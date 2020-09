Volkswagen California 6.1 Beach – Nadstandardně vybavený minimalista

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Kvůli výše zmíněné „poličce,“ která prodlužuje postel vytvořenou ze zadní lavice, se totiž poněkud smrsknul objem zavazadlového prostoru a navíc je k věcem horší přístup. Při ukládání věcí na cestu je tak potřeba přemýšlet, co kdy budete potřebovat, co budete nejčastěji vytahovat, a podobně. V opačném případě budete muset posouvat zadní lavici, případně se pro věci nepříjemně natahovat. A přinejhorším budete muset půlku kufru vyskládat. Trochu mně přitom mrzí, že se automobilka neinspirovala například u některých vestaveb, které nabízejí posuvné dno/ šuplíky. Mít v autě pojízdnou platformu, na které by se dal obsah zavazadelníku snadno vytáhnout ven, by nejednomu cestovateli usnadnilo život.

Designéři ve Volkswagenu si dali záležet, aby pečlivě využili pokud možno každý kousek vnitřního prostoru nové Californie. Jenže to s sebou nese i jistá omezení, přičemž to nejpalčivější se vztahovalo k úložnému prostoru.

Pokud chcete stolovat venku, klasicky rozložíte čtveřici nohou a stolek umístíte ideálně pod markýzu. Pro stolování uvnitř však stačí odjistit nohy pouze na jedné straně, zatímco na druhé jsou připraveny speciální packy. Ty se umístí do drážky v boční liště výklopného kuchyňského pultíku a můžete pohodlně stolovat až ve čtyřech lidech. Přední sedačky jsou totiž standardně vybaveny možností otáčení o 180 stupňů.

V Californii Beach si s sebou totiž neustále vozíte stolek a kuchyň, přičemž se technikům podařilo obojí šikovně integrovat do dveří. Dvojice skládacích kempinkových židliček je schovaná ve výklopných pátých výklopných, zatímco skládací stolek najdete integrovaný do bočních posuvných dveří. Jeho výhodou je přitom úžasná univerzálnost pro použití uvnitř i venku.

Výklopný pultík v Californii Beach sice neohromí pracovním prostorem a někomu nemusí jedna plotýnka stačit, jenže pokud nehledáte full-time obytňák na každodenní velké vaření, pak tomuto řešení není příliš co vyčítat. Navíc se mi nesmírně líbí, jak si automobilka vyhrála s řešením interiéru pro potřeby stolování.

California má ale naštěstí pro napájení příslušenství, jako je standardní „Camper osvětlení“ nebo izolační box, speciální baterii s oddělovacím relé, která je za jízdy napájena standardně zesíleným alternátorem. Jenže nechat izolační box zapojený přes noc znamenalo, že je do rána přídavná baterie prázdná. Pokud ovšem plánujete kempovat v kempech s přístupem k elektrické energii, můžete si připlatit za vnější zásuvku na 230V.

Celkem bohatě prosklenou kabinu přitom můžete během chvíle kompletně zastínit. Většina zadních oken je vybavena praktickou roletkou, čelní okno má roletky ukryté v A-sloupcích a přední boční okénka se zakrývají pomocí neprůhledné látky s magnety všitými do lemů. Během chvíle tak máte téměř dokonalé soukromí.

Samozřejmě sem můžete umístit zavazadla či náklad, který se dá od kabiny oddělit praktickou síťkou, my jsme zde ale vozili složenou příplatkovou komfortní matraci (+9.900 Kč). Ta je sice podezřele tenká, nicméně je nečekaně komfortní a spaní na ní je velmi pohodlné.

Pokud se vám ale nechce šplhat do stanu, můžete pohodlně přespat i v kabině Californie. Standardně dvoumístná lavice, u testovaného vozu dokonce třímístná (bez příplatku), se totiž dá celkem jednoduše sklopit. Kromě pokládání opěráku navíc dochází i ke zvednutí sedáku, díky čemuž mizí zámky pro zajištění bezpečnostních pásů a vzniká takřka rovná plocha. Jenže krátká. Proto je v zavazadlovém prostoru jakási „polička,“ která tvoří prodloužení postele a současně strop zavazadelníku.

Během kempování se nám podařilo stan zavřít i s rozloženými letními (tedy tenkými) spacáky, navzdory jejich malému objemu však bylo zavírání stanu pohodlnější ve chvíli, kdy na matraci nic nezůstalo. Dobrou zprávou přitom je, že ani k zavření nepotřebujete moc síly. Je však potřeba dávat pozor, abyste při zajišťování neskřípli stanovinu mezi karoserii vozu a lakovaný strop stanu – mohlo by totiž dojít k jejímu poškození.

