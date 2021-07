Volkswagen Taigo oficiálně: Kompaktní SUV kupé láká na styl i bohatou výbavu

Popularita segmentu SUV-kupé roste po celém světě, čehož se rozhodla využít i automobilka Volkswagen. Ta se již v polovině loňského roku pochlubila SUV-kupé modelem Nivus, vyvinutým a vyráběným v Brazílii, o kterém už se ale v době premiéry vědělo, že dorazí i na trhy starého kontinentu.

V březnu automobilka zveřejnila první skici evropské verze a prozradila také nový název modelu, který by měl lépe navazovat na evropskou SUV řadu automobilky. Z Nivusu se tak stalo Taigo, tedy jméno, které zapadá vedle modelů T-Cross, T-Roc, Tiguan a Touareg. Sluší se ovšem zmínit, že Taigo není jen přejmenovaný Nivus. Automobilka upravila design (například světel), upravila materiály použité v kabině, rozšířila nabídku motorů i technologických/digitálních služeb a pohrála si i s nabídkou výbav.

Technologický základ ovšem zůstává stejný. Stejně jako Nivus, nový VW Taigo stojí na platformě MQB A0, kterou sdílí s modely Polo a T-Cross. Taigo má rozvor 2566 mm, na délku měří 4266 mm, na šířku 1757 mm a na výšku 1494 mm. Oproti nejmenšímu klasickému SUV VW T-Cross je tak nové Taigo delší, širší, nižší a má také nepatrně delší rozvor.

Navzdory postavení stylového a sportovně laděného vozu se splývavou zádí ovšem Taigo slibuje dostatek prostoru v obou řadách sedadel i prostorný zavazadelník, který nabídne základní objem 438 litrů. Taigo tak strčí do kapsy i VW T-Cross, jehož objem zavazadelníku se v závislosti na posuvné zadní lavici pohybuje od 385 po 455 litrů.

Nový Volkswagen Taigo tak kombinuje stylový design SUV-kupé s prostorností a praktičností, kromě toho však dokáže nabídnout i bohatou technologickou výbavu a stylové designové doplňky.

Začněme ale od standardní výbavy, která obsahuje diodové světlomety vpředu a vzadu (přičemž zadní vytváří pruh napříč pátými dveřmi), digitální přístrojový štít s úhlopříčkou 6,5 palce, infotainment nové generace MIB 3,1 s bohatou konektivitou, klimatizaci, multifunkční volant nebo středový airbag. Po technologické stránce by například na německém trhu neměly standardně chybět funkce Front Assist nebo Lane Assist.

Vůz bude na evropských trzích dostupný ve výbavách Taigo (základ), Life, Style nebo R-Line - což byl paket vytvořený speciálně pro evropské trhy s řadou černě lakovaných sportovních doplňků. Ve volitelné výbavě pak Taigo nabídne například LED Matrix světlomety, propojené svítící lištou napříč maskou, osm barev karoserie s možností kontrastní černé střechy a unikátní zelenou barvou Visual Green nebo bohatou nabídku kol o průměru 16 až 18 palců.

Za zmínku pak jistě stojí i sofistikovanější digitální přístrojový štít Pro s úhlopříčkou 10,5palce, infotainment s úhlopříčkou až 9,2 palce, bezdrátová nabíječka telefonů, výkonný audio-systém Beats se subwooferem, ovládání hlasem, panoramatické střešní okno, možnost instalace tažného zařízení, designové prvky v interiéru, automatická dvouzónová klimatizace s dotykovým panelem, atd.

Po digitální a technologické stránce může Taigo nabídnout funkce jako asistované řízení IQ.Drive Travel Assist s Lane Assist a prediktivním tempomatem ACC, Front Assist, Side Assist, Dynamic Light Assist, nouzové brzdění AEB, post-kolizní brzdový systém, Park Assist a mnoho dalšího.

Pod kapotou modelu Taigo bude na výběr ze tří zážehových motorů TSI: dvou tříválcových a jednoho čtyřválcového. Základem je motorizace 1.0 TSI o výkonu 70 kW (95 k), která bude dostupná v kombinaci s pětistupňovým manuálem. Motor nabídne nejvyšší rychlost až 183 km/h a poradí si s brzděným přívěsem do hmotnosti 1000 kilogramů (při stoupání do max. 12 %).

Výkonnější litrový tříválec nabízí výkon 81 kW (110 k) a možnost volby mezi šestistupňovým manuálem a sedmistupňovým automatem DSG. Maximální rychlost se posunuje na 191 km/h a vzrůstá i nejvyšší hmotnost přívěsu – až na 1100 kilogramů.

Na vrcholu nabídky bude stát motorizace 1.5 TSI o výkonu 110 kW (150 k), se kterou dokáže Taigo nabídnout nejvyšší rychlost 212 km/h a poradí si s brzděným přívěsem do hmotnosti až 1.200 kilogramů. Nabídku převodovek pro tuto motorizace automobilka neupřesnila.

Podle všeho se ale do budoucna nedočkáme žádného sportovnějšího derivátu, tedy modelu GTI ani R. Celkem překvapivě se však zatím nemluví ani o elektrifikované motorizaci, to by se však do budoucna ještě mohlo změnit – v závislosti na poptávce ze strany zákazníků.

Výroba evropského modelu VW Taigo bude probíhat ve španělském závodu Pamplona společně s modelem VW Polo. Na evropské trhy by měl vůz dorazit koncem léta, přičemž cena na německém trhu by měla startovat do 20.000 euro (do cca 514.000 Kč).