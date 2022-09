Shelby Mustang GT 350 (1965–1967): Sportovní náčiní podle Carolla Shelbyho

Carroll Hall Shelby (1923–2012) byl americký automobilový designer, závodník a podnikatel. Od mládí měl zdravotní problémy, ale to mu nebránilo zajímat se o vše, co se rychle pohybovalo. Když mu bylo 15 let, naučil se řídit otcův Ford a v osmnácti získal pilotní průkaz. Během studií v texaském Dallasu si koupil svůj první automobil Willys. Za druhé světové války byl testovacím pilotem a po ní začal vydělávat s nákladní sklápěčkou, na ropných vrtech a farmařením.

Kariéru automobilového závodníka zahájil v roce 1952 s vozem MG TC a vyhrál první závody. Seznámil se s Johnem Wyerem, manažerem továrního týmu automobilky Aston Martin a začal závodit s vozem DBR3, se kterým absolvoval závody v Le Mans, na Monze, v Silverstone a další. V roce 1954 závodil s vozem Austin-Healey 100S. Při závodní činnosti utrpěl řadu zranění, například po nehodě na Carrera Panamericana prodělal řadu operací. Jedním z jeho největších sportovních úspěchů je vítězství v roce 1959 na 24 hodin v Le Mans, kde byl spolujezdcem Angličana Roye Salvadoriho na voze Aston Martin DBR1. Brzy poté musel skončit se závoděním ze zdravotních důvodů.

Nejvíce se Caroll Shelby proslavil v šedesátých letech minulého století úpravami vozů AC Cobra a Ford Mustang. V roce 1962 založil v kalifornském Venice společnost Shelby American, zaměřenou na výrobu a prodej výkonných vozidel. Spolupráce s Fordem vycházela z přátelství Carolla Shelbyho s Lee Iacocou (1924–2019), od roku 1960 viceprezidentem automobilky Ford. Upravené Mustangy se v letech 1965 až 1967 dokončovaly ve společnosti Shelby American a v letech 1968 až 1970 ve společnosti Ford Motor Company. Prvním Shelby Mustangem byl model GT 350, debutující v roce 1965 a prodávaný za cenu převyšující 4.400 dolarů. Číslo 350 neoznačovalo objem motoru V8, ten zůstal na 289 kubických palcích. Říká se, že Shelby zvolil toto číslo podle počtu stop mezi montážní linkou a motorárnou. Podívejme se na první tři ročníky Shelby Mustangů podrobněji.

1965

Shelby Mustang GT 350 vycházel z Fordu Mustang v provedení fastback a měl tedy stejný rozvor náprav 2.743 mm a rozměry 4.613 x 1.732 x 1.298 mm (délka x šířka x výška). Všechny GT 350 ročníku 1965 byly nalakovány bílou barvou (Wimbledon White) s modrými (Guardsman Blue) pruhy na kapotě, střeše i víku kufru. Zhruba třetina z 562 vyrobených Shelby Mustangů GT 350 ročníku 1965 (foto) bylo dodáno dealerům s širokými modrými pruhy „Le Mans“ po celé délce vozu. Po vzoru dvoumístných sportovních vozů AC Cobra s motory Ford V8, rovněž vyráběných společností Shelby American, byly i Shelby Mustangy GT 350 nazývány Cobra a byly na bocích opatřené znaky s kobrou a nápisem Cobra na krytech ventilů.

K pohonu zadních kol byl použit 4,7litrový vidlicový osmiválec Windsor 289 s výkonem 274 k (202 kW) a po úpravě s použitím čtyřkomorového karburátoru Holley 715 CFM měl nejvyšší výkon 310 k (228 kW) při 6.000 ot/min a točivý moment 446 Nm při 4.200 otáčkách. Tento motor byl označován jako „Cobra hi-riser“ podle typu sacího potrubí. Mustangy určené k úpravě měly čtyřrychlostní manuální převodovkou Borg-Warner T10, nezávislé zavěšení předních kol s rameny nestejné délky a pérování vinutými pružinami. Tuhá zadní náprava byla odpružena listovými pery. Mustangy byly odesílány z Fordovy továrny v San Jose do firmy Shelby American ve Venice Beach a později na mezinárodní letiště v Los Angeles, kde dostaly nové sacího potrubí, hlavy válců Tri-Y, vpředu kotoučové brzdy Kelsey-Hayes a vzadu větší bubnové brzdy z modelu Ford Galaxie. Baterie byla přemístěna do zavazadlového prostoru, ale kvůli stížnostem na výpary se vrátila zpět do motorového prostoru. Všechny GT 350 ročníku 1965 měly speciální pneumatiky Goodyear Blue Dot, dovolující dosáhnout rychlost až 210 km/h. Náhradní kolo bylo umístěno vzadu místo zadních sedadel, takže GT 350 byl jen dvoumístný.

