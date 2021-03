Volkswagen Touareg R: Elán mu rozhodně nechybí

Volkswagen představil vrcholný Touareg R již koncem února minulého roku, přičemž první setkání mělo proběhnout na ženevském autosalonu. Ten byl ovšem zrušen a tak jsme si museli počkat o něco déle. Na český trh totiž tenhle nadupaný mastodont vstoupil až v říjnu minulého roku a v naší redakční garáži zaparkoval teprve nedávno. Už na první pohled však bylo zřejmé, že se jedná o výjimečný kousek.

Jak už je u modelů z řady R zvykem, i nový touareg dostal specificky tvarované nárazníky a drobné estetické detaily v černé barvě, jako je například mřížka chladiče, vstupy vzduchu, ozdobné lišty nebo kryty zpětných zrcátek. A samozřejmě nesmí chybět malé písmenko R v masce chladiče, které doplňuje velké R pod logem automobilky uprostřed pátých dveří.

Na pátých dveřích si také můžeme všimnout drobného označení eHybrid, které společně s víčkem „nádrže“ po obou stranách připomíná, že se bavíme o plug-in hybridu. Palivo však natankujete na pravé straně, zatímco na levé straně je připravena zásuvka. K tomu se ale ještě dostaneme.

Po estetické stránce stojí za pozornost ještě lakované podběhy, které standardně vyplňují 20“ litá kola, nebo výrazné světlomety s technologií IQ.Light s LED světlomety disponujícími funkcí LED Matrix a dynamickými směrovkami. LED svítilny jsou i vzadu, opět doplněné dynamickými blinkry a specifickou IQ.Light grafikou. Konkrétně u testovaného kousku pak stojí za pozornost například elegantní modrá metalíza Lapiz nebo černě lakovaná kola Estoril Black s průměrem 22 palců. Tahle kombinace přitom autu opravdu sluší.

Moderní i komfortní

Interiéru ostrého touaregu dominuje tzv. Innovision Cockpit, tedy zahnutý skleněný panel, pod kterým je ukryta 12“ obrazovka digitálního přístrojového štítu Digital Cockpit a 15“ obrazovka infotainmentu. Přístrojový štít nabízí rozlišení 1920x720 pixelů, zatímco obrazovka infotainmentu natočená směrem k řidiči má rozlišení dokonce až 1920x1020 pixelů. S novým panelem také ladí nový sportovní multifunkční volant, obšívaný perforovanou kůží, vybavený pádly pro řazení, dotykovým ovládáním a chybět nesmí ani písmenko R.

Komfortní sedadla s dostatečnou boční oporou ergo-Comfort jsou standardně čalouněna kůží Vienna, stejně jako výplně dveří nebo loketní opěrky. Testovaný kousek ovšem dostal příplatkové čalounění R Puglia, což je přírodní kůže vyčiněná v extraktu z olivových listů. Interiér navíc potěší ambientním osvětlením, prošíváním s diamantovým vzorem, hliníkovým dekorem a součástí standardní výbavy je i obrovské panoramatické střešní okno.

Ve standardní výbavě tak VW Touareg R nabízí opravdu velice solidní komfort i bohatou nabídku funkcí. Jenže komu by to nestačilo, může v katalogu příplatkové výbavy klidně utopit pár desítek i stovek tisíc. Například testovaný vůz totiž dostal Head-up Display Plus, vyhřívaná i ventilovaná přední sedadla s masážní funkcí, servomechanické dovírání dveří, prémiový audiosystém Dynaudio Confidence nebo systém nočního vidění Night Vision.

Nadchne i zamotá hlavu

Moderní technologická výbava nového touaregu přitom umí docela rychle nadchnout, což platí jak pro velmi solidně hrající audio, tak pro systém nočního vidění, který se při nočních zimních cestách rozhodně hodí. Systém totiž umí upozornit na překážku dokonce i ve chvíli, kdy ho nemáte navolený. A zvěř u krajnice s ním vidíte s dalekým předstihem. Zmínku si ale zaslouží i asistenční paket řidiče „Plus“, již zmíněný head-up display nebo paket Easy Open, který přidává systém KeyLess Access nebo bezkontaktní otevírání kufru.

