Valašská rallye po 1. dnu: Kopecký vládne od startu

První den soutěže bylo na programu osm rychlostních zkoušek v celkové délce 77,96 kilometrů. Nejdříve čekaly na 65 posádek tři dopolední zkoušky, které si soutěžící odpoledne zopakovali. Večer proběhly dvě městské zkoušky ve Valašském Meziříčí. Během dny byly podmínky na tratích zkoušek nesmírně složité. Ráno sněžilo, později začalo pršet. Na tratích se objevovalo hodně bláta a spousta míst byla hodně uklouzaných a nejedna z posádek se dostala do složitých situací.

Vlček byl na střeše

Soutěž začal nejrychleji obhájce titulu Kopecký. Dostal se na první místo a při pohledu do historických tabulek českých rallye to byla sedmistá rychlostní zkouška, kterou strávil na prvním místě. Smolně začala soutěž hned pro několik jezdců. Největší měl Aleš Jirásek (Škoda Fabia R5), který při svém debutu v domácím šampionátu ulomil pravé přední kolo svého vozu. Loňský objev sezony Dominik Stříteský měl pro změnu defekt a ztratil 26,6 sekundy.

Spektakulární havárii předvedl Martin Vlček (Hyundai i20 N Rally2), který se na výjezdu z pomalé zatáčky dostal přední částí vozu do příkopu a přetočil auto na střechu. Na kola mu pomohli diváci, ale i tak ztratil jezdec 9:19,4 minuty a propadl se na předposlední 81. místo. „Za jiných okolností se dala asi situace řešit, ale už mi nestačil rejd. Chci moc poděkovat divákům. Následně jsem ale řešil problémy s mazáním, nechtěl vyrobit nějaký fatální problém s motorem. Naštěstí si mi povedlo najít přerušený elektrický svazek, takže to byl asi v podstatě jen výpadek kontrolky. Autu nic moc nebylo, jen každé kolo mířilo jinam a nejelo se s tím úplně komfortně,“ vylíčil situaci Vlček.

Co s pneumatikami

Zajímavostí soutěže byl nejenom těsný boj ve špičce, ale také souboj pneumatik. Převaze vozů obutých do pirellek, které měli obuté mimo jiné také Kopecký a Pech, konkuroval s michelinkami Mareš a Stříteský dává přednost značce Hankook. Svůj postřeh k práci s pryžemi přidal Kopecký.

„Pneumatiky musí člověk umět využít v místech, kde fungují dobře a naopak kde je to kluzké, tak musí být jako baletka. Začínám si zvykat, že guma má jinou filozofii, jak v konstrukci, tak i směsi. Myslím, že je to dáno vývojem v Itálii, kde jsou hodně zatočené tratě a poměrně hrubý asfalt. Pro východoevropské podmínky to tedy není úplně optimální. Má to ovšem svoje výhody a člověk na ně musí přijít a dokázat je využít,“ uvedl úřadující šampion.

Vepředu se bojovalo o sekundy

Na druhé rychlostní zkoušce musel odstoupit po havárii Adam Březík (Škoda Fabia R5) a podruhé za sebou valašskou soutěž po havárii nedokončil. Hned v první zatáčce čtvrté zkoušky zůstal v bahně se svým hyundaiem uvězněný Ondřej Bisaha. Znovu pomohli diváci, ale přesto jezdec dorazil do cíle zkoušky s mankem 6:11,3. Na stejném měřeném úseku se dostal mimo trať zkušený Karel Trojan (Škoda Fabia R5) a ztratil 1:08,1 minuty.

Kopecký si neustále udržoval vedení byť jen o několik sekund před nejbližšími pronásledovateli, kterými byli Filip Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo) a Václav Pech (Ford Focus RS WRC 06). Na čtvrté rychlostce předstihl Pech druhého Mareše, ale po dalším měřeném úseku si pořadí prohodili zpátky. Na RZ6 měl Pech hydraulické problémy s řazením pod volantem a ztratil 16,6 sekundy. Pořadí na stupních vítězů tak bylo po této zkoušce následující: Kopecký, Mareš +4,9, Pech +22,3 sekundy.