Střešní stan má navíc tři zajímavosti. Tou první je dostatek ventilačních otvorů, vyplněných moskytiérou, včetně možnosti zcela odepnout čelní stranu a vytvořit tak prostorné okno, díky kterému se můžete budit s výhledem do krajiny. Druhou zajímavostí je dostatek osvětlení i přítomnost USB portu a tou třetí pak možnost zvednout rošt postele, s čímž vám opět pomohou plynové vzpěry, díky čemuž se můžete v přední části kabiny celkem pohodlně pohybovat i plně vzpřímení.

Největší předností modelů California je dvoulůžko ve střešním stanu, které je dostupné během pár minut. Stačí zaparkovat na rovném podkladu, odkrýt přístup ke stanu, odjistit čtveřici pojistek a poté lehkým zatlačením stan nadzdvihnout. O zbytek se pak už postarají plynové vzpěry, které stan vypnou. Nahoře je rázem připraveno spaní pro dvě osoby – ideálně ovšem s výškou do 190 centimetrů.

Jednou z hlavních novinek modernizované Californie 6.1 Beach je ovládací panel ve stropě mezi předními sedadly, který je vybaven dotykovou barevnou obrazovkou. Panel přitom oceníte právě ve chvílích kempování, kdy vám prostřednictvím digitálního náklonoměru pomůže vybrat co nejrovnější místo na spaní. Dále je zde integrované ovládání osvětlení celé kabiny, ovládání nezávislého topení, možnost zobrazení stavu baterie, atd. Na první pohled může panel působit jako přeceňovaná drobnost pro hračičky, během samotného kempování ho však rozhodně užijete. Ale teď už k tomu bydlení.

Jenže utrácet statisícové (doslova) částky za příplatkovou výbavu umí každý. Co však nabídne California Beach v základu? Seznam sériové výbavy je opravdu dlouhý, proto si pojďme zmínit alespoň pár základních věcí, které dělají z Californie pravý minimalistický obytňák.

S bezpečností na cestách pomáhaly například i příplatkové systémy Line Assist a Side Assist, na dálnicích bylo možné se spolehnout na adaptivní tempomat ACC s Front Assistem a na rozbitých silnicích se osvědčil adaptivní podvozek DCC s volbou režimů. Pokud by navíc bylo potřeba táhnout vlek, nabízela California i Trailer Assist.

Jak už jsem zmiňoval, model California Beach představuje základ mezi obytnými Transportery. Po usednutí za volant testovaného kousku byste to ale rozhodně neřekli. Auto dostalo digitální přístrojový štít, infotainment s navigací Discover Pro, nezávislé topení, potahy Artvelour, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, vyhřívané čelní sklo a samozřejmě bohatou paletu technologických asistentů.

V podbězích navíc zazářila 18“ kola z lehké slitiny Valvida, která nahradila standardně dodávaná 17“ ocelová kola. Bez povšimnutí ovšem nemůže zůstat ani výrazná zelená metalíza s označením Bay Leaf, za kterou si zákazníci připlatí 26.205 Kč. Za třešničku na dortu pak můžeme označit Optický paket (+45.942 Kč), který kromě zrcátek a klik v barvě vozu přidává i LED světlomety vpředu/vzadu a mlhovky s přisvěcováním do zatáček. Výkon světlometů je přitom skutečně působivý, a tak pokud se chystáte cestovat ne delší štreky (včetně nočních přesunů), rozhodně bych si za LEDky doporučoval připlatit.

Konkrétně jde tedy o základní obytný model Beach, který vychází z Multivanu. Oproti běžnému Multivanu však California Beach nabízí praktický výklopný stan na střeše, sklopnou dvoulavici ve druhé řadě s možností vytvoření postele, prakticky schované kempovací vybavení v podobě stolku se dvěma židlemi a především elegantně schovanou plotýnku s pracovní deskou. Tedy tak by alespoň měl vypadat základní model.

Model California, jak zní tradiční označení obytných vozů Volkswagen, je na trhu již dlouhých dvaatřicet let. Vše začalo s třetí generací Transporteru, známou jako T3, dnes už ovšem po silnicích jezdí i modernizovaná šestá generace, kterou známe pod označením T6.1. A právě téhle obytce jsme se podívali na zoubek.

Motor, jízdní vlastnosti

Nejsilnější s čtyřkolkou

Pokud půjdete hlavně po ceně, pak můžete VW California 6.1 Beach pořídit s dvoulitrovým TDI o výkonu 81 kW a pětistupňovou manuální převodovkou již od 1.206.378 Kč (akční model 70 let). Testovaný exemplář však dostal to nejlepší, co mohla automobilka nabídnout.

