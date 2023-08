BMW M5 generace E39 nejspíš netřeba dlouze představovat. Čtvrtá generace výkonného sedanu byla představena na ženevském autosalonu v roce 1998 a velice rychle si získala ohromnou popularitu. Vůz zaujal nejen parádním designem klasického tříprostorového sedanu, ale také atmosférickým vidlicovým osmiválcem S62, naladěným na 294 kW (400 k).

První generace M5 s osmiválcem nabízela parádní dynamiku, skvělý zvuk i parádní ovladatelnost. Není tedy divu, že E39 dodnes patří mezi nejpopulárnější M5 na trhu. Za pěkné kousky pak zákazníci ochotně platí horentní sumy. Belgická společnost GDM Motors ovšem nabízí vůz, který lze snadno označit za skutečný unikát mezi BMW M5 E39.

Na tuhle perlu totiž nedávno oklikou upozornili zámořští kolegové z TheDrive, kteří se poslední dobou zabývají prototypem motoru W10 z produkce automobilky Volkswagen. Motor měl vzniknout v rámci vývoje nové řady motorů s konfigurací válců ve tvaru písmene W.

Z této řady motorů se do produkce dostaly motory W8 (Volkswagen Passat B5,5), motory W12 (Audi A8, Volkswagen Phaeton W12, Bentley Continental Flying Spur, Bentayga a Continental) a opomenout nelze ani vrcholný motor W16, použitý v novodobých vozech značky Bugatti.

Podle všeho ale vzniklo také několik prototypů motoru s konfigurací W10, údajně pouze tři. Motory měly být ve fázi prototypů, takže nepřekvapí, že hledali především jejich komponenty. Jenže je čekalo zajímavé překvapení. Jeden z nich se totiž dostal i pod kapotou automobilu, na které ale nebylo logo VW.

V rámci vývoje se totiž technici automobilky rozhodli postavit speciální testovací vůz pro Ferdinanda Piëcha, tehdejšího šéfa automobilky Volkswagen, který stál za rozhodnutím vývoje motorů W8, W10, W12 a W16. V nabídce Volkswagenu ale tou dobou nevyl žádný model, který byl si s výkonem motoru W10 poradil.

Jako optimální platformu pro zástavbu svého nového prototypu si proto technici VW zvolili právě BMW M5 E39 s manuální převodovkou, ve kterém vyměnili motor V8 za W10. Úpravy byly jistě mnohem rozsáhlejší, bohužel o nich ale nemáme žádné bližší informace. Důležitá je ale zmínka, že Piëch měl být s vozem natolik spokojený, že ho využíval i pro své soukromé jízdy.

Nabízí se samozřejmě otázka, jak se vůz dostal do vlastnictví prodejny. Podobné prototypy totiž běžně končí ve sbírkách automobilky, případně rovnou ve šrotu. Nebylo by to však poprvé, kdy prototyp automobilce proklouzl mezi prsty a dostal se na veřejnost. Nedávno jsme psali o prototypu faceliftovaného Chevroletu Corvette první generace, u kterého došlo k tomu samému.

Zástavbu motoru W10 z dílny Volkswagen do BMW M5 potvrzuje snímek motorového prostoru. Kolegové z The Drive byli schopni identifikovat, že se jedná o stejný typ motor W10, jehož rozebraný prototyp našli na internetu již dříve. Inzerát GDM Motors pak uvádí, že motor nabízí nejvyšší výkon 500 koní a 550 Nm točivého momentu, což jsou působivé parametry. O přenos výkonu na zadní kola se stará šestistupňová manuální převodovka.

Inzerát bohužel nezmiňuje nájezd vozu, bližší informace o jeho stavu nebo cenu, která je pouze na vyžádání. Něco nám ale říká, že tenhle unikát změní majitele za opravdu vysokou částku. A moc by nás nepřekvapilo, pokud by nabídka přišla třeba od automobilky, která ho přestavěla do stávající podoby.