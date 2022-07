Tuner DMC upravil Rolls-Royce Cullinan pro ještě silnější pocit nadřazenosti

Rolls-Royce Cullinan, ultra-luxusní britské SUV, prakticky neklade zákazníkům meze, co se individualizace týče. Tedy především v interiéru. Ale co když se jako majitel chcete odlišit od mas ostatních milionářů a miliardářů i exteriérem vozu? Stále máte možnosti, ale pokud máte zájem o něco dramatičtějšího, mohla by vás zaujmout nabídka úpravce DMC.

Německá společnost pro Cullinan připravila úpravu s názvem Emperor (císař), která má opulentnímu SUV dodat na sportovnosti. Úpravy jsou prezentovány na voze s červeným lakem karoserie Cherry Red. Nové díly karoserie jsou vyrobeny z karbonu a jejich povrch je ošetřen čirým lakem, takže je vidět struktura materiálu.

Zřejmě největším karbonovým dílem je kapota motoru, kterou doplňují podběhy kol rozšířené o čtyři centimetry na každé straně vozu. Na zádi pak najdeme dva spoilery – jeden navazující na linii střechy, druhý ve formě decentního lízátka pod oknem pátých dveří. Celek doplňují 24palcová kovaná kola, jež pro DMC vyrábí kanadská společnost PUR Wheels. Mají zvládnout vyšší rychlosti i zátěž.

Interiér Cullinanu na fotkách byl přečalouněn kůží v odstínu shodném s lakem karoserie – v červené Cherry Red. Na sedadlech a koberečcích pak přibyla loga DMC, čímž v podstatě úpravy uvnitř vozu končí. Tuningová společnost se však ještě podívala na pohonnou jednotku.

Společnost DMC pro Rolls-Royce Cullinan v úpravě Emperor připravila novou řídicí jednotku motoru a sportovní výfuk. V sériové podobě 6,75litrový dvanáctiválec poskytuje 420 kW (571 k) a 850 Nm, což se DMC podařilo navýšit 452 kW (615 k) a 955 Nm. To s sebou zároveň nese snížení času potřebného pro zrychlení z 0 na 100 km/h na 4,9 s (- 0,3 s) a naopak zvýšení maximální rychlosti Cullinanu na 282 km/h (standardně limitováno na 250 km/h).

Co se cen týče, DMC je v tiskové zprávě nikterak nerozvádí. Na stránkách úpravce je však už nyní možné nalézt alespoň body kit pro Cullinan. Jeho ceny začínají na 10.490 eurech (257 tisících korun) za provedení z karbonu se strukturou vláken. Pokud máte zájem spíše o mramorovou strukturu karbonu, připravte si 13.490 eur (331 tisíc korun). Jednotlivé položky body kitu lze objednávat také samostatně.