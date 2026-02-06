Na nové elektrické peugeoty si počkáme. Stellantis čelí problémům ve výrobě
Evropa by ráda konkurovala Číně ve výrobě baterií, jenže se to zatím nedaří. Daň si problémová výroba tentokrát vybrala na značce Peugeot. Na elektrické verze si zájemci počkají až o 8 měsíců déle.
Koncern Stellantis je jednou z evropských automobilek, které do elektromobility vkládají velké úsilí. Většina jeho dceřiných společností má v nabídce nějaké elektroauto, automobilka Peugeot má dokonce elektrifikovanou celou svou modelovou nabídku devíti osobních a třech užitkových vozidel včetně výběhového modelu 308 SW.
Právě značka pyšnící se lvem ve znaku momentálně čelí potížím s výrobou baterií, což se dle anonymních vnitřních zdrojů ze společnosti projevuje nemalým prodlužováním dodacích dob elektrických modelů. U oblíbených řad 3008 a 5008 v elektrických verzích může jít až o osmiměsíční zpoždění, což je více než dvojnásobná čekací lhůta oproti normálnímu stavu. To v segmentu nabitém konkurencí není ideální.
Problém pramení ze společnosti Automotive Cells Co. (zkráceně ACC), konkrétně jsou potíže ve výrobě 96,9kWh baterií pro verze vozů s dlouhým dojezdem. Například český ceník je aktuálně vůbec neuvádí.
Společnost ACC vznikla za přispění EU jako společná snaha Stellantisu a TotalEnergies SE o zvýšení konkurenceschopnosti evropského trhu ve výrobě baterií vůči Číně. Do společnosti později investovala také automobilka Mercedes-Benz, avšak přes nemalé investice je rozjezd výroby stále pomalý.
ACC je ale dle interních zdrojů v současné době schopna vyrobit pouze baterie pro tisíc automobilů měsíčně, což je výrazně méně než původní cíl. Pro srovnání, braniborská gigafactory společnosti Tesla v Grünheide byla už před několika lety schopna vyrábět 4000 vozů týdně, tedy přibližně 16 tisíc vozů měsíčně; násobně více než továrny ACC.
Problémů je vícero
Svůj vliv na nedostatečnou rychlost výroby mohou mít i kroky generálního ředitele Stellantisu Antonia Filosy, který v posledních měsících provádí revizi činnosti skupiny a nezdráhá se rušit neúspěšné elektrické modely. Zejména na americkém trhu jsou jeho změny výrazné, značka RAM svůj elektrický pick-up ani neuvedla do výroby a z nabídky mizí také plug-in hybridní verze modelů značek Chrysler a Jeep. Pokud v rámci úspor blokuje či snižuje také investiční výdaje, zrychlení výroby na lince ACC to určitě neprospěje.
Továrna se ale patrně potýká také s problémy ve výrobním řetězci. Dle dostupných informací mají vyrobené moduly vysokou zmetkovost, což znamená, že nadměrné procento vyrobených modulů je vadných. Trochu ironicky se podnik dle dostupných informací pokouší vzniklé problémy vyřešit za pomoci čínských odborníků.
Ústup od elektromobilů také pravděpodobně znamená, že továren na baterie v dohledné době nebude potřeba stavět a provozovat předpokládané množství. Kromě ACC má Stellantis ještě další společné podniky v Kanadě, americké Indianě a Španělsku. Kvůli klesajícímu zájmu už dříve firma pozastavila plány na výstavbu dalších továren. Stellantis v této oblasti zvažuje celkové snížení aktivity a nevylučuje také úplné ukončení některých ze zmíněných společných podniků v oblasti baterií.
Komentář generálního tajemníka ACC Matthieua Huberta příliš světla na zmiňované problémy nepřinesl, zmínil jen, že zvýšení výroby je obtížné a společnost pro něj momentálně dělá maximum.