Volkswagen Touareg R

Na druhou stranu mě ale trochu ničilo dotykové ovládání všeho. Volkswagen sice umí udělat systémy graficky zdařilé, funkční a plynulé, osobně jsem se v nich ale ztrácel, ovládání mi nepřišlo zas tak intuitivní a samotná nutnost ovládat funkce jako je ventilace či vyhřívání skla a sedadel z obrazovky infotainmentu mi přijde jako zbytečné odvádění pozornosti řidiče.

U dotykového volantu, který je schopen reagovat na zmáčknutí tlačítek i pouhé přejetí jejich plochy, jsem pak měl potíže s nechtěnou aktivací funkcí/úpravy hlasitosti audia/přepínáním skladeb už jen při pouhém otáčení volantu ve velkém rejdu, kdy se mi část ruky dostala nad rameno volantu s tlačítky. Uznávám, pro někoho to mohou být drobnosti a nejspíš se na to dá zvyknout, týden mi na to ale nestačil.

Vraťme se ale opět k tomu pozitivnímu, tedy prostoru na palubě, který je královský. Na předních ani zadních sedadlech se rozhodně nemusíte bát o nedostatek prostoru či komfortu. Zadní lavice by díky svým tvarům mohla být s klidem využitelná i pro tři cestující, především se však dá posouvat v rozsahu až 16 centimetrů a nechybí možnost nastavení sklonu opěráku. Pro zadní cestující je také připraveno několik USB-C portů, klasická zásuvka na 220V a nechybí ani nastavení ventilace či vyhřívání sedadel. Rodinné cestování tak bude víc než pohodlné.

Zavazadelník má na první pohled celkem tradiční tvary, jak už ale bývá u plug-in hybridů zvykem, přišel o dvojité dno podlahy a tím pádem i několik litrů. Standardní objem tak namísto původních 810 litrů dosahuje pouze 665 litrů, po sklopení zadních sedadel pak zákazníci dostanou 1675 litrů, namísto původních 1800 litrů. Část prostoru navíc zabírá i taška s nabíjecími kabely.

Potěší ovšem možnost sklopit zadní sedadla, dělená v poměru 40:20:40, téměř do roviny a to přímo z prostoru zavazadelníku. A pokud by zavazadelník nestačil, lze si připlatit výsuvné tažené zařízení, na které můžete pověsit vlek o hmotnosti až 3,5 tuny. Skvělým doplňkem je také možnost snížit záď, což lze ovšem pouze u modelů se vzduchovým podvozkem Air PHEV. Jen škoda, že již v základním nastavení jsou páté dveře poněkud nízké. Při snížení podvozku si pak vyloženě koledujete o úraz hlavy.

e-Hybrid v podání R

Zřejmě tou nejzajímavější věcí na Touaregu R je ale jeho pohonná jednotka, která mu přinesla hned dva unikátní tituly. Tím prvním je statut vůbec nejvýkonnějšího automobilu v historii značky Volkswagen, tím druhým pak vůbec první použití plug-in hybridního systému pro model s označením R.

Základem téhle plug-in hybridní pohonné jednotky je 3,0litrový zážehový motor V6 TSI disponující výkonem 250 kW (340 k) a točivým momentem 450 N.m. Ten technici spojili s elektromotorem uloženým v osmistupňové samočinné převodovce Tiptronic o nejvyšším výkonu 100 kW s nejvyšším točivým momentem 450 N.m. Zajímavostí přitom je, že tato pohonná jednotka není vyhrazena pouze pro model R.

Naprosto stejná motorizace, pouze s označením eHybrid, se totiž objevuje již v druhém nejlevnějším výbavovém stupni klasického touarequ. Jenže stejná technika ještě neznamená stejné parametry. Zatímco tradiční Touareg eHybrid nabídne nevyšší systémový výkon 280 kW (381 k) a 600 N.m, Touareg R doluje z té samé pohonné jednotky až 340 kW (462 k) a 700 N.m točivého momentu. Rozdíl by přitom měl být pouze v naladění softwaru.

Erko tak zvládá vystřelit z 0 na 100 km/h za 5,1 sekundy, zatímco obyčejnější eHybrid potřebuje 6,3 sekundy. Maximální rychlost je v obou případech omezena na 250 km/h, v otázce spotřeby a emisí je pak o něco hospodárnější slabší eHybrid. Ani jedna motorizace však vzhledem k emisím 59, respektive 62 g CO2 na km nedosáhne na „elektrické“ značky a s nimi spojené výhody.

