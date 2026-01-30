V rámci akce 7 dní Peugeot ušetříte u osobáků i užitkových aut
Francouzská automobilka na českém trhu spustila další kolo tradiční akce 7 dní Peugeot, v jejímž rámci pořídíte se zvýhodněním jak osobní, tak i užitkové modely. Akce začíná právě teď a trvá až do 22. února.
Peugeot v Česku rozjel další kolo své tradiční akce, v jejímž rámci zákazníkům nabízí své modely za zvýhodněné ceny. Tentokrát trochu netradičně už v únoru, přičemž kampaň 7 dní Peugeot probíhá ve větším rozsahu – s delším průběhem a s atraktivními cenami i zvýhodněními napříč kompletní modelovou řadou osobních a užitkových vozů.
„Konec loňského roku byl pro Peugeot velmi úspěšný, poslední čtvrtletí bylo prodejně nejsilnějším obdobím a nepolevili jsme ani v lednu. Tento rostoucí trend chceme držet i dál, a proto jsme se rozhodli akci 7 dní Peugeot uspíšit a začít už v únoru. Naše modelová řada je aktuálně kompletně obnovená, moderní a atraktivní a všechny tyto modely mohou nyní zákazníci pořídit za velmi výhodné ceny,“ říká Filip Lapka, ředitel prodejů značky Peugeot v Česku.
V rámci akce jsou zvýhodněny všechny osobní vozy značky Peugeot. Hatchback 208 díky tomu startuje na částce 369.000 Kč, za technicky odvozené městské SUV Peugeot 2008 dáte 459 tisíc korun. Za kompaktní SUV 3008 a 5008 až se sedmimístnou kabinou a zážehovým hybridním motorem o výkonu 145 koní a s automatickou převodovkou zaplatíte 699.000, respektive 759.000 Kč.
Ušetřit můžete též při pořízení velmi oblíbené osobní dodávky Rifter, která v rámci akce začíná na 529 tisících. Tento model pořídíte s benzinovým, dieselovým nebo elektrickým pohonem. Jeho větší sourozenec v podobě Peugeotu Traveller s novým dieselem 2.2 BlueHDi stojí od 961.950 korun.
V případě Peugeotů 308 SW a 408 ve verzi před nadcházející modernizací můžete sáhnout po některém ze skladových vozů. Kombi 308 SW stojí minimálně 599 tisíc korun, SUV 408 s karoserií fastback je za 679.000 Kč. Akční nabídka u všech zmíněných modelů zahrnuje též prodlouženou pětiletou záruku na vůz, u vozů s elektrickým pohonem také osmiletou záruku na trakční baterii.
Nejen osobáky
Současně s akcí 7 dní Peugeot probíhá i kampaň 7 dní Peugeot Professional, která cílí na firemní klienty a přináší zvýhodnění na užitkové vozy. Například největší dodávku Peugeot Boxer lze pořídit za cenu již od 499.000 Kč bez DPH. Při nákupu modelů Boxer a Expert pak zákazník získá i prodlouženou záruku na 5 let, nebo 200.000 km.
V rámci akce jsou zvýhodněny zejména skladové vozy Partner, Expert a Boxer, které jsou nabízeny s extra bonusem. Zájemce tak nakoupí za výhodnou cenu, a navíc má vůz okamžitě k dispozici.
Obě akce na osobní a užitkové vozy Peugeot probíhají v celé prodejní síti značky a platí až do 22. února 2026.
Zdroj: Peugeot, foto: Peugeot, video: auto.cz