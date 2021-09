Volby očima řidičů: Co nám slibují jednotlivé politické strany?

Záložka „Doprava“ má ve volebních slibech stran a hnutí vedle zdravotnictví, školství nebo sociální oblasti druhořadou roli. Přitom právě nyní je pro motoristy rozumné rozhodnutí u volební urny důležitější než kdykoliv předtím – příští vláda se bude muset vyrovnat s brutálním evropským programem Green Deal, který nepočítá s auty na fosilní paliva. K tomu rostou tlaky na všemožná omezování dopravy, elektromobilitu a nekoncepční směřování motorismu.

Prostudovali jsme proto volební programy stran či hnutí a oslovili partaje s šancí reálně ovlivnit motorismus v Česku – tedy nadějí překročit pětiprocentní volitelnou hranici pro postup do sněmovny. Z dvaadvaceti kandidujících partají dávají průzkumy naděje osmeru velkých stran nebo uskupení, z nichž jen polovina to má prakticky v kapse.

Někdy je to ovšem složité hledání. „Téma dopravy není natolik atraktivní, aby na ně strany a hnutí přilákaly voliče, jedná se spíše o okrajové téma. Jak ukázal červnový průzkum Median, voliče daleko více zajímá stav zdravotnictví, bezpečnost občanů a stav veřejných financí,“ vysvětluje Alžběta Králová z Institutu politického marketingu s tím, že dokonce ani v krajských volbách není doprava stěžejní. Přitom právě kraje jsou za povrch vozovek a počet uzavírek či objížděk zodpovědné.

Kilometry dálnic

Kdybychom se v minulosti bezhlavě řídili volebními sliby, byla by už dávno republika přeťata stovkami kilometrů dálnic. Před čtyřmi lety sliboval nynější premiér Andrej Babiš přes 400 km nových nebo rozestavěných rychlostních komunikací. Dokonce se to tehdy stalo jedním z hlavních taháků kampaně. Jenže fi nální čísla se slibům zdaleka nepřibližují a v necelé polovině je započítána i rekonstrukce stávající dálnice D1. Novináři Neovlivní.cz dokonce před časem spočítali, že po vstupu ANO do politiky se výstavba zpomalila místo zrychlení z průměrných 56 km/rok na 16 až 17. Teprve v posledních dvou letech nabrala výstavba rychlý spád. Takže se dálniční rétorika opět vrací do rétoriky ANO. „Prioritou je udržet vysoké tempo výstavby, které je v posledních dvou letech nejvyšší v historii ČR, zejména dálnic a obchvatů měst. Do konce roku 2025 se uvede do provozu 294 km nových dálnic a o dalších 20 km se rozšíří současné dálnice na šest pruhů,“ avizuje tiskový mluvčí ANO Martin Vodička.

Mimochodem dostavbu dálnic uvádějí jako prioritu všechny strany, byť to podle oslovených odborníků může u voličů vyvolávat spíš negativní reakce kvůli táhnoucí se rekonstrukci D1. Zjevně si to uvědomují i marketéři politických partají, a proto místo rozkopaného staveniště zmiňují Pražský okruh nebo D35. Sociální demokracie vidí ústy poslance Jana Birkeho rezervy jinde: „Jedním z největších problémů je chybějící dálnice D11 směrem k polským hranicím včetně potřebných obchvatů měst, který by odvedly tranzitní dopravu zejména z Náchoda a Jaroměře. Bohužel velkou část dopravních staveb, kterou nám v uplynulých letech slibovalo ministerstvo dopravy, se nepodařilo vybudovat.“

Zrychlíme? Možná!

Z politického boje mohou motoristé vytěžit i na nečekaných místech – poslanciODS například už před dvanácti lety prosazovali zvýšení maximální rychlosti na českých dálnicích ze 130 až na 160 km/h. Tehdy k tomu ještě neměli dostatečnou podporu a policie se postavila zásadně proti. Názor sice není jednoznačný ani dnes, ale odpor zeslábl. Podařilo se přesvědčit názorové spolustraníky v uskupení Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09): „Tam, kde je to možné, zvýšíme povolenou rychlost mimo obec na 100 km/h podle rakouského modelu a na vhodných úsecích dálnic na 150 km/h,“ říká za trojkoalici mluvčí TOP 09. Ruku pro zrychlení by zvedla i ČSSD, Trikolora, a dokonce vládní ANO: „Na vybraných a bezpečných úsecích dálnic si dokážeme představit rychlost vyšší než současných 130 km/h. Záležet ale bude na názoru odborníků.“

Zato Piráti a Starostové s KSČM jsou striktně proti zrychlování. „V současnosti není moc míst v ČR, kde se bezpečně může jezdit vyšší rychlostí, neboť na našich dálnicích panuje mnoho omezení. Kromě Německa vyšší rychlostní limity ve světě nejsou. Obecně si myslím, že z hlediska bezpečnosti není důvod k navyšování rychlostního limitu,“ myslí si poslankyně KSČM Květa Matušovská.

