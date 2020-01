Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI: Německo-česká spolupráce

Do testu jsme vzali model Crafter v neobvyklém uspořádání. Devítimístné kombi se samostatně posunovatelnými sedadly a taktéž pohyblivou přepážkou tvoří v segmentu velmi zajímavou nabídku pro shuttle s potřebou velkého prostoru pro zavazadla. Ve srovnání s menšími modely nabízel crafter s vysokou střechou volný pohyb v interiéru bez nutnosti sklonit hlavu. Na druhou stranu se celková výška vozidla těsně pod dva metry musela projevit na aerodynamickém odporu. Nebyl však natolik značný, aby spotřeba nafty významně vzrostla. V celém testu jsme průměrně jezdili za 8,8 1/100 km, což je pro šestimetrové vozidlo velmi slušná hodnota. Pomohlo ji také klimatizace zabudovaná do prostoru vozidla bez nutnosti přidávat výparník nad střechu a zvyšovat tak nejen celkovou výšku, ale rovněž odpor vzduchu a spotřebu paliva.

Osm, nebo devět

Přestavba původně skříňového provedení se středním rozvorem proběhla mezi Říčany a Českým Brodem ve firmě Sicar. Ta je jedním z partnerů VW Užitkové vozy, takže zájemce si pořizuje tento vůz kompletně s klasickou zárukou u dealera Volkswagenu. To znamená v případě modelu Crafter na čtyři roky s omezením na 200.000 km. Za příplatek deset tisíc korun lze získat ještě rok navíc.

Kromě šesti sedadel vzadu ukotvené ve třech řadách kolejnic s možností individuálního posunu se vpředu nacházelo klasické uspořádání 1+2. Samostatné křeslo pro řidiče a dvoulavice vedle něj. Toto pochází z továrny Volkswagenu, takže je stejně možná konfigurace 1+1 a celkově osmimístný automobil.

Přepážka uvnitř i ven

Další specialitu zkoušeného vozu tvořila posuvná přepážka. Nebyla by to úplná rarita, pokud by perfektně nedělila prostor do všech koutů a navíc měla v dolní části průvlak pro převoz dlouhých předmětů. Řemeslné zpracování rádi chválíme stejně jako snadné provedení posunu vzad. Celou přepážku lze vyjmout z vozu, ale vyžaduje to dva muže.

Sedadla s drobnou výtkou

Samostatná křesla ve druhé a třetí řadě vypadala skvěle, ale po delším sezení trochu vadí horní část opěradla výrazně sklopená vpřed. Má nahrazovat samostatnou hlavovou opěrku a rozhodně na první pohled působí honosně jako z dálkových autobusů. Úhel ohnutí horní části vpřed nám však připadal přílišný. Někomu jinému to však může vyhovovat.

Každého však u všech šesti křesel potěší sklopitelné opěrky rukou a tříbodové bezpečnostní pásy. U některých sedadel jsme našli dokonce systém isofix pro velmi pevné uchycení dětské autosedačky.

Zateplení

Ačkoliv model Crafter má solidní topení, dostalo zkoušené vozidlo obložení stěn hnědým semišem. Kromě estetického bonusu čeká na uživatele rovněž větší tepelný komfort v zimním období. Odizolované boční stěny ocení zejména krajní cestující.

Úpravou samozřejmě musela projít i podlaha, protože připevněný kolejnicový systém by s plechového podkladu vyčníval. Příjemná protiskluzovaná krytina se nacházela v celé délce podlahy až k zadnímu nákladovému prahu.

Síla s automatem

Základ velmi příjemného kombi se šesticí samostatných sedadel tvořil furgon na středním rozvoru s pohonem předních kol. Kvůli devíti cestujícím výrobce zvolil 3,5tunovou variantu a nejsilnější motorizaci. Tu tvoří dvakrát přeplňovaný čtyřválec 2.0 TDI o výkonu 130 kW. Motoru se dvěma turbodmychadly jsme vzhledem k nepříznivým zkušenostem s příliš žravou a málo spolehlivou předchozí generací nejdříve přistupovali s rozpaky.

Týdenní test vyvrátil obavy týkající se spotřeby nafty. S vysokou střechou, robustními sedadly a běžnými pneumatikami jsme jezdili za necelých devět litrů, což je odpovídající hodnota pro starý dvakrát přeplňovaný dvoulitr v mnohem menším modelu T5. Nový agregát v crafteru byl navíc spojen s automatickou převodovkou. Ta se nám také velmi zamlouvala, protože při standardní jízdě do poloviny sešlápnutí akcelerátoru držela otáčky motoru v rozmezí 1400-2000/min, zatímco pod plynem se rozparádila a například během předjíždění nechala vyniknout výkon motoru. Díky osmi stupňům si převodovka mohla snadno dovolit dlouhou osmičku, takže při 130 km/h točil čtyřválec příznivých 2400/min.

Pro komfortní až luxusní rozvoz lidí například z hotelů se automatická převodovka s velmi jemnou jednotlivých stupňů příznačně hodí, ale zvládne i dlouhé dálniční trasy s držením motoru v příznivém tempu i spotřebě nafty.

Plusy

Variabilita sedadel

Posuvná dělicí přepážka

Řazení autom. převodovky

Minusy

Hmotnost sedaček