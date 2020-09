UAZ Buchanka pro 21. století? Tahle vize vypadá fantasticky

UAZ 452, minivan přezdívaný Buchanka, je dnes už nedílnou součástí nabídky Uljanovských automobilových závodů. Vždyť historie tohoto modelu sahá až do roku 1958, kdy vznikl technicky spřízněný předchůdce, model 450. Podobně jako další ruský dinosaurus, Lada 4x4, se Buchanka do důchodu ani po desítkách let trvající kariéře nechystá. Sám výrobce ale čas od času podpoří spekulace co by kdyby.

Naposledy se tak stalo minulý týden, kdy sama automobilka UAZ na svém profilu na sociální síti VKontakte (ruská obdoba Facebooku) zveřejnila vizi moderní Buchanky pro 21. století z dílny grafika Andreje Davydova, s jednoduchým dotazem, jak se takový nápad líbí.

Názory fanoušků UAZu v komentářích na síti VKontakte se rozcházejí. Zatímco jedni moderní interpretaci oceňují, jiní pochybují, zda by takové auto kromě odlišného vzhledu vůbec nabídlo něco jiného než originál. Některým vadí také prodloužený rozvor, který by mohl zhoršit vlastnosti vozu v terénu a zhoršit tuhost karoserie.

Za mně osobně ale musím prohlásit, že se mně návrh ruského designéra náramně líbí. Celkový tvar dává hold originálnímu „bochníku,“ celkové agresivní ztvárnění je ale moderní a zapadá do dnešní doby. Na rozdíl od nabízeného UAZu, který jasně dává najevo, že jeho technický i designový základ se datuje do padesátých let.

Technický nákres nicméně dokazuje, že Buchanka by podle Davydova měla vyrůst. Rozdílem proti originálu jsou též vytažené blatníky. Chybí i klasické kulaté světlomety, které průmyslový designér nahradil modernějším řešením.

Vize každopádně zůstane jen digitálním projektem, z UAZu nezaznívají žádné zprávy, že by snad na trh měla dorazit nová generace Buchanky. Originál totiž cílí na zákazníky, kterým historický základ nevadí, naopak oceňují jednoduchou techniku, kterou lze v případě potřeby opravit svépomocí. Buchanka je dnes totiž určena pro převoz horníků v dolech nebo expediční výpravy.

Zatímco UAZ 452 podle všeho žádná zásadní modernizace nečeká, přece jen je na co se z uljanovského závodu těšit. Připravuje se totiž zcela nové SUV, interně nazývané UAZ 3170, který by se podle dřívějších zpráv měl představit právě letos.