Volkswageny Polo & Caravelle: Prcek se vedle obra neztratí

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V roli nejmenšího VW na evropském trhu se v minulých desetiletích postupně vystřídaly modely Lupo, Fox a Up. Až do roku 1998 jím bylo polo. Ačkoliv výběhový up u nás k okraji nabídky stále patří, jako nejmenší plnohodnotné auto s logem VW můžeme opět považovat spíše model Polo. Zato na opačném konci nabídky se během tří desetiletí skoro nic nezměnilo, největší osobní volkswagen je dosud k mání pod označením Transporter Kombi, avšak doplněný kódem T6.1 místo někdejšího T4. Luxusní verze Multivan se navíc dodává jak v původní verzi, tak nové podobě, vycházející z moderní podvozkové skupiny MQB. Vydejme se nyní na schůzku s nejmenším a největším volkswagenem z poloviny devadesátek.

S bohatým rodokmenem

Jak třetí generace pola, tak čtvrté vydání transporteru na silnicích i po třech desetiletích stále potkáváme. Jejich technický a vizuální stav však vysokému věku většinou odpovídá, a proto teď nemůžeme odtrhnout pohledy od dvojice volkswagenů ve stavu nových aut, stojících na vyletněném břehu Labe.

Základ nabídky Volkswagenu Polo představovala až do minulé generace třídveřová karoserie, u nás se však o ni zájemci nikdy neporvali. Zatímco v Německu volili malý volkswagen s jedním párem dveří především důchodci a mladé páry, tehdejší české obyvatelstvo s nikterak lichotivou kupní silou pragmaticky vyhledávalo hlavně víceúčelové, pětidveřové modely, pokud možno se základními motory. I tak se bílé polo na našich snímcích sotva vtěsnalo do třísettisícové cenovky. Mimochodem domácí Škoda Felicia – o plných 168 mm delší – tenkrát vyšla o čtvrtinu levněji.

Transporter byl v Československu známý už za socialismu, sanitky T3 koncepce se vzduchem chlazeným motorem vzadu měla k dispozici pražská záchranka, navíc se výchozí užitkový model „běžně“ prodával prostřednictvím podniku zahraničního obchodu Tuzex. Vzpomenete si třeba na slavnou scénu s předáváním videorekordérů u Libeňského mostu ve filmu „Bony a klid“? Západní elektroniku veksláci vykládali právě z tehdy aktuálního transporteru.

Video se připravuje ...

Oba testované vozy shodného roku výroby 1998 mají v rodokmenu zapsaný věk, kterému se dnes ani nechce věřit. První generace transporteru totiž zahájila svoji sériovou produkci už v roce 1950, zatímco premiéra malého modelu Polo proběhla o rovné čtvrtstoletí později, v roce 1975. V polovině devadesátek tak Evropa nastupovala už do čtvrtého z transporterů a třetího vydání pola. Každý ze zmíněných modelů byl přitom proti předchůdcům v lecčems revoluční – moderní polo se po dvou desetiletích dočkalo pětidveřové karoserie a dodávka T4 konečně přešla na konvenční uspořádání pohonného řetězce s kapalinou chlazeným motorem uloženým vpředu.

Větší rozdíly nenajdete

Rodina Volkswagenu Polo se v třetí generaci představila na podzim 1994, kdy vystřídala archaického předchůdce s dvěma třídveřovými karoseriemi: kupé a kombi. Novinka přinesla na start nového milénia dvě verze hatchbacku, lišící se počtem dveří, v roce 1998 nabídku doplnily také novinkový sedan Polo Classic a kombi Polo Variant, od nichž byl odvozen ještě užitkový model Caddy. Veškeré tyto alternativy však představovaly jen přeznačené španělské modely Seat Cordoba, Cordoba Vario a Inca. V této podobě paleta vydržela ve výrobě až do roku 2001, kdy nastoupila na scénu čtvrtá generace pola, charakteristická kruhovými světlomety, technickou příbuzností se Škodou Fabia a karosářskou nabídkou omezenou už pouze na hatchbacky.

Bohatou škálu různorodých variant dopřával zákazníkům rovněž velký Volkswagen T4, prodávaný už od roku 1990. Ten vedle pracovního modelu Transporter, dostupného i v nákladní verzi s budkou a valníkem, lákal na honosnější osobní variantu Caravelle, luxusní model Multivan a obytný typ California. Na rozdíl od maličkého městského pola mohla mít posádka transporteru k dispozici veškerý myslitelný komfort velkoprostorového vozidla, tedy pohon všech kol Syncro, přeplňované vznětové pětiválce, osmimístnou kabinu, a dokonce i posuvné boční dveře.

