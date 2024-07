Tyto šikovné věci se vám v obytňáku neztratí. Přitom často stojí jenom pár korun

Filtrační láhev na vodu, švýcarský nůž, protiskluzové podložky, výkonná LED svítilna nebo nouzová zásoba jídla. To vše se vám může hodit při kempování s obytným autem.

Hledáte praktickou výbavu do svého obytného vozu, která vám zpříjemní život v něm i nejbližším okolí? Vybrali jsme pro vás deset zajímavých produktů, jež nezaberou moc prostoru, neomezí vám doložnost a navíc stojí jen pár stovek.

Filtrační láhev Phillips GoZero

Čerstvou a čistou pitnou vodu si můžete jednoduše vyrobit kdekoliv v přírodě, avšak s výjimkou slané mořské vody. To vám umožňuje filtrační láhev Phillips GoZero, která sice disponuje jen malým objemem 590 mililitrů, ale s jedním elektro-adsorpčním filtrem slibuje filtrační kapacitu až 100 litrů. Z přírodní vody odstraňuje až 99,9 % virů, bakterií, prvoků, chemikálií a těžkých kovů, díky čemuž zlepšuje chuť a čirost vody. Pokud tedy ze svého obytného vozu plánujete výlety do krajiny, tahle šikovná láhev se vám určitě neztratí. A to nejlepší je, že ji na českých e-shopech koupíte jen za 229 Kč.

Filtrační láhev Philips GoZero

Skládací láhev HydraPak Stash

A rovnou vám doporučíme i další náš oblíbený produkt – skládací láhev HydraPak Stash, jež je dostupná ve dvou kapacitách na 750 nebo 1000 mililitrů. Je vyrobená z odolného materiálu, a když je prázdná, můžete jí složit a schovat do kapsy ve své bundě nebo batohu. Láhev navíc disponuje speciální antibakteriální povrchovou úpravou, takže se při pití čisté vody nemusíte bát plastové pachutě. Tenhle produkt už však je trochu dražší – menší varianta stojí okolo 550 Kč, větší pak přibližně 680 Kč.

Skládací lahev HydraPak Stash

Švýcarský kapesní nůž

Přiznejte se, kdo jste si v dětství přáli opravdový švýcarský nůž? Zavírací nůž je povinnou výbavou všech dobrodružných i praktických lidí, ve vašem obytňáku byste měli minimálně jeden mít a originální „švýcarák“ Victorinox je tou nejlepší volbou na kutění v nejbližším okolí. Díky tomu můžete mít nůž, pilku nebo malé nůžky vždy u sebe v kapse. A navíc, další otvírák na pivo nebo vývrtka na víno se při večerním odpočinku při kempování nikdy neztratí. Za tyto kapesní nože podle designu, velikosti a vybavení zaplatíte ceny v řádu stovek až tisíců korun.

Kapesní nůž Victorinox

Výkonná LED svítilna

Ať už chcete dětem ukazovat ježky v trávě nebo si svítit při nočním řešení defektu pneumatiky, výkonná LED svítilna by neměla chybět ve vaší základní výbavě. Nás zaujala hlavně svítilna Protac 1L z leteckého hliníku od populárního výrobce Streamlight, kterou schováte do kapsy a při nejvyšším světelném výkonu 350 lumenů dosvítí až 160 metrů daleko a vydrží svítit 1,5 hodiny. Ve slabším režimu 40 lumenů stále dosáhne 53 metrů a vydrží svítit až 14 hodin. Současně je vybavena stroboskopem a můžete si vybrat mezi napájením baterií typu CR123, nebo AA. Stojí přibližně 1500 Kč.