A novinku by (pro někoho překvapivě) nepodpořilo ani SPD: „Při současném růstu intenzit dopravy na dálnicích České republiky a současně také intenzit těžké nákladní dopravy asi další možnosti pro zvyšování rychlosti na českých dálnicích z hlediska bezpečnosti silniční dopravy nejsou,“ míní Ivan Fencl z SPD s dovětkem, že by měli amatérští závodníci pro jízdu bez limitů a testovaní svých rychlých automobilů raději navštěvovat autodromy.

Hnutí Přísaha bývalého šéfa Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Roberta Šlachty prosazuje jiný požadavek: „Je naší prioritou, aby nebyl limit obecně snižován, jak se tomu děje v některých případech v zahraničí, jako je Francie, Španělsko, některé úseky v Německu, Portugalsko, Itálie a podobně,“ říká mluvčí kampaně Karolína Skrčená.

Dálnice zdarma?

V letošních parlamentních volbách se stran vůbec poprvé neptáme na dálniční mýto pro osobní auta, protože je už rok realitou. A zapadl také líbivý nápad na snížení dálničních poplatků, nebo dokonce jejich úplné zrušení. Před třemi lety ho po kalamitě na D1 navrhl poslanec ODS Jan Skopeček s argumentem, že je nemravné chtít po motoristech platit za čtrnáctihodinové stání na rozestavěné dálnici. A svůj letní požadavek zopakoval pár měsíců nato po zimní události.

Jenže ani v koalici Spolu už o podobném kroku neuvažují a z ostatních stran zaznívá k myšlence kritika. „Považuji to za populistický krok, neb je důležité si říci, že jde o značný výpadek státního rozpočtu, respektive příjmů SFDI,“ kritizuje poslankyně Matušovská z KSČM. Reálnou podporu nevidí ani sociálně-demokratický kandidát Jan Birke. A pro zachování platby jsou i Piráti a Starostové, ovšem s výhradou: „Vybrané prostředky musí být účelně vynaloženy a investovány zpět do silnic. Samozřejmostí potom je, že pokud řidič za něco platí, tak by to mělo také fungovat. A ne jako je tomu často v současné době, že poplatek za využívání dálniční sítě spíše připomíná poplatek za předražené parkoviště.“

Pruhy všude!

Zcela novým tématem celonárodní politiky je výstavba cyklostezek a vyhrazených pruhů, což se dělo jen v Praze a velkých městech. Největším zastáncem každodenní městské cyklistiky jsou podle předpokladu Piráti a jejich koaliční partneři STAN. „Počty cyklopruhů by jednoznačně měly přibývat, a to především v úsecích s velkou frekvencí pohybu dopravy. Mezi naše ambice patří zavést povinnou konzultaci se zástupci cyklistů, a to především v případech rekonstrukcí nebo výstavby dopravních staveb tak, aby nebyli cyklisté, ale ani pěší ignorováni ve prospěch markantnější skupiny,“ míní expert hnutí STAN v oblasti dopravy Václav Bernard.

Zato ODS se netají odporem proti živelně budovaným pruhům a tento názor zastává i uskupení Spolu: „Vznik cyklopruhů tak, jak to sledujeme na mnoha místech v Praze, je špatná cesta. Skoro to vypadá, jako by někdo chtěl vykázat jen číslo, kolik kilometrů přibylo, ale už nehledí na funkčnost a už vůbec ne na bezpečnost.“

A lakonicky celou problematiku shrnuje KSČM: „Budování cyklopruhů je samo o sobě téma na román. Důležitější a bezpečnější jsou samostatné cyklostezky, neboť cyklopruh z hlediska bezpečnosti dopravy a legislativy nic nepřináší.“

Elektromobilní bolehlav

Příští vláda bude mít na stole evropské tlaky na rostoucí elektromobilitu v Česku – zatím jsme s počtem necelých deseti tisíc vozů mezi nejhoršími zeměmi EU. A platí to i pro nabíječky. Dlouhodobě straní elektromobilitě partaje zacílené na mladší voliče jako Piráti a Starostové. Neutrální postoj zaujímá ČSSD a za určitých okolností si umí podporu představit hnutí Přísaha.