Pod kapotou tak celkem kultivovaně klapalo 2.0 TDI o výkonu 146 kW (199 k) v rozmezí 3800 až 4000 otáček s nejvyšším točivým momentem 450 N.m od již od 1400 po 2400 otáček. O přenos výkonu na systém pohonu všech kol 4Motion se navíc starala automatická sedmistupňová převodovka DSG.

Je potřeba si ale uvědomit, že se provozní hmotnost VW California 6.1 Beach s touto motorizací pohybuje okolo 2.453 kilogramů, což ve výsledku znamená akceleraci z 0 na 100 km/h v čase 11,3 sekundy a nejvyšší rychlost 198 km/h. Jenže Transportery samozřejmě nikdy nebyly o kdovíjaké dynamice, ale především o síle. A té měla testovaná California víc než dost.

Chvílemi se dokonce vnucovala otázka, zda jí nebylo na maximálně pětimístný vůz s lehce omezeným zavazadelníkem až zbytečně mnoho. Pokud totiž auto neplánujete využívat i jako pracanta, případně se nechystáte tahat těžké vleky, pak bych se nejspíš nebránil ani slabším verzím. Ostatně sedmistupňové DSG a pohon všech kol 4Motion (dohromady i zvlášť) nabízí i slabší verze o výkonu 110 kW.

Volkswagen California Beach

Samotnému motoru a spolupráci s převodovkou přitom nemám téměř co vytknout. Nejvýkonnější diesel sice není úplný tichošlápek, California však nabízí skvělé odhlučnění motoru i podvozku. Převodovka se tradičně snaží držet otáčky nízko, oproti dříve testovaným modelům už ale nedochází k otravnému podtáčení spojenému s vibracemi a duněním. Jediné výtky bych tak směřoval pouze k pomalejším reakcím na prudké sešlápnutí plynu a občasnému (navíc velmi lehkému) cuknutí během popojíždění v kolonách.

A jak jsme na tom se spotřebou? Automobilka slibuje 8,8 l/100 km dle metodiky WLTP, což nezní úplně marně. Já jsem se s Californií Beach vydal na cca 1200 kilometrů dlouhý výlet, na jehož konci byla dlouhodobá spotřeba rovných 9 l/100 kilometrů. Po závěrečném přesunu z okolí Lipna do Prahy, tedy na trase dlouhé cca 260 kilometrů (převážně po dálnici), se ale na palubním počítači objevila číslovka 8,2 l/100 kilometrů. S rozumem tak bude možné s Californií Beach jezdit zhruba v rozmezí 8 – 9 l/100 km, což mně přijde jako působivý výsledek.

Příplatkový komfort, kola raději menší

Jak už jsem zmínil v minulé kapitole, testovaná California dostala příplatkový podvozek DCC s volbou režimů, který celé cestování výrazně zpříjemnil. Bez povšimnutí by však u podobně velkého auta neměl zůstat ani standardně dodávaný asistent pro kompenzaci bočního větru, který oceníte zejména na dálnicích, nebo asistent pro rozjezd do kopce.

Na příplatkových 18“ kolech byly obuty (na užitkový vůz) relativně nízké pneumatiky Bridgestone o rozměru 255/48 R18, jenže jakékoliv nedostatky v komfortu plně vykompenzoval právě podvozek DCC. Nevýhodou velkých kol je ale absence rezervy, která by se nikam nevešla. S přihlédnutím k pohonu všech kol, který může některé dobrodruhy motivovat k výletům dál mimo civilizaci, bych tak raději zvolil menší sedmnáctky, ke kterým dostanete i rezervní kolo a na které je možné rovnou objednat i celoroční obutí (18“ jsou pouze letní).

Volkswagen California Beach

Osobně jsem se totiž za volantem Californie Beach vydal na jednu z lokací, kterou jsem objevil prostřednictvím webových stránek BezKempu. Přístup byl ovšem po polní cestě, která byla po předchozích dnech vydatných dešťů silně podmáčená. A přes 2,6 tuny těžká (naložená a obsazená) California hrozila průšvihem. Kombinace čtyřkolky a méně citlivého zacházení s plynem sice auto dostala na druhou stranu, pneumatiky však byly od bláta komplet zalepené, a pokud bych zastavil, pravděpodobně už bych se nerozjel.

Na větší dobrodružství mimo zpevněné cesty si ale raději nedělejte velké naděje. Při rozvoru 3.000 mm a světlé výšce 193 milimetrů by to byl vyložený nerozum, který by mohl skončit poškozením podvozku. Na běžných silnicích a dálnicích si ale budete svištět naprosto bez starostí.