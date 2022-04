Před startem Valašské rallye 2022: Kopecký a jeho vyzyvatelé

V letošním kalendáři je znovu po deseti letech je naplánováno osm podniků, do konečného pořadí se počítá pět nejlepších výsledků. Zahraniční podnik se konal naposledy v rámci šampionátu v roce 2014. Kromě domácího šampionátu soudobých i historických automobilů se valašská soutěž započítává také do mistrovství Slovenska a rovněž do seriálu European Rally Trophy – Central.

Pravidla přinesla změnu

Na start jubilejní 40. Kowax Valašská Rally ValMez se postaví 87 posádek, z nichž 24 usedne do vozů Škoda. Česká značka tak bude mít nejpočetnější zastoupení ve startovním poli. K největším favoritům tradičně patří i posádky dealerských týmů v čele s obhájci titulu Janem Kopeckým a Janem Hlouškem. Ti na Valašsku premiérově představí svůj soutěžní speciál Škoda Fabia Rally2 evo v nových barvách Agrotec Škoda Rally Teamu.

„Na start sezony se moc těším. Pauza byla dlouhá. Cíl je jasný, opět chceme získat titul a přes zimu jsme pro to udělali vše. Auto jsme kompletně do šroubku rozebrali, vyměnili, co bylo potřeba, a věřím, že jsme na začátek dobře připraveni,“ řekl Kopecký ČTK.

O vítězství v absolutním pořadí se budou ucházet i ti, kteří pojedou bez nároku na mistrovské body. Ve sportovních řádech totiž došlo pro letošní rok k velké změně. Startující vozidla byla rozdělena do dvou divizí. V té první jsou zařazeny automobily tříd RC2 až RC5, které mají platnou homologaci FIA. Třídy RN6 až RN9 tvoří druhou divizi a zahrnují vozy s prošlou homologací. Ty sice mohou bojovat o vítězství v soutěži, ale nemohou sbírat body do mistrovství ČR.

Zajímavosti z týmů Škoda

Pražského rallysprintu v netradičním březnovém termínu využili mladí talenti Adam Březík a Dominik Stříteský k tomu, aby se rozjeli před ostrým startem sezony. Zatímco prvně jmenovaný si se svým navigátorem Ondřejem Krajčou dojel pro stříbrný věnec, druhý posadil na sedadlo spolujezdce populárního herce Zdeňka Godlu a pojal jízdu jako show. Přesto z toho bylo 4. místo v cíli.

Jan Kopecký s Janem Hlouškem odstartují do nové sezony ve zcela novém designu. Loni dominantní modrou barvu vystřídalo pro letošní rok červené zbarvení soutěžního speciálu ŠKODA Fabia Rally2 evo. Ten se i nadále připravuje v dílnách Motorsport Kopecký v Kostelci nad Orlicí.

S velkou změnou v organizaci práce svého týmu vstupuje do letošní sezony Filip Mareš. Přípravu soutěžního speciálu Škoda Fabia Rally2 evo Edition 120 už nebude mít na starosti externí dodavatel, ale potřebnou servisní péči obstará nově vzniklý vlastní tým se zázemím v Žerčicích nedaleko Mladé Boleslavi.

Na vozy Škoda sází i řada zákaznických týmů, z nichž některé angažovaly zajímavé jezdce. Mezi nimi vyčnívá především prioritní účastník mistrovství Evropy Mikolaj Marczyk z Polska, obohacením jistě bude i přední český okruhový závodník Aleš Jirásek, kterého čeká premiérová sezona v rallye.

Mareš s novým týmem

Loňští vicemistři republiky Filip Mareš s Radovanem Buchou pokračují třetím rokem v úspěšném projektu dealerského týmu pod hlavičkou Laureta Auto Škoda Teamu s generální podporou společnosti Entry Engineering ve voze Škoda Fabia Rally2 Evo.

Během zimní přestávky se v týmu uskutečnila jedna zásadní změna a o přípravu soutěžní techniky se bude starat nově vzniklý tým. „Na novou sezonu se všichni hodně těšíme. V posledních měsících jsme opravdu tvrdě pracovali a na startu Valašky budeme premiérově s vlastním týmem. Moc děkujeme za důvěru všem našim partnerům, kteří nám věří a podpořili nás. Bylo to náročné období, dali jsme do příprav opravdu všechno a já věřím, že se naše úsilí odrazí i ve výsledcích,“ vysvětluje Filip Mareš, který bude i letos obouvat pneumatiky Michelin.

Semčický jezdec pokračuje také ve spolupráci s navigátorem Radovanem Buchou. „Po dlouhé zimní pauze se konečně vracíme do závodního auta. Startu Valašky se už nemůžeme dočkat. Bude to pro celý náš tým první skutečná zkouška a velká výzva. Stejně jako celá sezona, ve které chceme v českém mistrovství útočit na nejvyšší příčky. Kromě toho pracujeme také na zajištění několika startů v evropském šampionátu,“ poodhalil letošní plány Radek Bucha.

