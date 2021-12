V Česku vzniká unikátní dokument o závodech Plná 6, diváky zavede i na Pikes Peak

Letošní rok je na české filmové projekty s vůní benzínu až nezvykle bohatý. Kromě komedie Grand Prix, na které pracuje úspěšný režisér Jan Prušinovský (Most, Okresní přebor, atd.) ve spolupráci s herci Štěpánem Kozubem a Krištofem hádkem, totiž v Česku vzniká také unikátní časosběrný dokument o motocyklových závodech Plná 6, sledující kariéru Kamila Holána.

Milovníkům jedné stopy toto jméno nejspíš netřeba dlouze představovat, nicméně stručně na úvod – Kamil Holán je jedním z nejlepších světových jezdců na přírodních okruzích, anglicky označovaných jako Road Racing, které mají mnohaletou tradici a patří k nejnebezpečnějším z motoristických sportů.

Pokud vám toto označení ale na první dobrou nic neříká, stačí si vzpomenout na závody jako je Pikes Peak nebo extrémní okruh Tourist Trophy napříč ostrovem Isle of Man. Pro příklady ale nemusíme chodit tak daleko – v podkrkonošských Hořicích se totiž jezdí světoznámý přírodní okruh 300 zatáček Gustava Havla.

Všechny tyto okruhy přitom mají několik společných charakteristik: jezdí se na uzavřených veřejných silnicích, mnohdy lemovaných sloupy, stromy či srázy, řidiči na nich dosahují rychlostí až 320 km/h a neodpouštějí žádné chyby. V posledních letech se navíc na všech těchto závodech objevil také český jezdec Kamil Holán, který navzdory skromnějšímu zázemí dosáhl na mnoha z nich působivého umístění.

Nedílnou součástí jeho týmu se navíc v posledních letech stala také kamera, za kterou se postavil Adam Sejk – kameraman, který se podílel například na projektech V Síti, 13 minut, Technické skvosty a několika populárních televizních show. Projekt Plná 6 bude jeho režijním debutem, na kterém se bude podílet také zvukař a producent Václav Flegl.

Časosběrný dokument vznikající dlouhých šest let by měl nabídnout v Česku zatím unikátní pohled do pozadí fungování vrcholového sportu i peripetií, které přináší do osobního a rodinného života závodníka. Aby se však film dostal na plátna, potřebuje pomoc.

Podobně jako autoři Grand Prix, také autoři projektu Plná 6 spustili crowdfundingovou kampaň na webu Donio, ve které shánějí prostředky na dokončení filmu. Na zvukovou, hudební a obrazovou postprodukci potřebují vybrat alespoň 350.000 Kč, přičemž podporovatelům na oplátku nabízí zajímavé odměny, včetně soukromé premiéry nebo kurz 1000 zatáček s Kamilem Holánem.

A na konec asi to nejdůležitější – co vlastně znamená Plná 6? Dovolíme si citovat z tiskové zprávy projektu: „V motorkářském slangu označuje moment, kdy jezdec dosáhne na svůj osobní výkonnostní limit ale také na limit motocyklu. Krátký a úderný název v sobě nese samou podstatu života závodníků jedné stopy, kteří žijí v jedné chvíli na samém vrcholu lidských sil a euforických stavů, zatímco o chvíli později mohou zemřít.“