Svítilna Streamlight PROTAC

Multifunkční karta

Malý a velký plochý šroubovák, jednopalcové pravítko (2,54 cm), malé páčidlo, otvírák na láhve, otvírák na plechovky, nouzová pilka, padáková šňůra, klíč „butterfly“ do těžko přístupných prostor, šestihranný klíč a nůž v jednom a ve vaší peněžence? To jsou multifunkční karty vyráběné pro přežití v přírodě. Pochopitelně vás nechceme strašit ztroskotáním při kempování na divoko, ale takovouto věc si budete přát ve chvíli, kdy jí nebudete mít u sebe. My jsme vybrali kartu o rozměrech obyčejné kreditní karty od výrobce BCB, za níž zaplatíte přibližně stokorunu.

Karta Pocket Survival Tool

Nouzová zásoba jídla

Spoustě řízků a dalšímu navařenému jídlu z domova na celou dovolenou už asi odzvonilo, ale malá zásoba jídla pro případ nouze se nikdy neztratí. A protože omezená doložnost obytných aut znamená, že každý ušetřený kilogram je dobrý kilogram, nebudeme vám doporučovat jídlo v konzervách. Existuje totiž moderní alternativa, kterou jsou třeba pokrmy od Adventure Menu nebo dalších výrobců. Ti uvádějí, že jsou výhradně z přírodních surovin a můžete si vybrat z různých jídel v různých velikostech balení. Ceny se pohybují do přibližně 300 Kč za jedno balení.

Mac and Cheese

Protiskluzová podložka do úložných prostor

A teď už ke zlepšení praktičnosti samotných obytných aut. Přemýšlíte, jak upravit šuplíky a další úložné prostory, aby se v nich nepohybovaly uskladněné věci při dlouhých cestách i krátkých přejezdech. Specializované obchody s příslušenstvím pro karavany a obytné vozy nabízejí víceúčelové protiskluzové podložky, které jsou odolné proti roztržení, nesmršťují se, tlumí hluk a mají vysokou odolnost proti skluzu. My jsme našli produkt od výrobce Camp4 a za roli o rozměrech 30 x 360 centimetrů zaplatíte pouhou stokorunu.

Protiskluzová podložka Camp4

Držák sklenice ke kempingovému křeslu

Milujete odpočinek v kempingové židli s oblíbeným drinkem při ruce, ale neustále řešíte, kam jej odložit, aby se vám nepřevrátila sklenice a nevylila jej do trávy? Kupte si tuhle jednoduchou klipsnu, připněte jí k loketní opěrce židle a už navždy se zbavte tohoto problému. V úložném prostoru vašeho obytňáku vám moc místa nezabere, a navíc stojí jen 75 Kč.

Držák sklenice ke stolu či křeslu

Magnetický systém Silwy

A ještě se na chvíli vraťme k bezpečnému uložení věcí, jako jsou sklenice, talíře, příbory a další kuchyňské vybavení. Německý výrobce Silwy totiž prodává chytrý magnetický systém pro uchycení všeho potřebného k originálním kovovým podložkám v černé nebo bílé barvě. Tady se však bavíme o dražším vybavení – základní upravitelná podložka o rozměru 40 x 27 centimetrů stojí 1249 Kč, sada dvou plastových talířů 749 Kč, sada dvou plastových sklenic 749 Kč, cestovní šestidílná sada příborů 1439 Kč a tak dále.

Magnetické mlýnky na koření Silwy

Apple AirTag a jiná sledovací zařízení

Obytná vozidla přitahují velkou pozornost zlodějů a ideální zabezpečení je velkým tématem, ale co dělat, když vám to vaše ukradnou? Pochopitelně to okamžitě nahlaste na policii, ale současně můžete zkusit sledovat jeho polohu, aniž byste museli utrácet za drahý sledovací systém. Amatérskou alternativou je sledovací čip Apple AirTag, nebo konkurenční produkty, které svému uživateli ukazují aktuální polohu na mapě na principu spolupráce s chytrými mobilními zařízeními v okolí. A když už jsme zmínili Apple AirTag, v oficiálním českém eshopu jej koupíte za 890 Kč.

Apple AirTag