Pech odstartuje na Valašce

EuroOil team se svojí soutěžní posádkou Václav Pech jun. a Petr Uhel vstoupí na Valašské Rallye do společné jedenadvacáté sezony a nadále pojedou s Fordem Focus RS WRC 06. V pátek 1. dubna proběhlo na Autoklubu ČR vyhlášení vítězů rallyeových disciplín, které bylo kvůli covidové pandemii několikrát odložené. Pech s Uhlem si zde převzali poháry za vítěznou mistrovskou sezónu 2020 a za 3. místo za rok 2021.

„Valašku máme rádi a těšíme se na rychlostní zkoušky, které zde dobře známe, přesto po zimní pauze vzhlížíme k prvnímu startu s větším respektem než jindy. I když jsme nezaháleli a připravovali se pečlivě, přeci jen ostré kilometry ve voze nejde jen tak natrénovat. Hlavní roli zde bude hrát určitě také počasí, které má být podle předpovědi pravé aprílové. Samozřejmě bude důležitá volba pneumatik, z čeho má nejvíce zamotanou hlavu Petr, který je kromě spolujezdce také naším vrchním meteorologem. Těšíme se také opět na fanoušky, kteří by již neměli být ničím omezeni a bude tak zase správná atmosféra, jak kolem trati, tak v servisní zóně,“ popisuje situaci před startem Václav Pech junior.

A jak se tváří na to, že nemůže bojovat o absolutní český titul? „O to větší motivaci budeme mít v rámci absolutní klasifikace jednotlivých závodů, kde se vynasnažíme být vždy co nejrychlejší a stále trápit mladé kluky,“ dodal Pech.

Nové gumy pro Stříteského

Ve 40. KOWAX Valašské rally Valmez i v celém Mistrovství ČR bude vedle Dominika Stříteského nadále usedat Jirka Hovorka. Stejné zůstává i složení technické složky týmu s hlavním technikem Tomášem Kolečkářem a hlavním mechanikem Pavlem Štěpánů. Sportovním náčiním zůstává osvědčený speciál Škoda Fabia Rally2 v novém designu. Dlouhodobé partnery týmu Autocentrála, MOL a Frigera doplní v letošním roce nový partner – SVC Group Náchod.

Nejvýznamnější změnou pro sezonu je přechod na pneumatiky Hankook. Jaroslav Vančík, který tým vede, vidí letošní rok optimisticky: „Letošek pro nás začal již loni při tradičním rozboru sezony. Uvažovali jsme o několika změnách v organizaci i práci týmu, ale nakonec jsme se nevydali cestou zásadních změn, spíše cestou vylepšování existujících postupů. Rozhodli jsme se pouze k jednomu zásadnímu kroku a tím je změna dodavatele pneumatik. Letos přecházíme na pneumatiky Hankook. Používali jsme je už v roce 2019 a byli s nimi spokojeni, takže se tak trochu vracíme. Tyhle gumy byly vždy dobré na mokrém povrchu, za poslední dva roky je však zřejmý pokrok i na suchu. Vyžádaly si určité změny v naladění auta, ale vše funguje, jak má. Máme i velmi dobré partnery, takže do sezony jdeme dobře připraveni.“

Eduard Skaba, jehož společnost Autocentrála Hlučín zaštiťuje spolupráci se Škoda Auto ČR, nastínil před první soutěží záměry dealerského týmu pro tuto sezonu. „Loňský rok přinesl nejen výborné umístění v mistrovství České republiky, ale také řadu zkušeností pro tým i Dominika. V letošním roce se plánujeme v první půli maximálně koncentrovat na české mistrovství. Samozřejmě se nabízí starty v European Rally Trophy – Central a budeme uvažovat i o dalších možnostech, ale všechny úvahy tímto směrem povedeme až koncem května. Nezávisí to pouze na nás, ale i na zájmu partnerů. Nežijeme ve vzduchoprázdnu, takže samozřejmě záleží také na vývoji ekonomické a politické situace. Doufám, že se věci pohnou správným směrem a budeme mít klidnější podmínky pro překrásný sport, kterým rallye rozhodně je,“ říká Eduard Skaba.

Jezdec Dominik Stříteský se věnoval přes zimu fyzické přípravě, od února se plně ujal své role mentora pro nadějné motokárové závodníky a týmovou Škodu Fabii Rally2 předvedl divákům na Pražském rallysprintu. „Byl na rozježdění před sezonou příjemným zpestřením. Zdeněk Godla, který hostoval na sedačce spolujezdce, se ukázal být vynikajícím parťákem, užili jsme si dost legrace a vyhraná rychlostní zkouška se také počítá. Nejcennější pro mě bylo, že jsem si poprvé vyzkoušel pneumatiky Hankook při ostré jízdě. Byl jsem s nimi spokojen, ale až na Valašce vstupujeme do opravdových závodů. V letošním roce bych se chtěl etablovat ve špičce českého mistrovství. Kdyby se nám podařilo zlepšit loňské výsledky, byl bych velmi rád,“ hodnotí situaci Stříteský.