Zato v dalším politickém spektru zaznívají ostré výtky. Nejhlasitější ze strany SPD. „Při očekávaném defi citu výroby elektrické energie díky stále odsouvané dostavbě nových bloků jaderných elektráren a současně při omezování produkce elektřiny z uhelných elektráren v blízké budoucnosti nebude možné rozvíjet elektromobilitu v České republice podle bruselských vizí. Alternativu tak vidíme spíše ve vodíku. Současná produkce automobilů je ale velmi ohleduplná k životnímu prostředí, a tak bychom ani v budoucnu neuvažovali o zákazu spalovacích motorů. Ostatně nemusíme přece přejímat všechny hlouposti, které napadnou úředníky v Bruselu,“ míní zastupitel jihomoravského kraje za SPD Ivan Fencl.

Velmi striktní je i Václav Kubata z hnutí Trikolora: „Evropský koncept Green Deal je šílený nápad, protože lidem především zdraží ceny automobilů, neúměrně zvýší spotřebu elektrické energie, a je proto žádoucí tento koncept zastavit.“

Podle KSČM je přechod k elektromobilitě překotný a nejsou domýšleny důsledky těchto opatření. ANO požaduje střízlivý přístup a pozvolnou evoluci místo politicky podporované a dotované revoluce v automobilové dopravě. „Konec spalovacích motorů v roce 2035 nepovažujeme za reálný cíl,“ zaznívá z vládní strany, která dlouhodobě odmítá dotace na nákup elektromobilů.

Restriktivní zákaz aut se spalovacími motory je špatná cesta i podle koalice Spolu, kdy si umí představit pozvolný přechod na základě zákaznických preferencí. „Pokud zakážeme prodej aut na spalovací pohon, může to dopadnout na ty, kteří si nové či zánovní auto na baterie nemohou dovolit, a nějaké výrazně starší nebude splňovat už požadavky na dojezd ani každodenní užívání,“ říká mluvčí Vladan Daněk.

Aktivně hledejte!

Překvapení se v parlamentních volbách nekonají. Zavedené strany jsou ve svých postojích dlouhodobě konzistentní.Třeba koalice Spolu dlouhodobě odmítá vznik modrých zón v Praze. Trikolora chce zrušit ekopoplatky při přepisu starších aut. ANO zase varuje: „Praha je ukázkou fanatického boje proti autům. Pokud vznikne koalice s Piráty, tento nekoncepční přístup zasáhne celou republiku.“

Přesto by se voliči motoristé měli před hozením svého hlasu dostatečně zajímat. „Apeluji na čtenáře, ať nečekají, až je politické strany osloví. Ale ať jsou trochu zodpovědní a přečtou si politické programy jednotlivých stran,“ říká odborník na politický marketing a majitel digitální agentury Alexander Bruna s tím, že existují volební kalkulačky třeba na stránkách kohovolit.eu. Mimochodem někdy je to zábavné čtení – třeba partaj Urza.cz reprezentuje jediný člověk demonstrující svobodnou bezstátní společnost anarchokapitalismus a odmítání jakýchkoliv politických funkcí…

Kdo letos kandiduje? Číslo Zkratka Celý název 1 Zelení Strana zelených 2 Švýcar. demokr. Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz) 3 Volný blok VOLNÝ blok 4 SPD Svoboda a přímá demokracie (SPD) 5 ČSSD Česká strana sociálně demokratická 6 PB Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit., NÍZKÉ daně, VYROVN.rozp., MIN.byrokr., SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET 7 ANS ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 8 TSS Trikolora Svobodní Soukromníci 9 APB Aliance pro budoucnost 10 PRAMENY Hnutí Prameny 11 Levice Levice 12 PŘÍSAHA PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty 13 SPOLU ODS, KDU-ČSL, TOP 09 14 SENIOŘI SENIOŘI 21 15 Nevolte Urza.cz Urza.cz: Nechc. vaše hl.; ke svob. se nelze provol. Odmítn. každou polit. funk. Jdeme jinou cestou – najd. ji na urza.cz 16 Monarchiste.cz Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 17 Piráti+STAN PIRÁTI a STAROSTOVÉ 18 KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 19 MZH Moravské zemské hnutí 20 ANO ANO 2011 21 OtČe Otevřeme Česko normálnímu životu 22 Moravané Moravané

