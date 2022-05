Volkswagen Taigo 1.5 TSI 110 kW DSG Style – Neposedný Brazilec

Předchozí Design, interiér Motor,jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

O Taigu sice mluvím jako o brazilském autě, ale jeho výroba pro Evropu probíhá ve španělském městě Pamplona. Několik desítek španělských zaměstnanců automobilky se také podílelo na vývoji modelu, ale na starosti jej primárně měla brazilská odnož Volkswagenu. A právě v Brazílii bylo Taigo odhaleno světu, konkrétně v květnu 2020 pod tamním názvem Nivus. Verze pro Evropu se představila v červenci 2021 a dočkala se drobných vizuálních změn a upravených výbav.

Základem auta je koncernová platforma MQB A0, na které stojí také modely Polo a T-Cross, případně škodovácké modely Fabia, Scala a Kamiq. Sám Volkswagen řadí Taigo právě mezi modely Polo a T-Cross. Vysvětluje to tím, že je vyšší a prostornější než Polo a zároveň nižší a delší než T-Cross. Taigo pak slovy výrobce do segmentu vnáší nový styl a pořádnou porcí emocí a individuality. Jestli se mu to povedlo, už si musíte rozhodnout sami.

Hra na SUV kupé

Musím na rovinu přiznat, že až na výjimky SUV nefandím a pro takzvaná SUV kupé to platí dvojnásob. Už jen říkat nebo psát spojení „SUV kupé“ se mi příčí. Ale lidé je kupují a automobilky chtějí vydělat, je tedy pochopitelné, že se jejich řady rozšiřují. Jedním z loňských přírůstků je testovaný model Taigo. I když to s tím „kupé“ nebude zas tak žhavé. Střecha se sice velice mírně směrem vzad svažuje, ale mnohem výrazněji se zvedá spodní linka oken. Je tedy vyvolán efekt směrem vzad se zužujícího bočního prosklení, ale to z auta ještě „kupé“ nedělá. Z mého pohledu je tedy Taigo SUV kupé jen na oko.

Volkswagen Taigo 1.5 TSI 110 kW DSG Style

Aby to nevyznělo špatně, Taigo nezavrhuji už z principu. Ve skutečnosti podle mě design auta funguje a jako celek má svůj šmrnc. To, že nezapadá do mého vkusu, je věc vedlejší. Přeci jen, jak říká známé klišé, vnímání vzhledu auta je čistě subjektivní záležitost. Vizuální stránce testovaného Taiga navíc hodně pomáhal zajímavý lak karoserie s názvem Visual Green, respektive Zelená Visual. Volkswagen umí tuto barvu zkombinovat s černou střechou, což by zrovna v případě našeho exempláře bylo zbytečné, protože velkou část plochy střechy zabíralo panoramatické střešní okno. To si mimochodem vynutilo také absenci podélných střešních nosičů.

Pěkné, ale…

Taigo je sympatické nejen zvenčí, ale i uvnitř. Začátkem letošního roku jsme již jedno Taigo testovali, konkrétně jej proháněl Ondra Mára. A jak již zmiňoval ve svém testu, palubní deska z modelu Polo prostě funguje. Ale zatímco kolegovo Taigo sázelo spíše na střídmější barevné kombinace, to moje bylo vybaveno paketem Visual Green za 3.400 Kč. Ten zahrnuje dekor přístrojové desky v zelené barvě, potahy sedadel s názvem Tracks 2 kombinující světlou a tmavou látku se zelenými detaily a část výplně dveří a dalších částí interiéru ve světlé barvě, včetně loketní opěrky potažené eko kůží.

Barevná kombinace vypadá rozhodně hravě a tak nějak mladistvěji, obzvlášť ve srovnání s dříve testovaným Taigem, které spoléhalo spíše na černou a stříbrnou barvu. Obávám se jedině toho, jak dlouho světlé materiály vydrží skutečně světlé. Jsou totiž především na místech, s nimiž člověk přichází do kontaktu nejčastěji, tedy nejen na sedadlech, ale také na opěrkách pro lokty (jak ve dveřích, tak mezi sedačkami) a madlech dveří, případně na spodní části palubní desky i středového tunelu. Rozhodně budou vyžadovat větší péči než tmavě provedené části. Sluší se ale přiznat, že testovaný kousek měl najeto téměř sedm tisíc kilometrů a interiér vypadal pořád dobře.

