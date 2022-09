Volkswagen T-Roc Cabriolet R-Line 1,5 TSI DSG – Jediný svého druhu

Modelu T-Roc od Volkswagenu jsme se v jeho faceliftovaného podobě již dost věnovali. Přinesli jsme tradiční představovací článek, informace o českých cenách a následně otestovali všechny jeho výbavové stupně – od Life po R-Line. Došlo také na vrchol nabídky v podobně sportovně zaměřeného T-Rocu R. Není proto nutné si modernizovaný T-Roc nějak detailně představovat a můžeme se rovnou vrhnout na informace o soužití s jeho otevřenou variantou.

T-Roc Cabriolet se naposledy v redakčním testu objevil téměř přesně přede dvěma roky, tedy ještě před faceliftem. Už tehdy kolega Stanislav Kolman psal o tom, že jde nejen o jediný aktuálně prodávaný Volkswagen, ve kterém se svezete s otevřeným nebem nad hlavou, ale že je v podstatě jediný svého druhu obecně. Za jistého konkurenta mohl být považovaný Range Rover Evoque Cabriolet, ale ten už se nějakou dobu nevyrábí. Volkswagen T-Roc se stahovací střechou má tedy určité výsadní postavení.

K redakčnímu testu se T-Roc Cabriolet dostavil v prakticky totožné specifikaci jako přede dvěma lety. Ono to ostatně není příliš velké překvapení, protože v nabídce je jediný motor a dvojice výbav. Takže stejně jako Standa, i já jsem se vozil v kabrioletu s přeplňovaným 1,5litrovým zážehovým čtyřválcem TSI o výkonu 110 kW (150 k) spolupracujícím s automatickou sedmistuňovou dvouspojkovou převodovkou DSG, a to ve vyšší výbavě R-Line. V ceníku modelu krom toho najdete výbavu Style a šestistupňový manuál. A to je vše.

Na fotkách vidíte, že byl vůz lakován tyrkysovým odstínem, který automobilka nazývá Modrá Teal. Jedná se o základní lak, za nějž není nutné připlácet. Připlácelo se naopak za černá 19“ litá kola Misano (11.200 Kč) a související Paket Black Style (13.100 Kč), který přidává černě lakované prvky jak v exteriéru, tak interiéru, například kryty vnějších zpětných zrcátek či dekor palubní desky Lava Black Stone. Zatímco lak karoserie mi k autu sedí, nejsem velkým fanouškem černých kol. Nehledě na to, že devatenáctky možná k T-Rocu Cabriolet velikostně sedí, ale trpí jízdní komfort. Osobně bych zůstal u základních stříbrných 17“ kol Valencia Gray. A také bych se obešel bez falešných koncovek výfuku…

Bez kompromisů to nejde

Kdo chce jezdit s neomezeným prostorem nad hlavou, musí tomu některé věci obětovat. Volkswagen T-Roc Cabriolet má pochopitelně pouze dvojici bočních dveří, které jsou navíc velké a mohou na úzkých parkovacích místech potrápit. Samotné nastupování je ale komfortní. Tedy na přední sedadla, dozadu je to už z podstaty věci obtížnější. Odklápění předních sedadel pro umožnění přístupu dozadu chce navíc cvik.

Volkswagen T-Roc Cabriolet R-Line 1,5 TSI DSG

Interiér je vepředu tak prostorný, jak byste od SUV podobné velikosti očekávali. Mé obavy o místo nad hlavou naštěstí byly zbytečné. Jen rám čelního okna je níže než v klasickém T-Rocu (a vtipné jsou titěrné sluneční clony), což může v kombinaci s vysoko ukotvenými sedadly někomu činit potíž. Já osobně bych si se svými 184 centimetry výšky nechal líbit možnost spustit sedadlo řidiče o něco níže.

Naopak do stran je díky absenci B sloupků skvělý výhled a při stažené střeše je pak výhled takřka dokonalý ve většině směrů, což těžko někoho překvapí. Nezbytné kompromisy se týkají rovněž prostoru na zadních sedadlech. Otevřený T-Roc je pouze čtyřmístný, přičemž místa vzadu je oproti variantám s pevnou střechou podstatně méně. Děti nebo lidé menších postav nebudou mít potíž, jen mají s ohledem na vysoké boky vozu zhoršený výhled ven.

Menší je zároveň zavazadlový prostor, k němuž je navíc obtížnější přístup. Konkrétně má pouze 284 litrů, zatímco základní provedení T-Rocu nabízí 392 až 445 litrů – podle toho, zda má poháněna přední kola nebo všechna čtyři (kabrio je výhradně předokolka). Opěradla zadních sedadel kupodivu jdou sklopit, a to každé samostatně, čímž si zvětšíte prostor pro zavazadla. Průchozí otvor je kvůli výztuhám karoserie sice malý, ovšem možnost sem tam převézt nějaký delší předmět je určitě fajn.

