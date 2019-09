Turecká rallye po 1. dnu: První je Lappi, Tänak měl defekt

Lídr světového šampionátu Estonec Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) měl v pátek odpoledne defekt pneumatiky a propadl se dokonce až na osmé místo.

O tradiční úvod se na tureckém podniku postarala ve čtvrtek večer městská rychlostní zkouška dlouhá 2,20 kilometru. V pátek byly na programu tři rychlostní zkoušky a každá z nich se jela dvakrát. A to včetně průjezdu nejdelší erzetou soutěže s názvem Cetibeli v délce 38,15 kilometru. Celkově bylo v úvodní den soutěže na programu 161,14 kilometrů měřených úseků v extrémně rozbitém terénu.

Na trať nadávali všichni

Jezdci si na množství kamenů stěžovali v cíli každé zkoušky. Bez rozdílu ať jeli se speciálem WRC nebo vozem kategorie R5. Defekty se počítaly na desítky. O pocitech řidičů vypovídají výmluvně následující komentáře sesbírané v cíli pátečních rychlostních zkoušek.



„Válí se tam hodně kamenů, není to tak rozbité, ale příjemné to není.“ Ott Tänak (Toyota Yaris WRC)



„Strašně rozbité. Je snadné udělat defekt a přitom musíme šetřit pneu na tu dlouhou erzetu, která nás čeká.“ Dani Sordó (Hyundai i20 Coupé WRC)



„Když dojíždíte na prázdné pneu, tak to není ono. Chybí nám štěstí.“ Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC)



„Na konci to bylo jako na skle. Konečně žádný defekt.“ Gus Greensmith (Ford Fiesta R5)



„Po dvou defektech nemáme žádnou rezervu, takže jsme erzetu jen projeli. Vůbec si to tady neužívám.“ Jan Kopecký (Škoda Fabia R5 evo)



„Bylo to jako na ledu, pneu zničené a také jsem je nevybral dobře. Snažil jsem se alespoň neudělat defekt.“ Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupé WRC)



„Máme tvrdé pneu a ještě k tomu zničené. K tomu rozbitý zadek auta, Nedalo se s tím jet.“ Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC)



„Nikdy jsem neviděl takovou zkoušku. Měli jsme možná patnáct obrovských ran do auta. Ani nevím, zda mám defekt, protože odešel displej.“ Esapekka Lappi (Citroën C3 WRC)



„Po startu se nám ukázalo, že se objevil defekt, ale jeli jsme dál. Asi nic nemáme.“ Pontus Tidemand (Ford Fiesta WRC)



„Nemáme grip, na pneu není vzorek a bylo to jako na ledu.“ Kris Meeke (Toyota Yaris WRC)



„Tohle je terén jako na Safari rallye.“ Kajetan Kajetanowicz (Ford Fiesta WRC)

„Když jsem chtěl začít více tlačit, začal mi situaci komplikovat zadek auta. Dvě rezervy byl asi zbytečný luxus.“ Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC)

Sedmnáct sekund je málo

Po čtvrtečním městském testu se o vedení dělili Nor Andreas Mikkelsen a Belgičan Thierry Neuville (oba Hyundai i20 Coupé WRC). Po druhé zkoušce (první dopolední) se do čela prosadil Fin Jari-Matti Latvala (Toyota Yartis WRC), ale od třetího měřeného testu se dostal na první místo jeho krajan v barvách továrního Citroënu Esapekka Lappi a udržel se tam s převahou 17,7 sekundy až do konce úvodního dne.

Osmadvacetiletý Fin vyhrál v průběhu páteční etapy sice jenom jednu rychlostní zkoušku, ale vzhledem k tomu, že se nikomu ze špičky nevyhnuly problémy, nemuselo ho to mrzet. „Ráno jsem nezačal dobře, auto mělo příliš měkké nastavení. Místy byl člověk možná moc opatrný, ale vyplatilo se to. Na časech to nebylo příliš poznat. Náročná byla zejména druhá polovina při opakovaném průjezdu nejdelším úsekem Cetibeli, kdy přišel déšť. Celkově to byl pro nás dobrý den. Náskok sedmnáct sekund by stačil ve Finsku, ale tady rozhodně ne. Musíme být další dny připraveni na všechno,“ hodnotil situaci Lappi. Minulý rok tady druhý den totiž havaroval.

Kolik dokáží stáhnout?

Z trojice uchazečů o světový titul si vedou lépe vyzyvatelé než pronásledovaný. Vedoucí jezdec šampionátu Tänak (Toyota Yaris WRC) nedosáhl v pátek v jednotlivých rychlostních zkouškách na lepší čas než pátý. Když přišel defekt v RZ6 propadl se tak Estonec „jen“ z pátého na sedmé místo. V závěru dne si pohoršil ještě o jednu příčku. „Začátek nebyl z mé strany nic moc, ale povedlo se mi dostat se brzy do rytmu. Volba pneumatik nám sice vyšla, ale pak přišel bohužel defekt. Samozřejmě netuším, kde se to mohlo stát. Odpoledne se nám sice moc nepovedlo, ale soutěž je ještě dlouhá,“ uvedl Tänak.

