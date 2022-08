V Číně vyvíjený Smart #1 dostane verzi od Brabusu. Značka ukázala první fotky

Začátkem roku 2020 uzavřela skupina Mercedes-Benz dohodu s čínskou společností Geely, která znamená velké změny pro značku Smart. Na přelomu loňského a letošního roku skončila výroba modelu Forfour a na českém trhu je k dostání pouze Smart EQ Fortwo, tedy elektřinou poháněná verze ikonického městského vozu, a to včetně otevřené verze EQ Fortwo Cabrio. Budoucnost značky je pak především čínská.

Připomeňme, že o design budoucích modelů Smart se sice postará skupina Mercedes-Benz, ale techniku bude mít na starosti Geely, přičemž výroba bude probíhat v čínské továrně pod hlavičkou společného podniku obou skupin. První model nové éry značky Smart je trochu násilně „cool“ pojmenovaný #1, jenž byl představen začátkem dubna letošního roku.

Značka už dříve naznačovala, že se časem dočkáme verze od Brabusu, která se odhaluje právě nyní. Respektive Smart ukázal její první fotky. Na plné odhalení, stejně jako na bližší technická data, si zatím budeme muset počkat. Po vizuální stránce se #1 Brabus na fotkách v galerii od základního provedení liší matně šedým lakem karoserie a dvoubarevnými koly o průměru 19 palců. Použita je také řada červených doplňků karoserie, včetně červeně lakované střechy.

Decentní úpravy se dočkal přední nárazník s výraznějším splitterem a rozměrnějšími otvory pro přívod či usměrňování vzduchu. Mezi čelními světlomety také přibila dvojice falešných průduchů. Vůz na fotkách je dále vybaven zatmavenými okny, větším zadním spojlerem a mírně upraveným zadním nárazníkem.

Změny uvnitř se nesou v podobném duchu, respektive zda nalezneme celou řadu červených detailů, a to včetně červených bezpečnostních pásů a ambientního osvětlení. Nachází se zde také nápisy či loga společnosti Brabus, konkrétně například na volantu či hlavových opěrkách. Sedadla jsou potažena kombinací kůže a semiše z mikrovlákna, zatímco volant je po vnějším obvodu potažen Alcantarou a pedály jsou hliníkové.

Smart zatím nezveřejnil žádná technická data, ale čínská média spekulují, že by měl model #1 Brabus dostat dvojici elektromotorů o celkovém výkonu v okolí 300 – 315 kW (408 – 428 k). Druhý elektromotor by přitom měl pohánět kola přední nápravy, čímž by se z #1 stala čtyřkolka. Upraven by mohl být také podvozek a brzdová soustava. Předpokládá se zachování 66kWh baterie, což by ve spojení se sportovnějším jízdním projevem mohlo znamenat snížení maximálního dojezdu na jedno nabití, který ve stávajícím Smartu #1 je až 440 kilometrů.

Pro srovnání, stávající verze vozu má jediný elektromotor na zadní nápravě a jeho maximální výkon činí 200 kW (272 k), zatímco točivý moment dosahuje hodnoty 343 Nm. Maximální rychlost činí 180 km/h, přičemž vůz s délkou 4,27 metru váží kolem 1.820 kilogramů. Tady už úplně nemůže být řeč o městském pidivozítku.

Zatím ještě nevíme, kdy bychom se Smartu #1 mohli dočkat v Evropě, natož jeho vrcholné verze Brabus. Veřejnosti se #1 Brabus představí 26. srpna na autosalonu v Čcheng-tu a tehdy můžeme rovněž očekávat zveřejnění bližších technických informací.