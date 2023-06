Volkswagen Tayron se skutečně stane globálním modelem, nahradí sedmimístný Tiguan

První generace se prodávala pouze v Číně, druhá už by ale měla zamířit do světa, kde nahradí sedmimístný Tiguan.

O globální expanzi modelu Volkswagen Tayron, který dnes automobilka nabízí v Číně, se mluví již několik let. Ostatně již v listopadu 2020 kolegové z Automotive News informovali, že Volkswagen plánuje prodávat model Tayron globálně jako nástupce sedmimístného modelu Tiguan. Nyní tuto informaci víceméně potvrdil i zástupce značky.

„Rozšíříme naši globální nabídku SUV o druhou generaci modelu Tayron, který je nyní vyvíjen a do prodeje by měl být uveden v polovině desetiletí,“ uvedl Karl-Heinz Hell, šéfinženýr středních a velkých modelů značky Volkswagen, v rozhovoru pro britské kolegy z Autocar.

Nová generace modelu Tayron by stejně jako třetí generace modelu Tiguan a nová generace Passatu měla stát na platformě MQB Evo. Podobně jako u první generace plánuje automobilka nabízet dva karosářské styly, tedy zřejmě klasické SUV a nejspíš i stylovější SUV kupé, které je dnes nabízeno pod označením Tayron X.

První generace modelu Tayron svými rozměry odpovídala velikosti Tiguanu Allspace, druhá generace by však měla povyrůst (stejně jako nový Tiguan) a nabízet by měla volbu mezi pětimístnou a sedmimístnou konfigurací. Výroba globálního modelu by měla probíhat v německém Wolfsburgu, zatímco čínská verze se zřejmě bude dále vyrábět ve společném závodu FAW-VW Tianjin.

Nová generace modelu by se měla dočkat výrazného vylepšení podvozku, který nabídne vyšší komfort i lepší dynamické schopnosti. Pod kapotou se na britském trhu očekává 2,0litrový zážehový a vznětový motor, v obou případech v kombinaci s 48V mild-hybridním systémem a DSG převodovkou.

K dispozici by však měly být také dvě plug-in hybridní motorizace, nabízející výkon okolo 201 a 268 koní, jejichž dojezd na jedno nabití by se mohl pohybovat až kolem 100 kilometrů. Plug-in hybridy by navíc měly podporovat rychlonabíjení. Všechny pohonné jednotky by již od začátku měly odpovídat požadavkům přísné normy Euro 7, s vybranými motorizacemi pak bude k dispozici i pohon všech kol.

Zajímavostí by navíc mělo být pojmenování nového modelu. Zatímco ve Velké Británii si model ponechá jméno Tayron, v USA a na dalších vybraných trzích by se mělo nové SUV prodávat pod jménem Tiguan.