Jeho největší pronásledovatelé, kteří usilují o mistrovskou korunu, okupují stupně vítězů. Druhý je Francouz Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC), jemuž chybí na první místo 17,7 sekundy. O dalších pouhých sedm desetin sekundy za ním je Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC). Oba mají v pořadí Turecké rallye na Tänaka náskok 1:20 minuty. Oběma se tak nabízí šance zmenšit své bodové manko na dosavadního premianta šampionátu, již jmenovaného Tänaka.

Ogier byl v pátek v erzetách třikrát na třetím místě. „Snažil jsem „dávat“ maximální tempo i po defektu gumy. Strategie pneumatik se nám dařila zejména odpoledne. Na konci nejdelší erzety začalo při jejím druhém průjezdu pršet, ale my byli na to naštěstí připraveni. V poslední erzetě nás trochu trápil uražený přední spoiler, ale dalo se to zvládnout,“ hodnotil dosavadní průběh šestinásobný mistr světa.

Neuville začal dopoledne tradičními nářky na to, jak má těžkou situaci. Při odpoledních průjezdech třemi erzetami však jednou vyhrál, byl druhý a třetí. „Tým mi ohromně pomohl při předpovědi počasí, takže se nám povedlo zvolit dobré gumy. Auto se chovalo mnohem lépe než dopoledne. To jsme jako jedna z prvních posádek museli tradičně čistit trať. Na konci dne jsem už nic neřešil a jel, co to šlo,“ konstatoval Neuville.

U Škody bez nadšení

O šance na dobrý výsledek přišel hned v pátek ráno Kalle Rovanperä, finský jezdec továrního týmu Škoda Motorsport. V RZ2 totiž převrátil svoji Fabii R5 evo přes střechu a ztratil téměř pět minut. V RZ3 udělal dva defekty a jelikož neměl už rezervu, musel z páteční etapy odstoupit. Do soutěže by se však měl v sobotu s penalizací vrátit.

„Udělali jsme na druhé zkoušce defekt a chtěli ho měnit. Jenomže já ztratil koncentraci a auto šlo přes střechu. Naštěstí mu skoro nic nebylo. Na třetí erzetě přišel defekt na předním kole, ani nevím, kde jsme k němu přišli. Pak jsem ubral, protože už nebyla další rezerva, ale auto trefilo zadním kolem jeden velký kámen a byl z toho další problém. To znamenalo konec, už nebylo co vyměnit,“ komentoval situaci Rovanperä, kterému mu bude začátkem října devatenáct let.

Nadšený nebyl z pátečního průběhu ani jeho český týmový kolega Jan Kopecký. „Největší výzvou bude vůbec dojet do cíle. Takové zkoušky by se měli jet jenom jednou. Připomíná mi to trať pro Dakar,“ říkal dopoledne. Ani on se nevyhnul defektům, na RZ5 udělal dokonce dva. „Tady se vám to může stát kdekoliv, ani o tom nevíte. Na šestou a sedmou zkoušce už nebyla v autě žádná rezerva. Jenom jsme to proto projeli. Vůbec si to neužívám,“ řekl Kopecký na konci dne.

Průběžné pořadí Turecké rallye (po 7 z 17 RZ): 1. Lappi, Ferm (Fin./Citroën C3 WRC) 1:59:53.7; 2. Ogier, Ingrassia (Fr./Citroën C3 WRC) +17,7; 3. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) +18,4; 4. Suninen, Lehtinen (Fin./Ford Fiesta WRC) +44,4; 5. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:04,1; 6. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:25,2; 7. Meeke, Marshall (Brit./Toyota Yaris WRC) +1:32,1; 8. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris WRC) +1:37,4; 9. Latvala, Antilla (Fin./Toyota Yaris WRC) +1:42,5; 10. Tidemand, Andresson (Švéd./Ford Fiesta WRC) +3:45,4; 11. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Volkswagen Polo GTI R5) +8:22,4; 12. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5 evo) +9:03,9; 13. Greensmith, Edmonson (Brit./Ford Fiesta WRC) +10:06,2; 14. Bulacia Wilkinson, Cretu (Bolívie, Arg./Škoda Fabia R5) +11:26,4; 15. Andolfi, Inglesi (It./Škoda Fabia R5) +12:54,9; … 22. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5 evo) +39:50,7.



Výsledky jsou neoficiální



Zbývající program Turecké rallye

Sobota – 7.43 RZ8 (33,00 km); 9.08 RZ9 (8,75 km); 10.06 RZ10 (13,15 km); 12.43 RZ11 (33,00 km); 14.08 RZ12 (8,75 km); 15.06 RZ13 (13,15 km).



Neděle – 8.38 RZ14 (7,05 km); 9.31 RZ15 (11,32 km); 10.09 RZ16 (13,20 km); 12.18 RZ17 (7,05 km) – Power Stage.



Časy jsou uvedeny ve středoevropském formátu.