Volkswagen chystá kompaktní pick-up. Bude se jmenovat po ptákovi
Nejen jméno z ptačí říše bude mít Volkswagen Tukan, nový kompaktní pick-up, který automobilka chystá pro Jižní Ameriku. Vyrábět se má začít příští rok.
Jihoamerické divize automobilek často pro tamní trhy navrhují a vyrábí úplně jiná auta, než dostane zbytek světa. Většinou to je jedno, ale v některých případech to trochu zamrzí. A pokud pošilháváte po ojeté Dacii Logan pick-up a vadí vám, jak je drahá, Volkswagen Tukan je právě takovým případem.
Ano, Tukan – jako ten opeřenec s gigantickým zobákem, alespoň v poměru ke zbytku těla. Brazilská divize Volkswagenu zveřejnila první upoutávku, která odhalila právě jméno a to, že půjde o kompaktní pick-up.
Tukan je doma právě v Jižní Americe a je známý svými výraznými barvami, říká automobilka – právě proto zvolila toto jméno. Přesah do ptačí říše bude i jinde, firma dodala, že jednou ze zaváděcích barev bude kanárkově žlutá.
Jako Dacia Logan však přeci jen možná nebude, podle upoutávky, která naznačuje velmi krátkou korbu, půjde spíš o stylovku než o dělníka. Je však možné, že dostane i dvoudveřovou pracovní verzi – do roku 2028 chce Volkswagen v Jižní Americe uvést na trh celkem 21 novinek. Kromě zcela nových modelů, jako je tukan, sem patří i generační obměny stávajících vozů.
zdroj info, foto: Volkswagen | video: Auto.cz