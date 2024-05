Typická auta za jednu mzdu a jejich šance na úspěšnou STK: Střešní okno? Nebrat, vždy přes něj teče

Chevrolet Spark ze včerejšího článku zdaleka není jediné auto, které seženete za ceny lehce nad jeden průměrný plat. V kategorii do 50.000 Kč se v Čechách nabízejí tisíce ojetin. Většinou však jde o pasti vhodné leda do šrotu.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Když si cenové omezení na 50.000 Kč nastavíte na novém serveru ulovauto.cz, vyskočí na vás 700 inzerátů. U naopak nejstaršího českého serveru s nabídkami ojetin tipcars.com se vám nabídka zredukuje ze 72.958 na 1881 kusů. Aut za „jeden plat“ je tedy v nabídce českých bazarů jen malý zlomek, ale kdo hledá, najde. Skutečný počet aut ke koupi bude daleko vyšší, neboť levné vozy s malou marží a vysokým rizikem reklamací nejsou pro bazary nic přitažlivého. Mnohem častěji se tak prodávají přímo mezi soukromými osobami, jejichž inzeráty najdete třeba mezi 3189 na sauto.cz. Modelové portfolio je překvapivě komplexní – narazíte i na vysněné kombi Audi A6 Avant se čtyřkolkou Quattro a šestiválcovým dieselem 2.5 TDI. Naděje, že by takový vůz byl aspoň trochu v pořádku, se blíží nule.

Pokud nechcete projekt, kde kupní cenou to jen začíná, ale auto, kterým můžete hned a bez velkých investic jezdit, přidržte se vozidel nižších tříd. Ideálně s atmosférickými zážehovými motory bez přímého vstřiku a s manuálními převodovkami. Výbavě, na kterou to nejezdí, se meze nekladou. Když bude klimatizace fungovat, je to skvělé. Pokud ne, tak holt mokrý ručník kolem krku. Pozor však na přední mlhovky. Auto je mít nemusí. Ale když už na něm jsou, musí svítit a STK to kontroluje. Pokud tak pořizujete levnou fabii, která má mlhovky zcela vyrezlé (klasická závada první generace z let 1999–2007) a nechcete investovat do nových (Škoda Auto už je ani nenabízí, v Auto Kelly však mají produkt Starline za 800 Kč), musíte je demontovat a nahradit záslepkami. Dělají je čínští výrobci od 50 Kč za kus.