Velká Británie chce za pár let zakázat nové vozy se spalovacími motory. Včetně hybridů

Vláda Spojeného království usiluje o zákaz prodeje všech aut se spalovacími motory, nejpozději v roce 2035. To je dokonce o pět let dříve, než chtěla původně.

Není měsíc, kdy by se v nějaké metropoli neobjevil zákaz vjezdu dieselů či nová bezemisní zóna. Velká Británie ale nyní usiluje o podstatně radikálnější krok. Do roku 2035 by ráda stopla prodej všech aut se spalovacími motory. Slyšíte správně. Kromě benzinových a naftových agregátů by se takový zákaz vztahoval i na hybridy a plug-in hybridy. Krok má na klimatickém summitu COP26 oznámit závěrem roku sám premiér Boris Johnson.

Již v roce 2018 oznámila Velká Británie plán na zákaz prodeje nových benzinových a naftových aut, nejpozději tak chtěla učinit v roce 2040. Tehdy ale řekla, že hybridy a plug-in hybridy s emisemi do 75 g CO2/km mohou být součástí automobilového trhu i nadále. Nový plán ale nepočítá ani s těmito „zelenějšími“ vozy. Pokud by šílený nápad skutečně prošel, od roku 2035 by si Britové mohli koupit jen nový bateriový vůz, případně auto s vodíkovými palivovými články.

Celé snažení má za cíl, aby se Velká Británie nejpozději v roce 2050 stala klimaticky neutrální zemí. Výše popsaný plán vláda aktuálně konzultuje, přičemž někteří se dokonce přimlouvají za zákaz „spalováků“ už od roku 2030.

Prodeje elektromobilů ve Spojeném království se přitom výrazně neliší od zajetých pořádků jinde v Evropě. Za loňský rok se tam prodalo 37.850 elektromobilů. Byť je to o 144 % více než v roce předchozím, stále takové prodeje znamenají pouze 1,6 % celkového trhu. Ve srovnání s tím si motoristé koupili 1.498.640 automobilů s benzinovým motorem, dalších 583.488 vozů poháněla nafta.

Pravda, počet elektromobilů na trhu v příštích měsících a letech rapidně poroste, stejně tak se má zlepšit infrastruktura a snížit náklady na technologie. Lze ale toho všeho dosáhnout v takovém měřítku, aby to znamenalo konec spalovacích motorů za nějakých patnáct let? Britové si myslí, že ano.

„Vláda investovala do zvýhodnění 1,5 miliardy liber (více než 44 miliard korun), aby motoristům umožnila co nejsnazší provoz elektrického vozidla. A daří se, v loňském roce byl každých 15 minut prodán jeden elektromobil,“ uvedl Grant Shapps, ministr dopravy Spojeného království. „Tím ale nekončíme, chceme jít ještě dál. Proto teď předkládáme náš ambiciózní cíl ukončit prodej nových benzinových a naftových automobilů, čímž budeme bojovat za lepší klima a snížíme emise,“ dodává.