Volkswagen vítá jaro s atraktivní nabídkou servisních služeb

Majitelé osobních a lehkých užitkových automobilů Volkswagen mohou až do 30. června využít zvýhodněné servisní služby autorizovaných servisů, které jsou nabízeny v rámci sezonní kampaně Volkswagen Service Jaro 2020.

„Zimní období završila značná omezení kvůli koronavirové epidemii, ale standardů kvality a rozsahu servisních služeb, poskytovaných majitelům osobních a užitkových vozů Volkswagen, se zatím větší omezení netýkají,“ říká Jan Špinar, vedoucí divize After Sales společnosti Porsche Česká republika. „Zákazníci se o tom mohou přesvědčit i v rámci servisní nabídky Volkswagen, která připraví jejich vůz na spolehlivý a bezpečný provoz během jarního a letního období.“

Základem přípravy vozu na novou sezonu je servisní prohlídka, kterou autorizované servisy nabízejí již za 299 Kč. Během ní jsou důkladné kontrole podrobeny všechny důležité komponenty, včetně brzdové soustavy, rozvodů, provozních kapalin, kol a pneumatik, osvětlení, klimatizace, atd. Technici ale také ověří, zda se na vůz nevztahuje některá ze svolávacích akcí.

Odstranění zjištěných technických nedostatků lze často řešit přímo na místě. Zákazníci přitom mohou vybírat ze tří možností profesionální péče s Originálními, Výměnnými nebo Economy náhradními díly. Se všemi přitom dostávají nekompromisní kvalitu Volkswagen, především pro starší vozy určené díly z nabídky Výměnných a Economy komponent ovšem nabídnou i značnou úsporu (a to při splnění přísných požadavků na funkčnost a bezpečnost).

Pozornost je věnována také pneumatikám. Kromě přezouvání nabízejí servisy i důkladnou kontrolu jejich stavu, tedy zda nejsou pneumatiky opotřebované či poškozené. V takovém případě je zákazníkům připraven výběr nejvhodnějších pneumatik renomovaných značek přímo pro jejich vůz.

S nákupem nových pneumatik současně zákazník dostává i PneuGaranci – tedy tříletou záruku na neopravitelná poškozen vzniklá při běžném provozu, včetně najetí na obrubník. Některé nabízené pneumatiky však mohou nabízet i technologii AirStop, která je schopna zabránit úniku vzduchu při proražení pneumatiky tělesem menším než 5 mm.

V rámci servisní nabídky Volkswagen Service Jaro 2020 je navíc možné při zakoupení 4 kusů nových pneumatik či sady kompletních kol s pneumatikami získat poukaz na služby Volkswagen Pneuservisu v hodnotě 500 Kč. Poukaz je možné uplatnit nejen na odečet z ceny kol/pneumatik, ale také jako bonus při montáži nebo uskladnění kol/pneumatik.

Kromě servisních úkonů je ale pro zákazníky Volkswagenu připravena i bohatá nabídka sezónního příslušenství. Pořídit lze například střešní nosiče na kola v jedinečném designu (3.670 Kč) nebo nosič dvou jízdních kol na tažné zařízení (18.490 Kč). Ten je přitom vůbec nejlehčím nosičem ve své třídě a vyznačuje se i snadno montáží i manipulací. Pokud ale místo cyklostezek preferujete raději vodu, nabízí Volkswagen v rámci originálního příslušenství i nosič na kajak.

Dále nechybí nabídka vkusných doplňků pro individualizaci exteriéru, z nichž můžeme jmenovat například dynamické středové kryty kol, u nichž se logo VW za jízdy neotáčí. Pro komfortněji strávený čas na cestách pak Volkswagen nabízí kvalitní a spolehlivé datové kabely s různými koncovkami (pro propojení chytrých telefonů s infotainmentem) nebo termohrnky s gravírovaným logem VW (820 Kč).

Výhody konektivity mohou využívat také majitelé starších vozů Volkswagen, a to díky praktické aplikaci Volkswagen Connect Go ve spojení se zařízením DataPlug (za 990 Kč). DataPlug se připojí k diagnostickému systému vozidla, aby mohly být veškeré informace o vozidle přenášeny prostřednictvím Bluetooth do chytrého telefonu. Řidič má pak lepší přehled o základních provozních údajích, může analyzovat svůj styl jízdy, vést si knihu jízd, vyhodnocovat statistiky o doplňování paliva a provozních nákladech, objednávat svůj vůz do servisu nebo si vyhledat polohu zaparkovaného vozu.

Sezónní nabídka Volkswagen Service Jaro 2020 pro majitele osobních a užitkových vozů Volkswagen platí do 30. června 2020 u participujících autorizovaných servisních partnerů. Nutno zdůraznit, že výše uvedené kompletní ceny, slevové poukazy Plus plán (lze uplatnit na servisní úkony, originální díly i příslušenství, k vyzvednutí u autorizovaných partnerů) a program Volkswagen STK Service platí u participujících partnerů do konce tohoto roku.