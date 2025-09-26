Naše Omoda 5 1.6 TGDI bude muset do servisu. Co zahrnuje pravidelná prohlídka?
Dlouhodobě testovanou Omodu 5 jsme si minule proklepli po technické stránce. Nyní se zaměříme na údržbu a servis. Tedy oblast, která kupující obyčejně zajímá více.
Auto může třeba výborně jezdit, být dobře vybavené či za příznivou cenu, ovšak jak moc bude spokojené soužití s ním, velmi ovlivňují provozní náklady. Nejde jen o palivo, ale také cenu servisu. Zatímco závady, které se v provozu vyskytnou, kryje obyčejně záruka, pravidelný nebo také plánovaný servis si majitel vozu většinou hradí sám.
Automobilky nabízejí různé balíčky, jejich součástí může být i hrazení pravidelného servisu po určitou dobu, avšak o standardní situaci nejde. Na Omodu 5 poskytuje výrobce záruku po dobu sedmi let nebo do proběhu 150.000 km, podle toho, co nastane dříve. K tomu je potřeba dodat, že pokud si vozidlo koupí fyzická osoba, není kilometrový proběh během prvních tří let omezen.
Raději dříve
Omoda 5 na rozdíl od evropských vozů nemá variabilní servisní interval, ale pevný. Časově je stanoven na jeden rok, proběhem na 15.000 km. Vždy rozhoduje to, co nastane dříve. Pokud tedy najedete třeba za půl roku 15.000 km, platí kilometrový proběh, pokud za rok třeba 10.000 km, bere se v potaz časový údaj.
Servis zahrnuje výměnu motorového oleje. Omoda doporučuje Castrol specifikace SAE 5W-30, API SM. Uvedený olej je používán v prvovýrobě. Přirozeně ale lze uplatnit i mazivo od jiného výrobce, které splňuje uvedené normy. Kupodivu, specifické normy na olej se Omody (nebo přesněji Chery, které za značkou Omoda stojí) netýkají. Součástí každé servisní prohlídky je i výměna vzduchového (sacího) filtru. To je docela zajímavé, jelikož u naprosté většiny aut se sací čistič mění až po 60.000 km.
Předností testovaného auta, přesněji jeho motoru, jsou rozvody poháněné řetězem, který nemá stanoven interval výměny. Ve skutečnosti jsou tady dva řetězy – jeden pro vačkové hřídele a druhý pro pohon olejového čerpadla.
Pro dobrou kondici motoru je velmi důležitý stav zapalovacích svíček. Omoda předepisuje jejich výměnu po ujetí 30.000 km, což je také dříve než u naprosté většiny značek. Existují dokonce výrobci aut, kteří mají výměnu svíček v servisním plánu až po ujetí sto tisíc kilometrů. Že to motoru neprospívá, je skoro jasné.
A co převodovka
Testovaná Omoda 5 se spalovací m motorem je standardně vybavena samočinnou dvouspojkovou převodovkou. Její vícelamelové spojky jsou uloženy v olejové lázni (jde tudíž o takzvané mokré spojky). Omoda využívá zařízení firmy Getrag typu 7DCT 300 730DHB. Převodovka má pouze jednu olejovou náplň, která musí plnit specifikaci DCTF-GS a servisní interval (výměna oleje) činí 60.000 km. Litr uvedeného oleje pořídíte na internetu zhruba za 250 korun.
V rámci servisu je třeba občas měnit také komponenty zavěšení kol. Omoda 5 potěší dobrou rozebíratelností přední nápravy. Přední rameno vyjde na 3455 korun včetně DPH, přičemž čínský výrobce nabízí samostatně oba silentbloky (cenově vycházejí na řádově stokoruny) stejně jako spodní čep. K ramenu je uchycen nýty, které se při výměně nahradí šrouby s maticemi.
Jsou na to díly?
V souvislosti s čínskými auty si mnozí kladou otázku, jak je to s dostupností součástek. Jak dlouho se na ně čeká. U evropských značek je už mnoho let běžnou praxí, že pokud určitý díl objednáte, druhý den jej zpravidla máte na skladě.
Omoda má centrální sklad náhradních dílů pro Evropu v Maďarsku. V průběhu příštího roku se bude otevírat velký centrální sklad v Polsku. Servisy ale dokážou díly zajistit také letecky ze Španělska nebo dokonce přímo od výrobce, tedy z Číny. Tady ale počítejte s tím, že dodávka může trvat o něco déle, řekněme dny.
V Česku zajišťuje servis vozů Omoda více než dvacítka autorizovaných servisních partnerů. Náš dlouhodobě testovaný vůz má aktuálně najeto asi 14 tísíc kilometrů, takže do pravidelné prohlídky mnoho nezbývá. Kolik času zabere, kolik bude stát a co všechno bylo nutné udělat, si řekneme v jednom z dalších dílů dlouhodobého testu.
Zdroj: české zastoupení značek Omoda a Jaecoo, garanční knížka na Omodu 5
Foto: auto.cz a Omoda