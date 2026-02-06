Nové SUV od MG? Hybrid se sprchou, který se otočí na místě
V Evropě koncern SAIC prodává spíše levnější vozy, zejména pod značkou MG. Doma má ale v portfoliu mnohem zajímavější modely, které občas do světa pošle s logy původně britské automobilky. Vrcholem dnešní nabídky je obří SUV s přídomkem Hyper.
Původem britská značka MG už od 30. let minulého století vedle pár svých vlastních modelů nabízela pod svými logy především upravené vozy jiných značek spadajících pod stejnou automobilku. V rámci čínského koncernu SAIC má sice nejvíce vlastních modelů v historii, i tak se ale drží tradice vypůjčování si aut jinde. Dnes tak na exportních trzích dostávají hranaté logo MG vozy značek Roewe, Baojun, Wuling, Maxus a IM.
Vozy poslední zmíněné značky jsou vyvinuty ve spolupráci s firmou Alibaba a do portfolia MG se přidaly loni. Nabízí se i v Evropské unii, v Česku se s nimi zatím ale nepočítá. V nabídce má IM zatím šest modelů a jako zatím poslední se přidala působivá vlajková loď LS9. Jestli se dostane do světa s logy MG, zatím není jasné, její techniku ale využívá veliké SUV Volkswagen ID. Era 9X.
Nejzajímavější je nová verze nazvaná LS9 Hyper. Novinka měří přes 5,2 metru a je tedy už opravdu velkým SUV, rozvor je 3,1 metru. Uvnitř nabízí šest samostatných míst a zejména ve druhé řadě jde o opravdový luxus, s kapitánskými křesly schopnými sklopit se do spací polohy. Zábavu obstarává 27“ obrazovka, která se vyklopí ze stropu, a audio Bang & Olufsen.
Ještě netradičnější je příplatková možnost sprchy, která je zabudovaná do pátých dveří a spolu s rámovou konstrukcí pokrytou plachtou, kterou lze k pátým dveřím také připnout, poslouží třeba při kempování.
Na rozdíl od jiných modelů IM je LS9 dostupné pouze jako EREV, kde je základem přeplňovaná patnáctistovka o výkonu 114 kW, která pouze generuje energii. Samotný pohon už obstarávají tři elektromotory, přední s výkonem 160 kW a dva zadní, každý s výkonem 195 kW. Baterie CATL Freevoy má kapacitu 65,9 kWh a má nabídnout dojezd 308 km v evropském cyklu WLTP. Architektura má 800V napětí a do 80 % se baterie nabije za asi 16 minut.
Technickou zajímavostí je podvozek nazvaný Lingxi, který nabízí inteligentní natáčení všech čtyř kol v rozsahu 24 stupňů, díky čemuž auto dosahuje poloměru otáčení pouhých 4,95 metru. Také má elektronický brzdový systém, který podle automobilky umožňuje „100% rekuperaci brzdné energie“. Standardem je i uzavřený dvoukomorový systém vzduchového odpružení se zdvihem až 150 mm. Nechybí ani pokročilé asistenční systémy řidiče, kvůli kterým je LS9 Hyper vybaven 520řádkovým lidarem a čipem Nvidia Thor.
