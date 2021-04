Volkswagen Golf GTD – Proč sáhnout po hot-nafťáku?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Zkoušený kousek přijíždí do redakce v šedém lakování Moonstone. Jak se ale můžete přesvědčit v galerii, rozhodně to není žádná šedá myška. Naopak bych řekl, že takové zbarvení Golfu vcelku sluší. Celkový dojem pozvedávají i příplatková devatenáctipalcová kola Estoril (+37.900 Kč), stejně jako Matrix LED světlomety za 23.100 Kč. GTD sice po vzoru GTI nedostává červenou lištu mezi světly, proužek v masce však stejně jako u ostatních sourozenců ve vyšších výbavách svítí.

Motor, jízdní vlastnosti

Evo, jsi prima

Pod kapotou Golfu GTD pracuje agregát 2.0 TDI s výkonem 147 kW a 400 newtonmetry točivého momentu. Jde o dvoulitrový čtyřválec řady EA 288 s doplňkovým označením Evo, který z dávnější minulosti můžete pamatovat z testu Audi A6, v nedávné době se objevil například v křiklavém Superbu či Octavii RS TDI. Ale pozor, mladoboleslavský hot-nafťák není kopií Golfu jedna ku jedné. Zatímco Škodovka může přibalit i pohon všech kol, kompakt z Wolfsburgu je vždy předokolkou. Standardně dodávanou sedmistupňovou samočinnou převodovku DSG (DQ381) mají však oba vozy shodnou.

Machi si před časem v testu Superbu posteskl nad hlučnějším projevem za studena, což platí i pro naftový Golf. V teplotách lehce nad nulou (ano, v dubnu) je hlasitější, což se v nejostřejším režimu snaží maskovat umělá parodie na sportovní zvuk linoucí se z reproduktorů. Po zahřátí už je to mnohem lepší, ve většině každodenních situací působí motor kultivovaně.

A taky dostatečně hbitě. Na rozdíl od některých jiných dieselů nemusíte čekat na překonání turbodíry, Evo se nadechuje k životu nad 1500 otáčkami a od 1800 ot/min je jeho zátah opravdu citelný. Otáčkoměrem pak pokračuje klidně až k červenému pásmu, přičemž pocitového maxima se vám dostává někde kolem třech a půl tisíc. Řazení můžete přepnout do manuálního režimu a z části vzít úkony dvouspojky do svých rukou. Ale záměrně píšu z části, protože DSG má svou hlavu a když se rozhodne, že prostě točíte moc, rychle vás utne. Jinak jsem k fungování automatu neměl výhrad, i když je pravda, že jsem jej nedrtil do morku kosti jako Martin před pár dny v Mostě.

Volkswagen Golf GTD

Svižný tenhle golfík je, ale opravdu se dá říct, že hot? Takhle, na naftu jede velice slušně, ostatně stovka za 7,1 sekundy a maximální rychlost 245 km/h jsou toho jasným důkazem. Proti ryzímu benziňáku tu však chybí ta pomyslná jiskra, kousek dravosti. Abych to shrnul, předjíždění se bát rozhodně nemusíte, zrychlení je více než dostatečné, ale rozhodně nečekejte továrnu na emoce. Na druhou stranu dlužno říct, že kdo jde do gé-té-déčka, něco podobného si od něj nejspíš neslibuje.

Já jsem si GTD užíval výhradně při průletu okreskami, kde se při svižnější, ale nikterak přehnané jízdě odvděčilo apetitem 6,5 litru. Ale když se trochu snažíte, můžete s nafťákem brnkat na šestilitrovou hranici. Z principu je Golf úspornější než sesterská Octavia, neboť odpadají desetinky „nasbírané“ pohonem všech kol.

Chybějící pomocník nevadí

Spojka VAQ přerozdělující točivý moment mezi koly přední nápravy je vyhrazena benzinovému GTI, nafťák se musí spokojit „jen“ se systémem XDS, tedy přibrzďováním vnitřního kola. Nechci vůbec polemizovat o smyslu prvního jmenovaného, neměl jsem možnost přesednout z auta do auta a vyzkoušet si je v absolutním zápřahu, ale minimálně z okreskových jízd jsem neměl pocit, že by mi ke štěstí něco chybělo.

Jízdně je totiž Golf velice silný. Podvozek si chválíme od úvodních testů civilních motorizací a obdobné ódy si zaslouží i GTD. Vzadu je standardně vybaveno víceprvkovou zadní nápravou a z příplatkových položek uzmulo adaptivní tlumiče DCC, které nabízejí opravdu širokou škálu možností. Už v Comfortu je tužší, sportovní režim pak umí ještě přitvrdit. Za všech okolností je ale podvozek jistý, čitelný a stopu bez zaváhání drží i v rozbité zatáčce.

A vůbec nevadí, že obouváte příplatkové devatenáctky. V kabině sice víte o sebemenší nerovnosti, ale není to nic, co by vás na palubě vyloženě obtěžovalo. Podvozkově mi naftový Golf přišel přeci jen o kousíček zajímavější než ona Octavia RS TDI. Tužší, jistější, ale zároveň použitelný i pro dlouhé dálniční přesuny. I progresivní řízení mě svým způsobem bavilo. Určitě se tu nebudu rozplývat nad zpětnou vazbou, ale vzhledem k tomu, co občas předvádí konkurence (tuhost = sportovnost a basta!), se mi s citlivě naladěným posilovačem kooperovalo hezky.