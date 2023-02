Video: Martin Vaculík a ojetá Škoda Kodiaq. Medvěd za půl milionu? Dnes už to jde!

Z největšího mladoboleslavského SUV se díky cenám stává atraktivní zboží z druhé ruky. Na co si dát při výběru bazarovky pozor poradí sám Martin Vaculík.

Model Škoda Kodiaq se na podzim roku 2016 stal prvním novodobým SUV mladoboleslavské značky (nepočítáme-li Yeti) a začal psát příběh karosářského provedení, na které postupně navázaly vozy Karoq a Kamiq. Kodiaq nabídl až sedm míst k sezení a v mezičase se dočkal i faceliftu. O něm si dnes ale povídat nebudeme.

Technický expert Světa motorů Martin Vaculík si velkého medvěda do bazarové rubriky nevybral kvůli omlazovací proceduře, ale faktu, že už jej dnes lze koupit za zajímavé peníze. Základní holátka se vejdou i do půl milionu korun. My vám dnes ve videu ukážeme kousek s motorem 2.0 TDI (110 kW), který najezdil 109.000 km a v „áčkách“ si jej cení na 549.999 Kč. Vyplatí se? Posuďte sami.

Jak už jistě dobře víte, Martin své videobazary od podlahy změnil. Namísto občasníku teď vydává novou obsáhlou epizodu každé pondělí, vždy na webu Auto.cz. Úvodní část videa je pokaždé k dispozici volně na našich stránkách i youtubovém kanálu. Plnou epizodu najdete v sekci Auto.cz PREMIUM+ níže. Dnešní má přes 30 minut. A protože je v sekci PREMIUM+, samozřejmě ji zhlédnete bez reklam.

Členství v Auto.cz PREMIUM+ si nyní můžete vyzkoušet za 1 Kč, posléze je cena 199 Kč měsíčně.

