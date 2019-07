Volkswagen Beetle nahradí v mexické továrně SUV Tarek

Steffen Reiche, CEO Volkswagen de Mexiko, ve středu minulého týdne potvrdil, že prázdné místo po produkci modelu Beetle zaplní výroba nového SUV Tarek. Kompaktní crossover by se přitom měl zařadit v nabídce pod další menší SUV, které závod vyrábí – model Tiguan. Kromě toho však závod produkuje i současnou generaci modelů Jetta a Golf.

Crossover Tarek se v současnosti nabízí pouze na čínském trhu, kde se ale prodává pod označením Tharu. Jeho základem by měla být stejná modulární platforma MQB, jakou bychom našli i pod karoserií modelů Tiguan nebo Atlas. Pod kapotou čínských modelů jsou k dispozici motorizace o objemu 1.2, 1.4 a 2.0 litru, které nabídnou výkon od cca 116 do cca 186 koní. Všechny jsou přitom spojeny s automatickou sedmistupňovou DSG převodovkou.

Produkce modelu Tarek by měla v mexickém závodě začít v roce 2020, přičemž cílovými trhy mají být USA, Kanada, Mexiko, Argentina a Brazílie. A už nyní je jasné, že oproti čínskému modelu nabídne Tarek řadu změn. „Přizpůsobíme čínský model pro náš trh,“ uvedl Reiche během slavnostního ukončení výroby modelu Beetle.

Co konkrétního si pod tím představit? To zatím není úplně jasné, ačkoliv Reiche uvedl, že jejich model bude „silnější a odolnější.“ Otázky se však stále vznášejí kolem motorizací a další techniky. Čínský model je totiž nabízen pouze s pohonem předních kol, díky modulární platformě MQB by však přidání pohonu všech kol nemuselo být zas tak náročné. Z používaných motorizací se pak pro americký trh počítá minimálně s 2.0 litrovým přeplňovaným čtyřválcem.

Tarek však není jediné nové SUV značky VW, které se v této oblasti světa očekává. Často se také mluví o modelu Atlas Cross Sport, zmenšené americké vlajkové lodi Atlas, která by měla nabídnout jen dvě řady sedadel. Výroba tohoto modelu by však měla probíhat společně s produkcí klasického Atlasu v závodě Chattanooga (stát Tennessee, USA) a to později během tohoto roku.