Co slibují strany motoristům…

ANO

Klíčová je dopravní obslužnost se sousedními zeměmi. Velký defi cit máme v dálničním spojení s Rakouskem. Druhá priorita je výstavba dálnic se zapojením soukromého sektoru (PPP). Do roku 2024 bude dostaven PPP úsek na D4. Nesouhlasíme s mýtem pro auta, s vytvářením cyklopruhů na místech, kde je cyklisté stejně nevyužívají. Co se týče parkování, město by mělo zaručit alespoň jedno parkovací místo pro rodinu, jelikož i ve velkoměstech je auto potřeba. Parkovací zóny by se měly maximálně zjednodušit, a to tak, že vzniknou pouze dvě zóny: vnitřní historické centrum, kde parkování bude drahé a velmi omezeno, a vnější město, kde parkovat mohou rezidenti a lidé, kteří do práce dojíždí. Současný systém je příliš komplikovaný.

KSČM

Z pohledu motoristů je klíčová dostavba páteřních komunikací. Kvalitní dopravní infrastruktura je základem každé prosperující země. Podporujeme „řidičáky na zkoušku“ a rozvoj kvality autoškolství. Považujeme za klíčové dostavbu D35, která je alternativou spojnice Čech a Moravy k D1, v tomto kontextu je nutné podotknout, že již dnes slouží současná I/35 jako alternativa a tím trpí obce a města na této komunikaci. Nesmíme zapomínat však na dostavbu dálničního napojení s našimi sousedy, ať už je to pokračování D11, napojení D52, spojnice s Libercem a další.

ČSSD

Považujeme za klíčové, aby byla co nejdříve dokončena páteřní síť dálnic a rychlostních komunikací včetně obchvatů. K tomu by měl být v prvé řadě využit nově přijatý a zcela zásadní zákon o liniových stavbách. Mezi další priority v oblasti dopravy pro ČSSD dlouhodobě patří dostupná, spolehlivá a kvalitní veřejná doprava. Podporujeme také zvyšování kapacity infrastruktury ve veřejné dopravě velkých aglomerací. S budováním moderní železnice souvisí i posílení klíčové role Českých drah jako národního dopravce a ČD Cargo jako národního dopravce v nákladní dopravě. Právě železniční nákladní doprava by měla do budoucna ulevit přetíženým silnicím.

SPD

Chceme podporovat a urychlovat dostavbu dálniční sítě České republiky, výstavbu obchvatů, a tím snižovat tranzitní dopravu v obcích, dále podporovat údržbu a opravy komunikací a zvyšovat bezpečnost silniční dopravy. Klíčová je páteřní dálnice D1 v úseku mezi Prahou a Brnem. Snad její „modernizace“ už bude opravdu u konce. Dalším úkolem státu je dostavba pražského okruhu, dostavba dálničního spojení mezi Hradcem Králové a Mohelnicí (D35) jako alternativní spojení Moravy a Čech a v neposlední řadě vybudování dálničního napojení na rakouskou dálniční síť přes České Budějovice a přes Mikulov. Těch restů mají ale předcházejících vlády ještě daleko více.

PŘÍSAHA

Chceme pokračování v budování dálniční sítě a sítě pozemních komunikací, včetně oprav. Zde se soustředit zejména na koordinaci stavebních činností, aby nedocházelo ke zbytečné rozpracovanosti a s tím spjatým zdržením. Plánujeme vytvořit ucelený a komplexní systém dopravní obslužnosti. Umožnit lidem svobodnou volbu mobility, bez zbytečných restrikcí a omezujících opatření. Obecně je třeba zajistit kontinuální průjezdnost páteřní dálnice D1. K ní vybudovat alternativu ve formě zkapacitnění D35 a D43. Taky konečně přepojit jižní Čechy s Prahou dálnicí. Z hlediska priorit je tak našim cílem zajistit především plánování stavebních činností tak, aby docházelo k co nejmenšímu ovlivňování plynulosti provozu.

SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL)

Jednou z hlavních priorit našeho programu je dostavba pražského okruhu a druhé páteřní dálnice z Čech na Moravu (D35). Jedná se o projekty, které musí být realizovány a podpořeny z úrovně státu. Například u pražského okruhu se výrazně angažuje už nyní z pozice radního pro dopravu Středočeského kraje místopředseda ODS Martin Kupka. Požadujeme dokončení D1 včetně okruhu kolem Brna a další městské okruhy. Napojení na evropskou vysokorychlostní síť a vrácení Prahy zpátky na trasu z Vídně do Berlína. Plán fi nancování dopravních staveb na několik let dopředu a tím ukončení chaosu v rekonstrukcích silnic a železnic. Nechceme se věnovat pouze „betonu“, ale také rozvoji inteligentních systémů v dopravě a digitalizaci dopravně-správní agendy.

Piráti a Starostové

Velká pozornost by se měla věnovat dopravě v okolí Prahy, která funguje jako trychtýř, v současné době bohužel věčně ucpaný. Velký objem dopravy, který by bylo možno vést jinak, se realizuje přes Prahu – například automobil směřující třeba do Hradce Králové musí dojet až do Prahy. Proto je zcela zásadní dostavba Pražského okruhu, v čemž vláda stále nepokročila. Chceme koordinace stavby a rekonstrukce silnic s ostatními akcemi tak, aby nedocházelo k opakovanému vstupu do tělesa vozovky a opakovaným uzavírkám. Požadujeme zrychlení dopravních staveb a budování odpovídající dopravní infrastruktury, a ne pracovat s dávno překonanými statistickými údaji a stavět podle nich.

TRIKOLORA, SVOBODNÍ, SOUKROMNÍCI

Pro urychlení výstavby strategické infrastruktury státu navrhneme speciální ústavní zákon, který umožní rychle dostavět páteřní dálniční síť a započít s výstavbou vysokorychlostních tratí. Akcelerujeme rozvoj dopravní infrastruktury jako základního hybatele ekonomického rozvoje. Zabráníme „ekoteroristům“, aby umělými procesními obstrukcemi donekonečna blokovali přípravu výstavby dálnic či obchvatů měst a obcí. Jednoznačně odmítáme šikanu řidičů ve prospěch často nesmyslných a nebezpečných cyklopruhů, které jsou vyznačené podél silničních pruhů. Takové dopravní neumětelství se stalo především pro Pražany opravdovou hrozbou pro jejich zdraví i život.

Rozhovor – Petr Bláha politolog Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Proč témata spojená s dopravou nehrají tak důležitou roli při letošních volbách?

Politická scéna a témata s ní související se kvůli událostem posledního roku a půl stále točí okolo koronaviru a volby budou i určitým druhem referenda o Andreji Babišovi. Zároveň se jedná o prubířský kámen pevnosti opozice, pro niž je vymezení se vůči stávajícímu premiérovi jediným jednotícím prvkem. To se může zdát jako silné téma, ale v reálu to vyprazdňuje politickou soutěž a redukuje skutečně jen na minimum klíčových témat. Doprava je v tuhle chvíli na pomyslnévedlejší koleji a není nikterak důležitým tématem. Tedy alespoň ne takovým, které by výrazněji přilákalo voliče.

Mezi prioritami koalice Pirátů a Starostů chybí důraz na výstavbu dálnic (maximálně Pražský okruh). Jak si to vysvětlit?

Piráti a STAN cílí na specifi ckou voličskou základnu, která více řeší témata, jako jsou cyklostezky a podobně – ale velmi obtížně by se to dalo generalizovat. Může z toho promlouvat obecně i nedůvěra k tématům, jako je výstavba dálnic. Pokud budeme sami k sobě upřímní, spojení s výstavbou dálnic pro nás znamená předražené zakázky či nuznou kvalitu, ale minimum pozitivního. Proto je možné, že strany tato témata akcentují jen minimálně. Ale Piráti se samozřejmě zaměřují na městského voliče. Dálnice pro ně nejsou dominantní téma, protože hlasy plánují sbírat jinde.

Může být upozaďování témat například výstavby dálnic spojené s tím, že jde o dlouhodobé projekty – a proto se tomu strany vyhýbají a mají vágní slogany typu ANO – dálnice, dálnice, dálnice, s nímž hnutí přišlo v minulosti?

Významnou roli může hrát trpká zkušenost. Výstavba dálnic v České republice je dlouhodobá záležitost. Strany potřebují skládat voličům účty jednou za čtyři roky. Kdo chce prezentovat, že se něco nepodařilo splnit včas, ale pracuje se na tom? To je spíše špatná varianta, protože to vrhá negativní světlo na činnost strany. Lepší je takováto témata neakcentovat, ale soustředit se na krátkodobý horizont, který je možné hodnotit jako úspěšnou etapu, i když témata nejsou tak důležitá. Ale menší úspěch je vždy lepší prezentovat, že velký projekt je na dobré cestě, ale stále není splněn. Voliči chtějí jasné výsledky…

Dá se z hlediska pravolevého zařazení říct, kdo refl ektuje více otázky dopravy?

