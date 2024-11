V Bruselu se opět řešila pomoc automobilkám. Odklad konce spalováků ale v plánu není

Hlavním závěrem čtvrtečního jednání o stávající situaci automobilového průmyslu je dohoda, že se bude ještě diskutovat. Většina zemí je alespoň podle výroků svých zástupců nakloněna tomu, že by se automobilkám mělo nějak pomoci. Téma otevřely Itálie s Českem s podporou několika dalších zemí.

Po konci zelených cílů ale nikdo nevolal. Většina zemí opakovala, že konec spalovacích motorů, jak je známe dnes, v roce 2035, by se neměl nijak zpochybňovat. Největším rebelstvím bylo v tomto směru zmiňování takzvané technologické neutrality. To když někdo řekne, má na mysli, že to nakonec nemusí být elektromobily, co přinese uhlíkově neutrální dopravu. Jde ale spíše o slovíčkaření, žádná technologie, která by mohla mít podobný a stejně dostupný efekt jako vozy do zásuvky zatím k dispozici není.

Německo chce odpustit automobilkám pokuty za emise uhlíku Marek Bednář Novinky

Na jednání bylo znát, že většina zemí věří (nebo dělá, že věří) tomu, že teď není čas zelené cíle jakkoliv měnit. Uhlíková neutralita Evropy v roce 2050, i konec spalovacích motorů na fosilní paliva v roce 2035, jsou jasnými pilíři, se kterými se podle nich Evropa i celý průmysl musí popasovat. Změny by mohly nakonec způsobit více problémů, firmy už nastavily své investice a plány.

Řešilo se proto spíš to, jak automobilkám pomoci. Zástupce Francie pak hovořil i o velkém balíků peněz, který je na to potřeba. I když byly prohlášení politiků spíše abstraktní než konkrétní. Zdá se, že by mohl vzniknout plán, jak do automobilového průmysl sypat ještě více prostředků v různých podporách. Tak, aby se dařilo prodávat více bezemisních vozů. Zaznívalo, že třeba automobilkám zlepšit podmínky. To by mělo v důsledku znamenat, že by elektrické vozy měly být dostupnější. Francie zmínila i to, že by by mohly vzniknout požadavky na to, aby firmy povinně kupovaly elektrické vozy a to primárně ty evropské.

Podcast Za volantem: Čínský Donfeng chystá útok na Česko • auto.cz

Vzorem jsou Spojené státy americké, kde v rámci boje proti inflaci proudí velké množství peněz do zelené transformace. Zároveň je příkladem i americký boj proti čínským dovozům.

Jak to bude s pokutami za překročení takzvaných flotilových emisí není jasné. Jde o peníze, které by automobilky mohly investovat do dalšího vývoje, což v důsledku může ohrozit jejich konkurenceschopnost proti mimoevropské konkurenci.

Italský ministr průmyslu Adolfo Urso uvedl, že se Evropa snaží být tím lídrem, kterého budou ostatní následovat. Může se ale podle něj stát, že zjistíme, že jsme v roce 2035 bez průmyslu a zbytek světa už nebude mít co následovat.