Stejně jako s odklápěním předních sedadel, tak i v případě otevírání či zavírání víka kufru je třeba přijít na správný grif. Neotevírá se totiž příliš ochotně a plynové vzpěry jsou docela tuhé, takže je i při zavírání potřeba trocha síly. Pro případ, že by se to někdy někomu hodilo, zmiňuji také to, že víko kufru nejde otevřít v případě, kdy zrovna někdo manipuluje se střechou. Jde zřejmě o bezpečnost, byť si reálně střecha ani víko kufru ve vzájemném chodu nepřekáží.

Komfortně s nebem nad hlavou

Do T-Rocu Cabriolet jsem přesedal relativně krátce po T-Rocu R, takže mě při rozjezdu nejvíce překvapila měkkost podvozku. Ne, že by byl nějak přehnaně rozměklý, jen je to oproti tuhému eRku velká změna. Jízda je díky tomu nečekaně komfortní, což se ke kabrioletu skvěle hodí. Podvozek si umí obstojně poradit i s nerovnostmi, byť si velká 19“ kola sem tam ráda bouchnou. Naštěstí jsou v nabídce i menší disky. Vzhledem k nižší tuhosti karoserie se na nerovnostech také přenáší trocha vibrací do volantu.

Absence alternativních motorizací možná zamrzí, ale pokud můžete mít jen jednu pohonnou jednotku, zážehový čtyřválec 1.5 TSI není špatnou volbou. Jeho 110 kW (150 k) je pro podobný typ vozu tak akorát. Nepotřebujete nějakou raketu se zrychlením na 100 km/h během mrknutí oka, ale na druhou stranu se v kabrioletu ani nechcete stresovat například při nájezdech na dálnici nebo při předjíždění.

Patnáctistovka je navíc dobře odhlučněná a v kombinaci se sedmistupňovým DSG vám umožní plně si užívat jízdy se staženou střechou, aniž by od vás pohonná soustava vyžadovala příliš pozornosti. Byť samozřejmě víme, že koncernová DSG umí občas zazmatkovat nebo pomalu reagovat. Krom toho se sluší zmínit, že po týdenním testování palubní počítač ukazoval průměrnou spotřebu 7,4 litrů benzínu na 100 kilometrů.

Volkswagen T-Roc Cabriolet R-Line 1,5 TSI DSG

Oproti T-Rocům s pevnou střechou je Cabriolet samozřejmě hůře odhlučněný, ale ani za silného deště na sebe nemusíte se spolujezdci křičet. I díky tomu si dokážu představit, že bych T-Roca s plátěnou střechou používal celoročně a netahal ho z garáže jen v létě. Elektrohydraulický pohon mimochodem dokáže střechu složit během devíti sekund a operovat s ní můžete do rychlosti 30 km/h.

I tady se zdražovalo…

Zatímco přede dvěma lety Volkswagen T-Roc Cabriolet startoval na ceně 748.900 Kč, nyní si na nákup musíte připravit 838.900 Kč. V obou případech přitom hovoříme o totožné specifikaci, tedy o výbavě Style, motoru 1.5 TSI a šestistupňovém manuálu. Model dokonce stihl zdražit i mezi týdenním testováním a psaním těchto řádků. V době testu totiž základ startoval na ceně 829.900 Kč. Dokonce i příplatková výbava stojí o něco více. Zkrátka ani T-Rocu Cabriolet se nevyhnulo celosvětové zdražování… vlastně všeho.

Námi testovaná vyšší výbava R-Line s dvouspojkovým automatem, tedy vrcholné provedení T-Rocu Cabriolet, podle aktuálního ceníku přijde na 990.900 Kč. Když započtu všechny příplatky, náš exemplář stál 1.215.800 Kč. Srovnat tyto ceny s konkurencí můžu těžko, když žádná neexistuje. T-Roc s pevnou střechou však v totožné specifikaci bez příplatků vyjde na 869.900 Kč. Za možnost jezdit s nebem nad hlavou si tak připlatíte 121.000 Kč. A pokud by vás to zajímalo, za T-Roc R s dvoulitrovým TSI o výkonu 221 kW (300 k), pohonem všech kol a automatem aktuálně dáte minimálně 1.279.900 Kč.

Shrnuto a podtrženo, T-Roc se při přerodu v kabriolet neobešel bez kompromisů, ale to není žádným překvapením. Cenově se také úplně nepodbízí, ale pokud si vystačíte se základním provedením a obejdete se bez drahých příplatků, není přehnaně drahý. Tedy bráno optikou dnešních cen automobilů. To se však změní, jakmile v konfigurátoru začnete zaklikávat další položky. Do karet T-Rocu hraje také to, že postrádá přímou konkurenci. Svezení je v něm navíc velice příjemné a ani představa celoročního používání vás nemusí děsit.

Nejlevnější verze modelu 838.900 Kč (1.5 TSI/110 kW Style) Základ s testovaným motorem 905.900 Kč (1.5 TSI DSG/110 kW Style) Testovaný vůz bez příplatků 990.900 Kč (1.5 TSI DSG/110 kW R-Line) Testovaný vůz s výbavou 1.215.800 Kč (1.5 TSI DSG/110 kW R-Line)

Volkswagen T-Roc Cabriolet R-Line 1,5 TSI DSG

Plusy

Jediný svého druhu

Komfortní svezení

Dostatečně výkonný a dobře odhlučněný motor

Prostornost na předních sedadlech

Minusy