Video se připravuje ...

Přestože ale lesklý dekor palubní desky na první pohled vypadá dobře, na přímém slunci má tendenci občas házet odlesky. Nejsou ostré či oslepující, ale v některých okamžicích nejsou úplně příjemné. To je nevýhoda velkých lesklých ploch. A když už jsme u palubní desky, postěžuji si na totéž, na co kolega Ondra – na dotykové ovládání. Naštěstí se ho ještě nedočkal volant, ten je vybaven starými dobrými tlačítky, ale dotykové bylo ovládání multimediálního systému i klimatizace. Chápu, že automobilky mají svoje důvody, proč to dělají, a já jsem si už zvykl, že se tomu nevyhnu, jen mi to prostě nevyhovuje.

S ovládáním klimatizace jsme nebyli kamarádi, protože za jízdy vyžaduje nepřiměřené množství pozornosti. S otočným knofíkem nebo fyzickým tlačítkem bych časem začal pracovat po paměti, ale v tomto případě je vždy potřeba přímého pohledu a kontroly, jestli ťukáte na tu správnou plochu. Totéž by se dalo říct o dotykové obrazovce infotainmentu, ale ta je alespoň blíže zornému poli a má převážně větší tlačítka – ať už ta dotyková po straně, nebo virtuální přímo na obrazovce. Bonusem je, že řadu věcí, jako například zapnutí či vypnutí jízdních asistentů, zvládnete pomocí tlačítek na volantu a do infotainmentu lézt nemusíte. Mimochodem, volant je potažen na dotyk velmi příjemnou kůží.

Volkswagen Taigo 1.5 TSI 110 kW DSG Style

K dotykové obrazovce infotainmentu zmíním ještě její silnou stránku, kterou je citlivost na doteky. Reaguje v podstatě jako moderní smartphone. Mohlo by se to zdát jako samozřejmost, ale někteří výrobci to stále neumí a dotykové obrazovky v jejich autech je potřeba ovládat div ne kladivem. Samozřejmě přeháním, ale práce s obrazovkou, do které musíte silou dloubat, zkrátka není příjemná. Obzvlášť, když na váš dotek nereaguje a vy přemýšlíte, jestli je systém jen zpomalený, nebo jestli musíte dloubat usilovněji. Tohle Taigo naštěstí netrápí. Ondra si u svého Taiga sice postěžoval na občasné zamrzání systému, ale mě téměř nepotkalo.

Prostoru je (téměř) dostatek

Když jsem usedl za volant, měl jsem opět podobný pocit jako Ondra – že je uvnitř Taiga nějak těsno. Napříč a podélně je místa dostatek, spíš jsem měl větší problém s místem na hlavu. Přestože jsme s kolegou podobně vysocí (183 a 184 cm), já jsem přeci jen prostorově výraznější, takže to určitě mohlo mít svůj vliv. Navíc mnou testované Taigo bylo vybaveno dříve zmiňovaným panoramatickým střešním oknem, jehož vnitřní rám mohl trochu prostoru pro hlavu ukrást. Horní hranu čelního skla jsem navíc měl prakticky v zorném poli a vnitřní zpětné zrcátko na mě bylo usazeno příliš nízko. Vešel jsem se, ale bylo to jen tak tak. Zkrátka nevýhoda snahy zkombinovat vyšší posed SUV se sportovnější linkou oken a střechy.

V době, kdy jsou moderní tvrdé sedačky, mě překvapila měkkost sedadel i opěrek hlavy. Druhým překvapením bylo, že i tak mě dokázala celkem obstojně v zatáčkách podržet. Zamrzel snad jedině krátký sedák vepředu. Na zadních sedačkách je také celkem dostat místa, byť ho není na rozdávání. Objem kufru se mi zdál adekvátní a výhrady k němu nemám. Spíše jsem si za celou dobu testu nemohl zvyknout na jeho víko. Páté dveře bylo totiž potřeba zavřít skutečně razantně, jinak se pořádně nedocvakly a při usednutí za volant vás auto upozorňovalo na otevřený kufr hláškou v digitálním přístrojovém štítu. Nutnost vzít za dveře nepřirozeně silně se pak také projeví děsivě hlučnou odezvou například v podzemních garážích.