zůstalo Neuvillovi, který měl již jen teoretickou naději na celkové prvenství.

V dalekém Novém Zélandu už ale nenechal Kalle Rovanperä nikoho na pochybách a po skvělém, již šestém vítězství v roce 2022, si došel ve dvaadvaceti letech pro premiérový mistrovský titul. Tím překonal o masivních pět let rekord nejmladšího mistra světa, který do té doby držel legendární skotský soutěžák Colin McRae.

Až děsivě nyní působí kombinace továrního týmu Toyota a pilota jménem Kalle Rovanperä, který je ve svých dvaadvaceti letech stále ve svých začátcích. Pro příklad, nejúspěšnější rallyeový pilot historie a devítinásobný mistr světa Sebastien Loeb získal svůj první titul ve třiceti letech!

Nikdo z nás ale nemá věšteckou kouli a to, že dominujete jako mladý, neznamená, že budete dominovat dalších deset let. Sám Rovanperä se nechal slyšet, že jeho cesta šampionátem WRC nemusí mít dlouhého trvání. Zde se nabízí paralela s nyní již dvojnásobným mistrem světa F1 Maxem Verstappenem. Stejně jako Rovanperä i Verstappen se objevil ve formuli 1 ve věku 17 let a tak je i přes svůj relativně nízký věk (25 let) již velmi zkušeným pilotem s více než 150 starty.

Holandský závodník taktéž nevyloučil, že by po vypršení smlouvy s týmem Red Bull v roce 2028, kdy bude Verstappenovi 31 let, v šampionátu skončil a vydal se hledat dobrodružství jinam. U takto mladých pilotů může samozřejmě dojít dříve k jakémusi vyhoření.

Takové spekulace je však nyní naprosto zbytečné řešit. Radši si užívejme faktu, že sledujeme dost možná budoucí legendu, která díky svému nízkému věku může překonávat rekordy, které se nám nyní zdají nepřekonatelné. Když to zlehčíme, možná i to je důvod, proč ještě Sebastien Loeb stále závodí a posouvá své skvělé statistiky krok po kroku ještě výše.

Kalle Rovanperä je dokonalý produkt. Už od prvního dne tak nějak každý tušil, že přijde moment, kdy se před ním skloní celý rallyeový svět a začne jeho nadvláda. První titul má za sebou. Začíná nová dynastie? Vše tomu nasvědčuje. Ale staří mazáci nedají svojí kůži lacino, noví jsou v nedohlednu. Mezi možné nové talenty můžeme zařadit Olivera Solberga, syna mistra světa z roku 2003, Pettera Solberga. Již v příštím díle si rozebereme právě švédského mladíka a jeho dosavadní kariéru. I když, Oliver o místo v továrním týmu Hyundaie pro příští rok přišel…