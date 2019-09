Turecká rallye po 2. dnu: Vede Ogier, Tänak měl problémy

S odstupem pouhých 0,2 sekundy je druhý jeho týmový kolega Fin Esapekka Lappi. Problémy s elektronikou poslaly ze hry o přední umístění dosavadního lídra šampionátu Estonce Ott Tänaka (Toyota Yaris WRC).







Druhý den soutěže byly na programu opakované průjezdy třemi rychlostními zkouškami. Šest měřených testů představovalo celkem 109,80 kilometrů. Na prvním místě vstoupil do sobotního programu Fin Esapekka Lappi (Citroën C3 WRC), v horizontu dvaceti sekund za ním byli jeho týmový kolega Francouz Sebastien Ogier a Belgičan Thierry Neuvile (Hyundai i20 Coupé WRC). Lídr šampionátu Estonec Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) měl defekt pneumatiky a figuroval až na osmé pozici.







Když nebylo v prachu vidět







Sobota začala tak dramaticky, jak to asi čekal málokdo. Neuville se totiž ocitl mimo trať na pravém boku a do cíle osmé erzety dorazil se ztrátou 4:38,8 minuty. To znamenalo propad ze třetí až devátou pozici. „V pomalé levé zatáčce jsem přes množství prachu neviděl a kámen mně vykopl z trati. Pak jsme se snažili dostat se zpátky na trať. Nevím, proč jsme nestartovali do měřených zkoušek v odstupech čtyř minut jako v pátek, ale jen tří. Dobře vidět, nestalo by se to,“ popsal Belgičan situaci.

Ogier se přiblížil poosmé zkoušce vedoucímu Lappimu na jedinou sekundu, ale tím napínavé okamžiky nepřestaly. Do deváté zkoušky nečekaně neodstartoval Tänak, jehož vozu totiž přestal pracovat motor. „Zapínali jsme si přilby a chtěli se připravit, ale motor nenaskočil,“ popsal smutně situaci jezdec. Estonec musel v sobotu odstoupit a inženýři nedokázali motor nastartovat ani v servisu. Podle vyjádření sportovního ředitele týmu Toyota Gazoo Racing Kaje Lindströma se jednalo o problém na elektronické řídicí jednotce ECU. Vůz se nakonec podařilo zprovoznit a Tänak by se měl objevit závěrečný den v soutěži, aby se alespoň na závěrečné zvlášť hodnocené zkoušce pokoušel minimalizovat bodové ztráty. Získat může maximálně pět bodů, pokud na Power Stage vyhraje.







Statistickou zajímavostí je neuvěřitelná série Ott Tänaka. Počínaje Argentinou koncem dubna 2017 dokázal v jedenatřiceti soutěžích mistrovství světa v řadě vyhrát vždy alespoň jednu rychlostní zkoušku. V neděli má čtyři pokusy, aby dokázal tuto ojedinělou sérii prodloužit.







Rozdají si to Citroëny?







Souboj o vítězství se po problémech Neuvilla zúžil od devátého měřeného testu pouze na dvojici továrních citroënů. Jejich nejbližší soupeři zůstali více jak minutu vzdáleni. Ve dvanácté zkoušce se dostal na první místo Ogier, ale Lappi vyhrál závěrečnou zkoušku dne a přiblížil se zkušenějšímu týmovému parťákovi na rozdíl pouhých 0,2 sekundy.

Turecká rallye po 1. dnu: První je Lappi, Tänak měl defekt





Šestinásobný mistr světa a obhájce titulu Ogier vyhrál letos naposledy soutěž v polovině března v Mexiku a teď má příznivě nakročeno k dalšímu úspěchu. „Dneska se nám náramně povedla volba pneumatik. Dopoledne jsme trochu zariskovali a zvolili měkčí směs než soupeři a sázka na tuhle kartu nám vyšla. V průběhu dne nepřišly žádné potíže a dařilo se nám držet dobrý rytmus. Před soutěží jsem mluvil o našem pozitivním testu v Řecku a s tímhle pocitem jsme také nastupovali do soutěže a vůz v tomto extrémně rozbitém terénu zatím funguje náramně,“ pochvaloval si pětatřicetiletý Francouz.

Spokojený byl také osmadvacetiletý Lappi, jenž má na svém kontě zatím jediný vítězný podnik ve světovém šampionátu a tím je domácí Finská rallye 2017. „Sebův útok byl neuvěřitelný. Na osmé zkoušce dosáhl naprosto šílený čas, protože jel střední směs. Já si to nemohl dovolit, protože neumím šetřit pneumatiky jako Seb. Projevilo se to zejména v závěru dvanácté zkoušky, kdy už jsem nevěděl, jak pneumatikám pomoci. Navíc mi v klesání při brzdění „zhasl“ motor,“ prohlásil Lappi, jenž už dopředu řekl, že nechce vyhrát. „Nevadí mi, že nejsme na prvním místě. Pokud by se to v neděli stalo, mám jasnou volbu. Pro Seba jsou důležité mistrovské body v boji o titul,“ prohlásil Fin v sobotu odpoledne.







Kopeckého pronásledovaly defekty







Dvanácté místo v absolutním pořadí a druhou příčku v kategorii WRC 2 Pro drží Jan Kopecký (Škoda Fabia R5 evo). Jezdec továrního týmu Škoda se podobně jako řada jeho soupeřů nevyhnul několika defektům na rychlostních zkouškách a na RZ11 musel dokonce měnit kolo.



„První dvě erzety i jejich druhé průjezdy pro nás byly opakováním loňské soutěže. Na desáté zkoušce jsme nemohli chytit rytmus, ale druhý průjezd už byl z našeho pohledu lepší. V závěru dne přišel ještě pomalý defekt a do cíle třinácté erzety jsme dojížděli na hodně sjetých pneumatikách. Gus Greensmith je před námi o minutu, bude nesmírně těžké snížit ve zbývajících zkouškách stáhnout jeho náskok,“ prohlásil Kopecký.







Průběžné pořadí Turecké rallye (po 13 z 17 RZ): 1. Ogier, Ingrassia (Fr./Citroën C3 WRC) 3:20:12,0; 2. Lappi, Ferm (Fin./Citroën C3 WRC) +0,2; 3. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:17,1; 4. Suninen, Lehtinen (Fin./Ford Fiesta WRC) +1:26,9; 5. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +2:24,7; 6. Latvala, Antilla (Fin./Toyota Yaris WRC) +3:14,4; 7. Meeke, Marshall (Brit./Toyota Yaris WRC) +3:29,5; 8. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) +4:38,2; 9. Tidemand, Andresson (Švéd./Ford Fiesta WRC) +6:55,8; 10. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Volkswagen Polo GTI R5) +12:52,5; 11. Greensmith, Edmonson (Brit./Ford Fiesta WRC) +13:50,1; 12. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5 evo) +14:50,8; 13. Bulacia Wilkinson, Cretu (Bolívie, Arg./Škoda Fabia R5) +15:59,2; 14. Andolfi, Inglesi (It./Škoda Fabia R5) +22:17,9; 15. H. Solberg, Minorová-Petrasko (Nor., Rak./Škoda Fabia R5) +29:39,7; … 17. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris WRC) +36:40,5; 20. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5 evo) +42:24,3.

Výsledky jsou neoficiální



Zbývající program Turecké rallye



Neděle – 8.38 RZ14 (7,05 km); 9.31 RZ15 (11,32 km); 10.09 RZ16 (13,20 km); 12.18 RZ17 (7,05 km) – Power Stage.

Časy jsou uvedeny ve středoevropském formátu.