Březík chce odčinit výpadek

Jako den a noc bylo působení dvojice Adam Březík a Ondřej Krajča na Valašce 2021. Čtvrtou příčku po první etapě zhatil výpadek na RZ Poličná. A právě i na tomto testu bude moci posádka Samohýl Škoda Teamu, startující s vozem Škoda Fabia R5 se startovním číslem 7, složit reparát. Zatímco loni soutěž proběhla s minimální podporou diváků, letos lze očekávat návrat do normálu.

„Loni nám Valaška s Ondrou sedla na první dobrou. Nechápal jsem, kde se ty časy braly. Valaška je však hodně o závodění na přehledných úsecích, s čitelným terénem, člověk ví, kam jede. Sice jsem pak chyboval na Poličné, kde jsem měl mít zatáčku o stupeň těžší, ale byla to zkušenost. Letos nás čekají dvě dlouhé zkoušky Lešná a Velká Lhota (známá spíše jako Bystřička). Tu pojedu vlastně v ostrém tempu poprvé, ale určitě pro nás nebude zcela neznámou. Naopak vůbec netuším, co čekat od Choryně, Rybí znám jen podle názvu a vím, že se tam v minulosti závodilo. Samozřejmě hodně zrádná je Poličná, kde se pokusím o reparát,“ věří Březík.

Výsledek z Valašské rally ValMez může mnohé napovědět nejen pro vývoj v českém šampionátu, ale rovněž v European Rally Trophy – Central. Valaška je úvodním závodem středoevropské odnože. „Zahraniční starty nás lákají a právě ERT je alternativou. Hned tři závody z tohoto seriálu se jedou v rámci českého mistráku (dále Krumlov a německá 3-Städte). Na druhou stranu bych si chtěl splnit sen a svézt se i na šotolině. Tak uvidíme, co všechno se nám povede realizovat,“ uzavírá předstartovní povídání Adam Březík.

Přijďte se podívat

40. Kowax Valašská Rally ValMez odstartuje slavnostně v pátek navečer v blízkosti Zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Posádky vyrazí v sobotu ráno na rychlostní zkoušky po silnicích Zlínského a Moravskoslezského kraje. Na sobotu je naplánováno osm zkoušek, na neděli zbývajících šest. Celková délka trasy činí 348,60 kilometrů, z čehož na měřené úseky připadá 150,66 kilometrů. Po jejich úspěšném absolvování dorazí nejrychlejší účastníci na cílovou rampu v neděli ve 14:50 hodin. Letošní ročník je situován výhradně do Valašského Meziříčí, kde kromě startovní a cílové rampy bude umístěna také servisní zóna.

MOL Česká republika ve spolupráci s Autoklubem České republiky a pořadateli Valašské Rally Valmez připravili pro příznivce na sobotu a neděli zajímavý doplňkový program. V servisní zóně umístěné v areálu DEZA na Komenského ulici mezi servisními stany ACA Škoda Vančík Motorsport Dominika Stříteského a Agrotec Škoda Rally Teamu Jana Kopeckého bude postaven malý Fresh Corner známý z čerpacích stanic MOL. Během celé soutěže se tam budou moci držitelé aplikace MOL Go občerstvit. Ve stánku bude pro zájemce připraven také rallyeový simulátor, na kterém se návštěvníci budou moci poměřit s časy Dominika Stříteského. Simulátor bude v provozu v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 9 do 12 hodin.

Pro děti jsou připraveny dvě akce „Rallye dětem“. V přibližně čtyřicetiminutové exkurzi budou pozváni do servisního stanu. Tady se dozvědí o všem, co se v týmu děje před i během rallye, prohlédnou si výbavu jezdců a mechaniků, servisní kamion, přepravní přívěs, budou si moci vzít do ruky používané nářadí a seznámit se s rozdíly mezi používanými pneumatikami. Akce se uskuteční v sobotu od 17:05 hodin a v neděli od 13:00 v zázemí týmu ACA Škoda Vančík Motorsport. Počet účastníků je z provozních důvodů omezen na 15 dětí.

Pro dospělé je připravena podobná akce nazvaná „Za oponou rallye“. Její scénář je podobný, ale bude více odborně a detailně zaměřen. Začátek je v sobotu od 12:55. Obě akce jsou sladěné s harmonogramem rallye, takže bezprostředně předcházejí nebo navazují na plánovaný servis soutěžních vozidel. Mohou tak být příležitostí k atraktivnímu vyplnění sobotního či nedělního odpoledne.

Program Valašské rallye

Sobota 9. dubna – 10.46 RZ1 (10,38 km), 11.26 RZ2 (19,70 km), 12.05 RZ3 (5,39 km), 14.56 RZ4 (10,38 km), 15.36 RZ5 (19,70 km), 16.15 RZ6 (5,39 km), 18.58 RZ7 (3,51 km), 19.17 RZ8 (3,51 km).

Neděle 10. dubna – 9.58 RZ9 (8,15 km), 10.19 RZ10 (8,63 km), 10.50 RZ11 (19,52 km), 13.16 RZ12 (8,15 km), 13.37 RZ13 (8,63 km), 14.08 RZ14 (19,52 km).