Technické údaje Volkswagen Caravelle 2.5 TDI Motor přeplňovaný vznětový řadový pětiválec vpředu napříč, dva ventily na válec Objem 2461 cm3 Výkon 75 kW (102 koní) při 3500/min Převodovka pětistupňová manuální Pohon předních kol Brzdy vpředu i vzadu kotoučové Rozvor 2920 mm Vnější rozměry 4707 x 1840 x 1940 mm Největší rychlost 157 km/h Zrychlení 0-100 km/h 18,1 s Normovaná spotřeba nafty 7,7 l/100 km Pneumatiky 205/65 R 15 Cena nového vozu (1997) 816 215 Kč* *Platí pro základní verzi dodávky Transporter s jednou řadou sedadel

Mrštné a obratné

Nejmenší volkswagen z poloviny devadesátek působí rozměrově jako roztomilý a usměvavý skřítek, uvnitř nás proto překvapuje dostatek prostoru ve všech směrech. Platí to však spíše pro přední cestující, kteří k sobě mají dále, než naznačuje zevnějšek. Velikosti kabiny opticky prospívají menší rozměry sedadel, vnitřní design dodnes působí hravě a nadčasově. Uvelebujeme se za líbivou palubní deskou, společnou nejen s Volkswagenem Caddy, ale i tehdejšími Seaty Arosa, Ibiza, Cordoba a Inca. Výbava je v tomto případě nadstandardní, obsahuje elektricky ovladatelná přední okna, dvojici bezpečnostních nafukovacích vaků. Oceňujeme, že i základní motor tehdejší nabídky využíval čtyřválcovou konstrukci, v téže době se na evropském trhu zabýval malými atmosférickými tříválci především Opel s konkurenční corsou.

Řazení manuální převodovky má přesné dráhy, dorazy v kulise však působí stejně gumově jako ve felicii. I přes skromný objem nás motor udivuje mrštností v městském provozu, což platí i pro celé, velmi obratné auto. Bytelný podvozkový základ s třináctipalcovými pneumatikami rozměru 175/65 je pocitově mnohem sebejistější než felicia na standardním rozměru 165/70 a řidiči dovoluje daleko větší odvaz. Posilovač řízení nebyl krátce před přelomem tisíciletí žádnou samozřejmostí, vždyť ještě před nějakými dvanácti lety se za něj připlácelo i do Punta Actual nebo kolínských trojčat Aygo, 107 a C1. I bez tohoto dnes už povinného prvku se však lehké polo ovládá snadno, obratným chováním nám celkově připomíná malou motokáru. Nostalgicky tak vzpomínáme na odvozenou silnou specifikaci GTI s motorem 1.6 16V o výkonu 92 kW. Její udávané hodnoty 205 km/h a 0-100 km/h za 8,7 s tenkrát hovořily za vše.

Jedinou nevýhodou třetí generace pola je fakt, že často otročilo až do roztrhání těla, a tak je dnes zachovalých aut nedostatek. O to víc nás těší neuvěřitelně zachovalý bílý volkswagen v nedotčeném původním stavu, o který dodnes pečovaly dvě vzorné majitelky. Kéž by takových aut bylo mnohem víc!

Technické údaje Volkswagen Polo 1.0 Motor atmosférický zážehový řadový čtyřválec vpředu napříč, dva ventily na válec Objem 999 cm3 Výkon 44 kW (60 koní) při 4700/min Točivý moment 116 N.m při 2800/min Převodovka pětistupňová manuální Pohon předních kol Brzdy vpředu kotoučové, vzadu bubnové Rozvor 2400 mm Vnější rozměry 3715 x 1655 x 1420 mm Největší rychlost 160 km/h Zrychlení 0-100 km/h 14,9 s Normovaná spotřeba benzinu 6,6 l/100 km Pneumatiky 175/65 R 13 Cena nového vozu (1995) 289 000 Kč

Dodávka jen v původu

Ačkoliv užitková vozidla podstupují renovace málokdy, v tomto případě měl zelené caravelle obrovské štěstí. Jeho majitel Tomáš Mrázek totiž velký volkswagen vypiloval do původního stavu a nyní s ním o dovolených křižuje republiku. Auto má velmi nadstandardní výbavu. Vedle dvou čelních airbagů v továrně získalo třeba dvouzónovou automatickou klimatizaci, jakou se po celou produkční kariéru nedokázala pochlubit ani první Škoda Octavia.

Usedáme do pohodlných předních sedadel, která vedle sebe poberou tři cestující, a s nadhledem jak z tahače kamionu projíždíme Polabím. Architektura palubní desky připomíná osobní auto, dlouhá řadicí páka je skvěle po ruce a v provozu oceňujeme skvělé odhlučnění, kdy do interiéru neproniká žádné nepříjemné dodávkové chrochtání vznětového motoru. V každé další řadě sedadel je přesto výrazně tišší prostředí než za volantem, na nedostatek prostoru si navíc ani v nejzazší pozici nikdo stěžovat nemůže. Přestože sedíme v autě výrazně kratším než současný passat, připadáme si spíše jako v menším autobusu – pohodlím, komfortem, vzdušností a místem nad hlavou i okolo sebe.

V řidičském křesle si na rozměry transporteru každý rychle zvykne a za chvíli si připadá jako ve zvýšeném kompaktu. Není divu, že se řada T4 dočkala obrovské obliby a do výslužby se odebrala až v roce 2003, tedy po dvanácti letech výroby. Produkční cykly jsou obecně pro užitkové modely tradičně dlouhé, vždyť například i současný nástupce transporteru po několika modifikacích s označeními T5, T6 a T6.1 v příštím roce oslaví dvacetiny. Gratulujeme!