Volkswagen Touareg R

Ve jménu elektrifikace

Oba vozy jsou přitom osazeny lithium-iontovou baterií s maximální kapacitou 17,9 kWh, ze které je však řidiči dostupných pouze 14,3 kWh. Papírově by to mělo erku s pohotovostní hmotností lehce přes 2,5 tuny vystačit k čistě elektrickému dojezdu okolo 47 kilometrů, vzhledem k současné zimě se však dá i reálných cca 40 km považovat za úspěch. Na opětovné dobití je pak potřeba si vyhradit přinejmenším 2,5 hodiny, tedy pokud budete mít dostatečně výkonnou nabíječku s výkonem 7,2 kWh. Při nabíjení výkonem 2,3 kWh je však potřeba vůz nechat na nabíječce až 8 hodin.

Zbytečně častému nabíjení se však dá i předcházet díky promyšlenému systému hospodaření s elektrickou energií. Rovnou ale říkám, že snaha dobíjet baterii přes spalovací motor je ekonomicky naprosto nesmyslná, neboť zvedne již tak vysokou spotřebu do neúnosných výšin. Praktičtější je spíš možnost nastavit úroveň nabití, jakou má vůz v hybridním režimu udržovat, případně pod jakou nesmí klesnout. Díky tomu si tak dovezete plnou baterii přes okresky až do města, kde vám pomůže asi nejvíc. Kdo by ale chtěl, může i na elektrický pohon uhánět až 135 km/h. Elektrická asistence ovšem nechybí ani v momentě, kdy vám vůz hlásí vybitou baterii a nulový dojezd. Tomu se ostatně ve svém videu nedávno věnoval kolega Standa Kolman.

Osobně ale dost pochybuji, že by si někdo kupoval Touareg R kvůli jeho elektrifikované „jsem aspoň trochu eko“ povaze. Hlavní slovo tu má výkon již zmiňovaných 462 koní, který dokáže auto pořádně rozhýbat. Ve sportovním režimu vás při plné akceleraci vtlačí do sedačky, ručička otáčkoměru před přeřazením pomalu olizuje omezovač a vůz se snaží vyluzovat i celkem zajímavé zvuky. Nemůžu se ale zbavit dojmu, že navzdory veškeré snaze wolfsburgských inženýrů chybí tomuhle R jedna pro mě dost podstatná drobnost – emoce.

Nechci se zbytečně vracet do minulosti, ale vznětová motorizace V8 TDI byla zkrátka lokomotivou, která si vás musela získat. A benzínová V8 v sesterské Audi SQ7/8 má také své kouzlo. Možná by ale stačilo aspoň přidat do nabídky výfuk Akrapovič, jeden z populárních doplňků ostatních koncernových sportovců, který by Touaregu R propůjčil trošku výraznější osobnost chuligána.

Po technické stránce ale musím ocenit dobře sladěný plug-in hybridní pohon, který v hybridním režimu nabízí poměrně plynulé přechody mezi elektromotorem a spalovacím motorem. Při snaze o dynamické zrychlení v čistě elektrickém režimu sice nastává trochu boj s pedálem, po kterém přijde brutální kopanec do sedačky a často možná až zbytečný nástup plného výkonu, jenže to je zkrátka problém snad všech „ostrých“ plug-in hybridů.

Volkswagen Touareg R

Zapomeňte na tabulky

Dalším společným problémem sportovně laděných hybridů pak bývá spotřeba, respektive rozdíl mezi tabulkovými a skutečnými hodnotami. A v případě Touaregu R je ten rozdíl obrovský. Zatímco na německém webu automobilky jsem se v oficiálních parametrech dočetl cosi o 2,7 l/100 km dle WLTP, na palubním počítači jsem se častěji setkával s hodnotami okolo 10 l/100 km. Spotřeba elektrické energie se mi pak během jízdy po městě vyhoupla ze slibovaných 24,4 kWh/100 km na hodnotu okolo 33 kWh/100 km.

Spotřeba okolo 10 l/100 km je přitom výsledkem vcelku běžné svižnější jízdy, odpovídající onomu písmenku uprostřed pátých dveří. Pokud ale začnete autu šlapat na krk, spotřeba se klidně vyhoupne ještě o pár litrů výš, což platí i pro snahu dobíjet baterii motorem. V čistě hybridním režimu, kdy už baterie hlásí nulový dojezd a vůz se přepne v podstatě do role klasického hybridu, se pak spotřeba elektrické energie pohybovala někde okolo 10 kWh/100 km.