V roce 1965 bylo vyrobeno 34 kusů závodních verzí podle pravidel SCCA (Sports Car Club of America) a označených jako GT 350 R (foto). Tyto vozy vyhrály třikrát po sobě skupinu B produkčních vozů. Celkem bylo v modelovém roce 1965 vyrobeno 562 vozů Shelby Mustang GT 350.

1966

Vozy Shelby GT 350 ročníku 1966 (foto) byly komfortnější, měly zadní sedadla a bylo možné vybrat si z několika barev karoserie (modrá, červená, zelená a černá) a za příplatek byla k dispozici také třístupňová automatická převodovka SelectShift. Z označení zmizelo slovo Mustang, takže všechny vozy měly jednodušší název Shelby GT 350. Vizuálně se lišily hlavně trojúhelníkovými okénky za okny dveří, kde byly předtím štěrbiny k větrání interiéru. Na bocích před zadními koly byly umístěny otvory k chlazení brzd. V seznamu příplatkových položek byl mimo jiné kompresor Paxton a skládací zadní sedadla. Vzadu měly modely 1966 dvojité koncovky výfuku.

Z fastbacků Shelby GT 350, vyrobených v modelovém roce 1966 mělo prvních 252 kusů ještě karoserie Fordu Mustang 1965. Ford byl hlavním akcionářem velké půjčovny aut Hertz a aby podpořil prodej vozů Shelby GT 350, přesvědčil Hertz ke koupi tisícovky těchto sportovních vozů. Hertz tyto vozy půjčoval a když vypršela jejich životnost, byly vráceny Fordovi, kde byly renovovány a prodány jako modely Shelby GT 350 H. Většina vozů určených pro půjčovnu Hertz byla černě nalakovaná se zlatými pruhy LeMans na kapotě a střeše (foto). V modelovém roce 1966 bylo vyrobeno 2.378 vozů Shelby GT 350, včetně čtyř kabrioletů určených k testování. Za 670 dolarů se dal pořídit kompresor Paxton, se kterým se zvýšil výkon na 446 k (328 kW).

1967

V modelovém roce 1967 byla nabídka vozů Shelby GT 350, poháněných 4,7litrovým V8 s výkonem 308 koní, rozšířena o GT 500 s pohonem sedmilitrovým motorem V8 428 (Ford Cobra série FE). Se dvěma čtyřkomorovými karburátory 600 CFM Holley a hliníkovým sacím potrubím měl tento motor nejvyšší výkon 360 k (265 kW) při 5.400 ot/min a točivý moment 569 Nm při 3.200 ot/min. Shelby GT 500 dosahoval rychlost 230 km/h a na stovku zrychlil za 7,5 s. Závodní verze měla výkon až 650 koní a sám Shelby s ní dosáhl rychlost 274 km/h. Vozů Shelby GT 500 (foto) bylo v modelovém roce 1967 vyrobeno přes dva tisíce.

Ford Mustang 1967 (foto) byl o něco větší a těžší. Rozvor náprav zůstal beze změn (2.743 mm), ale rozměry o pár centimetrů narostly ve všech směrech (4.663 x 1.801 x 1.316 mm). Stejné rozměry měl i Shelby GT 350 1967, ale nová příď a záď dávala vozu agresivnější vzhled. V masce chladiče se objevily další dva kruhové světlomety a na kapotě úzké štěrbiny přivádějící vzduch k motoru. Vzadu měl Shelby vodorovné zadní svítilny a spoiler na horní hraně ostře useknuté zádi. Kapsami před zadními koly se přiváděl vzduch k brzdám a boční okna byla nahrazena otvory k větrání interiéru. 15palcové hliníkové ráfky byly obuty do radiálních pneumatik Goodyear.

V říjnu 1966 převzal Ford kontrolu nad výrobou a prodejem vozů Shelby GT 350 a GT 500. V květnu 1967 bylo rozhodnuto ukončit činnost kalifornské společnosti Shelby American. Se zbytkem zaměstnanců byla vytvořena společnost Shelby Automotive, Inc., která jen dokončila poslední rozpracované vozy. Od roku 1968 se oba modely začaly prodávat pod názvem Shelby Cobra GT 350 a Shelby Cobra GT 500.