Unikátní test trakce různých pohonů na kluzkém povrchu: Dědci měli pravdu!
Dva centimetry sněhu a s nimi totální kolaps dopravy letos přišly už v půlce listopadu. Byť kolem jezdí už samá moderní auta, jakmile nasněží, plazí se třicítkou. Kde je příčina? V touze po odpovědi Svět motorů uspořádal unikátní test.
Jistě jste vícekrát slyšeli posměšky na adresu dnešních řidičů, kteří sice mají auta plná asistentů a často s pohonem všech kol, přesto však na sněhu nezvládnou to co jejich dědové se starými škodovkami „stodvacítkami“. Na druhou stranu mantra, že každá nová generace je horší a zhýčkanější než ta předchozí, provází lidstvo minimálně po celou moderní historii, byť objektivní data například produktivity práce svědčí o opaku.
Pět na sněhu
Na šikmou kluznou plochu polygonu Most jsme svezli čtyři moderní škodovky různých koncepcí a srovnali je s klasikou v podání modelu 743 – tedy Rapidu 130 z roku 1987. Kupé hrálo v nabídce AZNP roli exkluzivitky pro export a vyvolené, ale rozložením hmotnosti a trakcí se neliší od základních sedanů 742, takzvaných stodvacítek, kterých se v letech 1976 až 1990 vyrobilo přes dva miliony kusů, a paradoxně jsou tak dodnes nejúspěšnějším modelem domácí automobilky. Takového počtu vyrobených kusů už žádná z následujících modelových řad, tedy favorit, felicia ani fabia, nedosáhly. O přízeň kupujících se musely podělit jednak s rostoucí zahraniční konkurencí, jednak s dalšími modelovými řadami samotné Škody.
V Centru kurzů bezpečné jízdy Polygonu Most využívají šikmou kluznou plochu pro nácvik brzdění a vyhýbání při jízdě z kopce. My jsme těch 108 m dráhy se sklonem 7 % využili opačným směrem a měřili jsme čas potřebný pro zdolání stoupání s pevným startem dole. Vždy tři pokusy, přičemž nejhorší se škrtá, a výsledek je tak průměrem ze dvou. Před startem jsme všechna vozidla přesně zvážili a krom celkové hmotnosti (která překvapivě není pro stoupavost určující, neboť čím větší tíhová síla, tím větší je i třecí síla mezi pneumatikou a povrchem) nás zajímalo rozložení hmotnosti. U vozů s jen jednou poháněnou nápravou je klíčové, jaký podíl hmotnosti na ni připadá.