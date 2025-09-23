Ve šlapacím autě na dálnici? Francouzi připravují unikátní hybrid
Automobilový svět je momentálně ve fázi přechodu na elektrický pohon, existují ale firmy, které mají trochu jiné záměry. Ve Francii se objevila další firma, která chce využít jako alternativní pohon šlapání.
Na jaře jsem zde psal o německém projektu velmi netradičního elektromobilu Twike. Ten má sice baterii a elektromotory, zároveň se v něm ale dá energii generovat také šlapáním. Tříkolový stroj se dokáže rozjet až na 190 km/h a ujet přes 500 kilometrů. Za to vše si ale Němci řeknou o více než milion korun.
Podobného nápadu se chytli i ve Francii, a tamní firma Cixi ukázala prototyp svého šlapacího hybridu. Vigoz je taktéž tříkolka, ale na rozdíl od Twike má jedno kolo vzadu a dvě vepředu. Na první pohled vypadá jako sice trochu nezvyklé, ale pořád auto a ne jako věc, která se pohání šlapáním. Kabina má dvě místa za sebou a řídí se pomocí nezvyklých řídítek, které má řidič na úrovni svého zadku.
V podlaze má Vigoz baterii o kapacitě 22 kWh a před zadním kolem je elektromotor neuvedeného výkonu. Rozjet se „auto“ každopádně může až na 120 km/h, takže by se mohlo legálně podívat i na dálnici. Dojezd je kolem 160 kilometrů, zde ale závisí právě na šlapání. Na to zde jsou klasické pedály jako na kole, avšak pouze pro řidiče, spolujezdec se pouze veze. Pomocí šlapadel probíhá akcelerace i brzdění, a vůz je schopen také rekuperovat energii. Pedály podle nákresu zřejmě pohání přední kola, zatímco elektromotor vypomáhá.
Zajímavostí je také systém naklánějící karosérii v zatáčkách, čímž značně připomíná koncept Mercedes-Benz F300 Life-Jet z roku 1997. Ten však místo šlapek či baterií spoléhal na čtyřválcovou šestnáctistovku z třídy A. Záměrem je samozřejmě vylepšení jízdních vlastností při průjezdu zatáčkami.
Jedním ze záměrů je také snadná opravitelnost vozu, jednoduše vyměnitelné části karoserie a plánovaná životnost je 15 let. Cixi zatím nemá finální vozy, ale testuje prototypy bez karoserie. Koupit se tedy zatím nedá, a zřejmě nepůjde ani v produkční verzi. Cixi totiž plánuje systém předplatného, kdy si zájemci mohou šlapací stroj půjčovat za měsíční poplatek.
Zdroj: Cixi, zdroj foto: Cixi, zdroj videa: Twike