Video: Martin Vaculík a SsangYong Korando. Takový poměr cena/výbava už jinde neseženete!

Martin Vaculík ve svých recenzích ojetin radí hlavně opatrnost, v dané ceně tedy obvykle preferuje například jednodušší a méně ojetou variantu před více ojetým luxusním vozem. Za ta léta, co píše o ojetinách, vidí samá lidská neštěstí - touhu po dobře vybaveném autě prestižnějšího typu, jeho nákup na samotné horní hranici finančních možností, okamžitý výskyt drahých vad, které jistě byly důvodem prodeje, z principu neúspěšné snahy o reklamaci a vše ještě korunováno servisy, které mění drahé díly metodou pokus omyl, neboť automechanik je přeci na světě ne od toho, aby měřil a bádal, ale aby montoval. Martin za ta léta bohužel poznal mnoho lidí, kterým místo pěkné ojetiny zbyly jen dluhy a každé ráno vstávají ve 4:30, protože do práce musí jezdit se třemi přestupy hromadnou,když autem to bylo dvacet minut.

Proto má tak rád značku Dacia, neboť zájemcům o ojetinu poskytuje nové auto - sice jednodušší, ale se zárukou. Ke značce Dacia v posledních letech přibyl též korejský SsangYong, přičemž za nový kus modelu Korando dáte stejné peníze (od 569 900 Kč), jako za Volkswagen Tiguan s 200 000 km na hrbu. Od Martina však nečekejte klasickou recenzi s popisem designu a pocitů při jízdě - i na nové vozy se dívá svým "bazarovým" způsobem, když jej zajímá, jak kvalitně je vůz vyrobený a snaží se i o nějakou predikci spolehlivosti.

Aktuální bazary Martina Vaculíka