Z mého pohledu to není zcela možné. Spíše by se dalo hovořit o tom, jak na problematiku dané strany nahlížejí. Je zcela zřejmé, že napříč politickým spektrem bude akcent na jiná dopravní témata. Ale nedá se jasně říct, jestli je to někde intenzivnější, nebo ne. Je jistě možné, že ODS působí více jako podporující motoristy, ale zároveň to je jen pohled na téma dopravy. Cyklostezky jsou také dopravním tématem, i když pro jinou stranu. Ale stále dopravním. Pokud bychom však chtěli generalizovat, globální svět přináší více akcentu na klimatické otázky. Včetně otázek dopravy. A to samozřejmě připisujeme levici.

Dá se zjednodušeně tvrdit, že pravicové strany se obecně staví proti elektromobilitě? Nebo spíš populistické, kde Brusel fi guruje coby hlavní nositel elektromobility, respektive čisté dopravy v Evropě?

Zjednodušeně asi ano, ale nebude to přesné. Ekologické smýšlení je vnímané jako levicové, což u nás demonstroval například Václav Klaus. Ale je tomu skutečně tak? Obecně máme tendence zjednodušovat a dělat si svět černobílý. Zkrátka máme zafi xovanou zkratku, že ekologické je levicové. To se samozřejmě projevuje i v elektromobilitě, kde tu podporu můžeme asi hledat více u stran vnímaných jako levicových. A samozřejmě jakákoliv podpora ze strany EU je terčem kritiky populistů. Nicméně ekologie je tématem i u konzervativních stran, byť ne nikterak dominantně.

Rozhovor – Alexander Bruna majitel digitální agentury YDEAL.cz

Jsou motoristé pro politické strany zajímavou voličskou skupinou?

Motoristé jsou zajímavou cílovou skupinou, ale zároveň velmi fragmentovanou. Je velký rozdíl v pohledu na politiku mezi profesionálními řidiči a svátečními řidiči, případně mezi městskými a venkovskými. Nedá se tedy říct, že by všechny motoristy spojovala jiná potřeba než dostatek paliva v nádrži (a teď i baterce) a průjezdné silnice. Průjezdnost a kvalita silnic pak bývá především regionální téma v komunálních a krajských volbách. Velká část řidičů už ví, že například o silnice 2. a 3. třídy se v Česku starají kraje. Takže v parlamentních volbách se hraje o téma výstavby a rekonstrukce dálnic, případně zatížení paliv spotřební daní. Všechny významné politické strany se na tato témata podrobně ptají ve výzkumech u svých a potenciálních voličů a následně výsledky výzkumů refl ektují ve svých programech.

Stalo se už někdy v historii, že by dopravní tématika nějaké straně vyhrála volby?

V Praze jsou témata dostavby okruhu a rekonstrukce silnic evergreenem, na kterém pohořel nejeden primátor. Pokud půjdeme do světa, první ropná krize a skokové zdražení paliv byly klíčovým tématem amerických prezidentských voleb v roce 1976, které vyhrál Jimmy Carter. Také je dobře známý pojem Hitlerovy dálnice, a ač dálnice nacisté vymysleli a ani jim nevyhrály volby, obratné nacistické propagandě sloužily k legitimizaci jejich totalitního režimu. Tímto systémem německých dálnic se pak nechal inspirovat generál Dwight D. Eisenhower, který vyhrál v roce 1956 prezidentské volby a následně sepsal „Federal Aid Highway Act“, který byl pilířem americké dálniční sítě.

Může politickým stranám uškodit, že vyzdvihují v poslaneckých volbách nutnost dostavby Pražského okruhu více než D1? Nemohou to motoristé z regionů vnímat jako elitářství?

Pražský okruh je klíčovou dopravní stavbou pro Prahu a střední Čechy, zároveň to jsou dva kraje s největším počtem voličů v ČR a budou mít v součtu velký vliv na celostátní výsledky. Jestli Pirátům něco škodí, pak je to způsob, jak toto téma okruhu komunikují, nebo plánování mýtného jak pro Středočechy, tak Pražany.