Pohodlně i do terénu

Podvozek testovaného vozu se mohl kromě dvaadvaceti palcových kol pochlubit také příplatkovým vzduchovým podvozkem „Air PHEV“, speciálně uzpůsobeným pro plug-in hybridní modely. To je samozřejmě výrazný pomocník zvyšující univerzálnost vozu, přesto je trochu zarážející, že nejostřejší verze nabízí pouze tuto jedinou variantu, zatímco klasický Touareg s konvenčními motory může být osazen rovnou třemi příplatkovými podvozky s elektronicky regulovatelnými tlumiči i světlou výškou, přičemž některé z nich nabízejí i funkci řízení zadní nápravy.

Ani vzduchový podvozek Air PHEV ovšem nefunguje vůbec špatně. Dokonce i na 22“ kolech dokáže zajistit komfort za většiny okolností a spolehlivě vykryje většinu nástrah českých silnic. Jízdní vlastnosti jsou na 2,5 tuny vážící kolos velice slušné, čemuž pomáhá i lepší rozložení hmotnosti díky bateriím uloženým v zadní části. Samozřejmostí je také možnost vůz snížit, například pro lepší nastupování, nebo naopak zvýšit, pro bezpečnější jízdu terénem.

I plug-in hybridní Touareg R totiž nabízí skvělé terénní schopnosti, které v našem případě omezovala především již několikrát zmíněná 22“ kola s pneumatikami o rozměru 285/35. Do města pěkné, do terénu zoufale nevhodné. Každopádně vzhledem k umístění elektromotoru do převodovky se nic nezměnilo ani na systému pohonu všech kol 4Motion, který by měl upřednostňovat zadní nápravu. Dodejme ještě, že i Rko nabízí přední nájezdový úhel 23,3 stupňů, odjezdový úhel 17,2 stupňů a přechodový úhel 13,5 stupňů. Osobně ale dost pochybuji, že by nějaký nadšenec bral Rko nějak často do těžšího terénu, kde tyhle parametry ocení.

Svižná stylovka

Abych to tedy nějak shrnul: Touareg R skvěle vypadá, slušně jezdí a rozmazluje posádku, nemůžu se ale zbavit dojmu, že od Volkswagenu s logem R jsem čekal něco víc. Možná trošku víc emocí, chuti do života a samozřejmě trochu míň starostí s pravidelným dobíjením. Spotřeba je sice ve srovnání s tabulkovými hodnotami extrémní, pokud se ale podíváme na jiné „ostrá“ SUV s podobně vysokým výkonem a benzínovým motorem, není to vlastně zas takový extrém. A pokud nebudete líní nechávat auto pravidelně v nabíječce, na plyn budete našlapovat opatrně a zbavíte se všech zlozvyků typického zájemce o nadupané SUV, možná se vám podaří naučit se jezdit s Rkovým touaregem i za míň.

Volkswagen Touareg R

Je však otázkou, jak důležitou roli vlastně spotřeba u podobného auta hraje. Pořizovací cena totiž začíná od 2.250.900 Kč. A když se vám v konfigurátoru trošku utrhne ruka, můžete klidně skončit na částce 2.875.500 Kč, což byla cena testovacího kousku. Kdo chce zkrátka vrchol, nesmí se bát sáhnout hlouběji do kapsy.

Nejlevnější verze modelu 1.585.900 Kč (Touareg, 3.0 TDI, 231 k, 8st. Tiptronic) Základ s testovaným motorem 2.052.900 Kč (Touareg Atmosphere, 3.0 TSI PHEV, 381 k, 8st. Tiptronic) Testovaný vůz bez příplatků 2.250.900 Kč (Touareg R, 3.0 TSI PHEV, 462 k, 8 st. Tiptronic) Testovaný vůz s výbavou 2.875.500 Kč (Touareg R, 3.0 TSI PHEV, 462 k, 8 st. Tiptronic)

Plusy

Vzhled

Vnitřní prostor

Komfort

Silné využívání hybridu

Plynulé přechody EV/ICE při běžné jízdě

Bohatá standardní výbava