Při obou průjezdech městskými okruhovými zkouškami (RZ7 a RZ8) přímlo v ulicích Valašského Meziříčí nedošlo k žádné zásadní změně. A tak noc ze soboty na neděli strávil na prvním místě Kopecký. „Bylo to hodně složité. Před první zkouškou pršelo a poletoval sníh, ale pak se to naštěstí ustálilo. Jelo se hodně na blátě, klouzalo to a k tomu byla všude voda a zima. Zejména na čtvrté rychlostce se objevovalo šíleně bláta. Asi jsme měli i výhodu v tom, že jsme byli jako druhé auto na trati. Byly úseky, kde to drželo a pak přišla nečekaně místa, kde to nedrželo vůbec. V takové situaci měl člověk co dělat, aby zabránil průšvihu,“ říkal Kopecký.

Druhý Filip Mareš se tvářil spokojeně: „Bylo to hrozně uklouzané, ale všichni to měli stejné. Druhé průjezdy byly ještě horší, protože všude bylo hrozné množství vytahaného bláta a místy to fakt byl očistec. Vážím si času z druhé rychlostní zkoušky, určitě nám to pomohlo, protože první zkouška byla z mé strany taková vlažnější a druhá nás vrátila zpátky do tempa,“ říkal po sobotě Mareš.

A jaký měl názor třetí jezdec aktuálního pořadí a nejlepší v divizi 2? „Bylo to hodně uklouzané a všichni jsme se potýkali se stejnými problémy. Je to taková menší improvizace, nikdy nevíte, kdy to uklouzne a kdy ne. Špatně se trefovali brzdné body, ale měli jsme to všichni stejné. Když jedete na silnici široké dva metry rychlostí 150 km/h a je tam plno bláta, musíte zpomalit, abyste situaci ustáli,“ popsal situace na trati Václav Pech (Ford Fiesta RS WRC 06).

Jak mluví pravidla

Jak jsme již před soutěží uvedli, mistři České republiky v rallye budou vyhlášeni v absolutní klasifikaci (podle klasifikace divize 1), v samostatné klasifikaci vozů 2WD (třídy RC4 a RC5), a v jednotlivých vypsaných třídách. V divizi 1 startují vozidla s platnou homologací FIA (Mezinárodní automobilová federace) a vozidla s prošlou homologací méně než 8 let uvedená v seznamu FIA.

V divizi 2 jsou klasifikována vozidla s prošlou homologací více jak osm let, s národní homologací nebo vozidla podle národních předpisů. Vozidla divize 2 mají vlastní klasifikaci za celou sezonu, ale vítěz nedostane titul mistr.

Průběžné pořadí (po 8 z 14 RZ):

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) 46:22,9; 2. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) +10,8; 3. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) +22,7; 4. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +43,3; 5. Kristensson, Johansson (Švéd./Hyundai I20 R5) +1:18,7; 6. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) +1:22,0; 7. Lubiak, Dachowski (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:27,1; 8. J. Melichárek, E. Melichárek (Ford Fiesta RS WRC) +3:42,8; 9. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia R5) +4:07,7; 10. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) +4:23,6; 11. Hanák, Večerka (Škoda Fabia Rally2 evo) +4:32,1; 12. Trněný, Pritzl (Ford Fiesta R5) +5:01,1; 13. Trnovec, Staněk (Škoda Fabia Rally2 evo) +5:07,4; 14. Kukučka, Vejačka (SR/Mitsubishi Lancer Evo VI) a J. Dohnal, Vybíral (Renault Clio S1600) všichni +5:22,9; 16. Kurka, Janovská (Mini John Cooper Works WRC) +6:32,5; 17. Zedník, Pražák (Ford Fiesta Rally2) +6:44,5; 18. Pokorný, Lasevič (Škoda Fabia R5) +7:18,5; 19. Nešetřil, Černoch (Porsche 993 GT3) +7:38,2; 20. Bisaha, Ferencz (ČR, SR/Hyundai i20 R5) +7:57,9.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Valašské rallye

Neděle 10. dubna – 9.58 RZ9 (8,15 km), 10.19 RZ10 (8,63 km), 10.50 RZ11 (19,52 km), 13.16 RZ12 (8,15 km), 13.37 RZ13 (8,63 km), 14.08 RZ14 (19,52 km).

Foto: Lukách Chum, Ivo Prieložný, a Facebook Jana Kopeckého, Václava Pecha, Filipa Mareše, Dominika Stříteského a Martina Vlčka