TEST Volkswagen Multivan T6.1 4Motion – Starý dobrý „mulťák“

Volkswagenu T6.1 ve všech jeho verzích začíná pomalu zvonit hrana, a tak jsem vzal nejlépe vybavený kousek na týdenní test. Není bez nevýhod – třeba dálková světla by mohla být o hodně lepší a s elektronickou výbavou to taky není žádná sláva – ale přesto je skvělou připomínkou ne zas tak dávných a dobrých časů u koncernu Volkswagen. Až tak, že se nemůžu ubránit otřepanému „Kupujte, nebudou“.

Světlomety přesto mají prostor ke zlepšení. Jednak nemají ostřikovače a zatímco potkávací světla fungují krásně, „dálky“ jsou trochu slabé. Nejsem nadšen ani z čištění skla, na němž pořád zůstávají nějaké šmouhy od soli v místech, kam ostřikovače nedosáhnou. K žárovkovým předním mlhovkám naopak výhrad nemám, hezky pomáhají přisvěcováním do zatáček a jejich teplé bílé světlo je v mlze lepší než to studené, LEDkové.

Motor, jízdní vlastnosti

Postaru strkám klíč do spínačky a otáčím jím. Po pár sekundách čekání, než v deseti stupních mrazu žhavicí svíčky připraví motor na startování, se řadový čtyřválec pod kapotou rozbíhá za dobře známého zvuku studeného turbodieselu. V interiéru jsou však hlučnost i vibrace na velmi nízké úrovni.

Sedmistupňová dvouspojková převodovka už dávno nemá problém s dlouhým prokluzováním spojky a následným škubnutím při rozjezdu, na což trpěla verze T6; v podstatě nebylo možné se rychle zařadit do proudu vozidel a aby byly rozjezdy plynulé, člověk se musel naučit, kdy povolit plyn. T6.1 se však rozjíždí plynule, převodovka řadí hezky a záhy si všímám i propracované logiky řazení – nemá režim S, ale sama dokáže držet vysoký kvalt a brzdit motorem tak, aby udržovala zhruba konstantní rychlost, když při jízdě z kopce přibrzdím a pak uvolním brzdový pedál.

Když lehce přišlápnu plyn, odřadí anebo vyřadí a nechá vůz plachtit, pokud to uzná za vhodné. Musel jsem si na to chvilku zvykat, naučit se s tím pracovat, ale během pár dnů už jsem vůbec necítil potřebu řadit manuálně, když jsem chtěl co nejlépe brzdit motorem. Naopak podtáčet motor převodovka ve zvyku nemá; sem tam se toho dopustí, ale není to normou. Navíc, dvoulitrovému dieselu stačí 1.300–1.400 otáček na to, aby byl spokojený a neduněl, nejede-li se do kopce.

Nejvýkonnější motor je tak akorát

Více než dvousetkoňový motor se dvěma turbodmychadly je na 2,5 tuny těžké auto tak akorát. Dokáže hezky zatáhnout, to ano, ale že by to byla nějaká divočina, říci ani zdaleka nemůžu, výkon je prostě adekvátní. Silně pochválit musím pohon všech kol, který funguje příkladně. Řidič o něm neví a prokluz kol neexistuje, a to jsem se několikrát dostal do situací, v nichž by předokolka měla problém.

Volkswagen Multivan T6.1 4Motion

Testovaný kousek je vybavený i nastavitelnými tlumiči, které v nejměkčím nastavení v režimu Comfort nabízí obrovské množství poddajnosti i jistou svébytnou houpavost. Odpružení dobře filtruje nerovnosti a jízda je zejména na dvou předních sedačkách nesmírně pohodlná, ovšem rázy slyšet bývají. Ve velké krabici se zvuk prostě nese.

Líbí se mi také perfektní přehled o dění kolem vozu, který mám díky vysokému posezu a krátké kapotě. Multivan je samozřejmě obří, ale protože má rovné boky a je obecně hranatý, manévrování je snadné i ve stísněných prostorách, pokud aspoň trochu víte, co děláte. Samozřejmě pomáhá systém parkovacích senzorů, které hlídají i boky vozu.

Co naopak docela chybí, je sledování mrtvého úhlu, tím spíš, že vnější zrcátka nemají vypouklé části, které by nabídly lepší přehled o prostoru vedle auta. A stejně jako adaptivní tempomat funguje dobře, na aktivní vedení v jízdním pruhu zapomeňte – T6.1 ho neumí v žádném provedení. Také tu samozřejmě nejsou otravné a mizerně fungující zbytečnosti, jako „eurohlásítko“ rychlosti ISA.

Volkswagen Multivan T6.1 4Motion

Konečně – spotřeba. Nejsilnější varianta dvoulitrového TDI si za více než sedm stovek testovacích kilometrů řekla v průměru o 9,9 l/100 km. Stejně jako u výkonu je to prostě adekvátní číslo k tomu, že jsem toho docela dost najezdil po městě, po dálnicích a v kopcích. Navíc díky osmdesátilitrové nádrži není u benzinky nutno zastavovat nijak často.