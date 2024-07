Víte, proč je nové BMW M5 v Irsku mnohem levnější než slabší M3?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Vědělo se o tom dlouho. Přesto po představení nové generace „übersedanu“ BMW M5 zavládla skepse. Mnichovská automobilka totiž použila velmi podobný recept jako konkurenční Mercedes-Benz u některých svých modelů AMG a vsadila na výkonný plug-in hybrid. Ostatně spolupráci dvojitě přeplňovaného osmiválce s elektromotorem si vyzkoušela již u monstrózního SUV BMW XM, u kterého ovšem kombinace dvou technologií nefungovala úplně hladce.

Elektrifikovaný pohon dává dohromady masivních 535 kilowattů neboli 727 koní, což je o 68 kW více než u dosud nejsilnějšího BMW M5 CS minulé generace. Jenže instalace elektromotoru, dobíjecí infrastruktury a zejména trakčního akumulátoru s využitelnou kapacitou 18,7 kWh zvýšila hmotnost vozu minimálně na 2435 kilogramů, předchozí M5 Competition přitom vážilo 1865 kg. Více než půltunový nárůst hmotnosti proto zavdává pochybnostem, zda bude nové BMW M5 dostatečně sportovní.

Vždyť na stovce je novinka za 3,5 sekundy, což je o 0,1 s pomaleji než u staršího modelu v základní konfiguraci a o dvě desetiny v případě zmíněné varianty Competition s výkonem 460 kilowattů. Proti odlehčenému CS rozdíl dosahuje dokonce 0,5 sekundy.

Jenže přítomnost elektřiny se pozitivně podepisuje pod nižší oficiální emise. BMW se totiž pyšní, že nové M5 si na sto kilometrů řekne pouze o 1,6-1,7 litru benzinu, byť reálná čísla budou samozřejmě mnohem vyšší. Jenže i to stačí k tomu, aby se na nové BMW M5 na některých trzích vztahovaly nižší daně. Příkladem budiž Irsko.

Zatímco na zdejším trhu pořídíte slabší a menší BMW M3 za 151.675 eur (zhruba 3,8 milionu korun), plug-in hybridní M5 zde startuje na 137.055 eurech, což je asi 3.433.000 Kč, protože se na něj vztahuje nižší daň za registraci. Navzdory plnotučnému osmiválci o objemu 4,4 litru pod kapotou.

M5 se totiž podle oficiálních údajů pyšní emisemi CO 2 pouze 37 gramů na kilometr, takže při jeho registraci majitel zaplatí pouze sedmiprocentní poplatek. BMW M3 s šestiválcem 3.0 a dvěma turbodmychadly má v papírech napsáno 228 g/km, tudíž je zatíženo daní ve výši 41 %, jež se vztahuje na všechna auta s více než 190 gramy oxidu uhličitého na kilometr. Přitom váží o 655 kilogramů méně.

Kombinace daňového zvýhodnění nízkoemisních aut s vysokým výkonem, který autu dodatečný elektromotor dává, je důvod, proč některé automobilky k plug-in hybridnímu pohonu přistupují. Co na tom, že bez pravidelného dobíjení mají taková auta vyšší spotřebu než jejich lehčí alternativy s čistě spalovacím motorem. Důležité je to, co je napsáno na papíře, což je dokresluje absurditu podobných poplatků za výkon, objem motoru, hmotnost, rozměry, tovární spotřebu či emise…